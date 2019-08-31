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Все про:аеропорт (392) ремонт (545)

 Аеропорт "Київ" 2 вересня закривається на 10 днів: рейси переносять у "Бориспіль"

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів.

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ.

Роботу аеропорту тимчасово зупинять з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року через ремонту злітно-посадочної смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в аеропорту "Київ", перенесуть в аеропорт "Бориспіль", де розподілять між терміналами D і F.

Пасажири авіакомпаній Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines і LOT будуть вилітати з терміналу D.

Рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling обслуговуватимуть у терміналі F.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" розповіли, в яких терміналах прийматимуть авіакомпанії, які тимчасово "переїхали" через закриття "Жулян"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145702
 
 
 Топ коментарі
 
Oжидаем проклятий от зеботов по поводу слишком громкого шума, производимого дизель-экспрессом в Борисполь. Да и как могло быть иначе если железку построили "мародёры" ?
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КОЛОМОЙСЬКИЙ тепер купуватиме вугілля у росії .
І це звичайно не торгівля на пролитій крові патріотів.
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Зрозуміло, що так гризе, одного власника авіакомпанії...
Хаз`яіна ЗЕленої Шмарклі
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нічого дивного - бо європейці їздять гарними дорогами на авто, або зручними та комфортними швидкісними поїздами, а українці літають на дешевих лоу-кост.
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європейці їздять гарними дорогами на авто, або зручними та комфортними швидкісними поїздами

Київ-Рахів... Аеропорт "Київ" 2 вересня закривається на 10 днів: рейси переносять у "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 9101
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А чем тебе этот поезд не в дугу?
Ты в нем ездил?
Явно троль замкадовский!
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якщо ти не знаєш,що це за поїзд,то відразу видно,хто "запорєбрік" )))
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Oжидаем проклятий от зеботов по поводу слишком громкого шума, производимого дизель-экспрессом в Борисполь. Да и как могло быть иначе если железку построили "мародёры" ?
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КОЛОМОЙСЬКИЙ тепер купуватиме вугілля у росії .
І це звичайно не торгівля на пролитій крові патріотів.
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коментар відмічено як спам  
 
Тебя продаст на органы и купит уголь
Коварный план избавления от соевых ботов с пользой для Украины
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А Парасюк та Семенченко редути хоча б біля офісу Коломойського встановили? Чи Хазяїн - це святе, заради повернення Ко та його бабла це все і робилося, га pig-dog Лалала Лалалала 6478e8b9?
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пішов третій день уряду ЗЕ..

почались претензії.... Аеропорт "Київ" 2 вересня закривається на 10 днів: рейси переносять у "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 3184
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Taм нема нiякого "уряду". Тiлькi Беня та його йолопи.
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Борисполь хорош но далековато от Киева. Жуляны совсем близко но мне не сильно нравятся. инфраструктуры маловато
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про ремонт они заявили еще полгода назад, так что мимо.
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ціна може бути завелика... (

КАПІТУЛЯЦІЯ. (
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Ну правильно- чтоб не смылись раньше времени
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