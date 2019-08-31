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Все про:законопроект (714) Зеленський (2545)

 Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи

Президент Володимир Зеленський пропонує наділити український народ правом законодавчої ініціативи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в проекті закону №1015, який 29 серпня був поданий до Верховної Ради.

Ст. 93 Основного закону передбачає, що право подавати законопроекти до Верховної Ради належить президенту, народним депутатам та Кабінету Міністрів.

Зеленський запропонував додати до списку законодавців "народ", а статтю доповнити абзацом: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України".

У пояснювальній записці до законопроекту можна почути думку, що сьогоднішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи є завуженим і "позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

Також читайте: Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145701
 
   
 Топ коментарі
 
Два вирази обличчя...стара влада і нова влада..найдіть 10 розбіжностей!

Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9471
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Мій улюблений слуга.Уважно слідкуватиму.Цей поважний зе-бройлер з кульочком виграв мажоритарний округ у віце-прем'єр-міністра Кістіона і Насті з Кривим Дулом. Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9006

Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 4332
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мені шкода ассадітів - кяфірами ці виродки вважають не лише ассадітів але й усіх "невірних"в тому числі українців.
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ты думаешь кто-то пожалеет турецкого путєна єрдогашу?
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Я заголовок прочитал и почему-то возникло несвоевременное желание- выпить водки. А водки у меня- море... Стартую.
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Это будет как в анектоде: "Список народа прилагается" )))
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помнится предлагалось народу поучаствовать в подборе министров в правительство . ну и ? набрали из своих . вот и сейчас то же будет
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Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов.
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не утруждай себя. ты не изменился и мое отношение к тебе не изменилось
щебень для крымского моста кто возил? отож..... иди бухай как обычно
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О! *******! И ты ****** *****. За аквариусом, в кильватере...
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Обычно заканчивается диктатурой (пример: после популиста Альенде пришёл Пиночет).
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Так к этому не просто идёт. Об этом верещит инет. Надо как-то самого себя заБАНить, навсегда... Пробую. Например: вот именно вас послать *****- совершенно несправедливо. Потому, посылаю ***** самого себя. Интересно, кто в этом случае, пожалуется в Совет форумчан? Итак: Андрюха, вали *****!
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Ты банально глуп. Я вот тебя посылаю туда же, грубо и элегантно:
natribu.org Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 4563
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Вот! Ты просто молодец! Теперь у меня появилась веская причина послать тебя *****! ****** *****, *****, *****.
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Вы проигрываете эту войну, и неизбежно её проиграете.
Вы неспособны даже распорядиться неограниченной властью, свалившейся вам в руки.
Вам, во главе с вашим главфюрером Беней, максимум - можно доверить командование ларьком на Привозе, торговать подержанными газонокосилками.
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Это ты уже ****** ***** придумал? Если нет, то таки ******, *****.
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не надо путать. диктатор то был порошенко.
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Kaкой же он был диктатор, если 85% СМИ не были под его контролем, а принадлежали явно или скрыто врагам Украины ?
Я понимаю, это у Вас такая горькая ирония.
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да, но все говорили что порошенко узурпатор и диктатор.....
и да, это ирония. горькая горькая
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"Путин" существует как коллективный феномен только. Это КГБ СССР, которое, собственно, и готовило крах СССР, с целью приватизации природных ресурсов. Этот режим продержится ровно столько сколько продержится сравнительно приличная цена на нефть.
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я соглашусь.. насчёт коллективного путина. Они все коллективные.. Например гитлер.. трудно сказать. что он сам по себе "злой гений"
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По-моему Гитлер был выбран куда более серьёзными пацанами, в качестве зиц-председателя Фунта.
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скажу "глупость".. хотя нет ))
Тут важен момент.. формирования личного состава управления КГБ.. кто эти люди. Вернее их наследие.. в том числе и путин.. Думаю, при желании можно даже доказать.. что большинство потомки "Власовского" движения.. безусловно "тайного") а все эти "день победы" лишь мишура для населения.. Природные ресурсы как инструмент политического веса..
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Их интересуют, в конечном итоге, только деньги.
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да, ты прав, охлократия... такие как Рабинович, Геращенко, Гончаренко, Порошенко, Тимошенко и пр.пр.пр близко не смогли бы подойти к власти. Зе хоть не вешает лапши.
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Якщо так то петі та свинарчукі і ригі швидко організують "нарот" який буде "подавати" законодавчі ініціативи. Але, цікава пропозиція.
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Зе-ідіот, бо закони мають створювати фахівці та експерти у тій чи іншій галузі, а не всі підряд (зокрема люмпени)
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Вооот она суть-то
Народ быдло и не может ничего толкового родить
Пусть царь и бояре решают
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проведем эксперимент? какой закон лично ты можешь предложить с полной проработкой всех нюансов, стыковкой с уже существующими законами и конституцией?
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Даже букв жалко на такой дешевый вброс отвечать
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т.е. ты не можешь. не сомневался. таких тупых у вас зебобиков 99 %
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Я могу предложить такой закон. А вот насчет Порошенко, Вакарчука или Рабиновича - сомневаюсь.
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Ну как раз ты, бот соевый, перетопчешься насчет "послушать".
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понимаю... секретная информация.. только для "своих"

Сиренивым пламенем дышат большие кирпичные домны.
Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах, мы прячимся в чёрные дыры.
У нас там такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!
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Так 90% в прошлой Раде в том числе и в БПП да и в ПЁС не имеют юридического образования

Для приведения законопроекта в соответствие с действующими нормами права есть и профильные комитеты и помощники

Имхо реализация будет больше касаться сбора толковых идей, которые потом будут дорабатываться и уже потом рассмотрены Радой

Такая обратная связь с избирателями на уровне законодательных инициатив
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Лалка, те синяки, которые этим утром стояли у киоска, о существовании которого знают аваковские орлы, действительно быдло... кстати, те 73%... ну ладно...
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Так может и выборы отменить, потому что какая-то часть населения Украины страдает алкоголизмом? Ну кого эти «синяки» могут выбрать? Даёшь монархию!
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от для того і має існувати виборчий ценз. Загальне виборче право - анахронізм.
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Ну в данном случае не понятно где "люмпенов" больше. Среди "слуг народа" или народа...
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Лалка, а какого, пардон, зеленого рожна мне тогда нужны 450 откормленных юзиков? Расходы на их содержание + миллиарды раз в 4 года, выброшенные на утеху 73%??? Моя принцесса, нуегонах... тогда народного бунта и вече вполне хватило бы...да и лакей Бени у власти тоже не нужен... это - нигилизм...это - анархия...есть закон, процедура, порядок. И нехер своим изнеженным криворожским умом выдумывать инновации...
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Так они и не нужны. Гони их нах. Закаленный боец.
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Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы...и кремлёвский Фюрер так говорит что в Украине нет украинцев,а есть народ Украины,который вышел из Московии и других колоний Московии Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 8816
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Все це мені нагадує Веймарську республіку. Пам'ятаете, що було потім?
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Украинцы не являются ни ксенофобами, ни расистами, ни антисемитами.
В остальном - очень похоже. Не хватает гиперинфляции.
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Если эта банда вовремя не успеет свалить.
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Гиперинфляция - это к Пеце с Гонтаревой.
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то була просто інфляція. Що таке гіпер - зебуїни скоро дізнаються.
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Недавно в Германии был этот фильм по ТВ.......
Кстати ДА - очень поучительная история......
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Корретировочка: был фильм про Веймарскую республику
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а шо...потім прийняти не бачивши і не читавши...
все по феншую ***....
спише всі хренові закони на народ...
Зе !Зе!Зе!
і зебіли!
мать вашу...
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А шо, 253 обезьянки не взмози закон накрапать?
Ах, да!
Они ж кнопки нажимают. Им некогда.
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Ну они же только нажимать кнопки по сигналу научены. Думать и создавать законы не научены.
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Россиянин, специально приехавший в Киев, чтобы своими глазами убедиться в ситуации в Украине и посмотреть парад на Крещатике, был поражен тем, что увидел, пишет Обозреватель.Чуваку полтинник. Убежденный «мышебрат». Был

«Все, Украина отлетела, как ракета. Не хотел верить, но сегодня сам все увидел…», - говорится в скринах.
«Сам. Все. Увидел. Своими глазами.Сами нарядились. Сами пришли.
Свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ!
Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет.
Они гимн поют свой, понимаешь, сами, слова знают, без отмашки.
Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
Как они хлопали своей армии, твою ж мать.Как плакала девчонка возле меня - пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет стоит, и хлопает.
Вот это все, конец, нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой.
Героям Слава! кричали все, ВСЕ - ты понимаешь.
Съездил в Киев, «переубедился», называется - они за четыре года отлетели - нам за 40 не догнать. Так тошно мне. И завидно, че уж там»
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Я представляю если бы он ещё увидел нашу военную технику на Параде,то точно бы приехав на Московию подорвал бы её колониальные устои. Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи - Цензор.НЕТ 8555 Зеленский ещё молодой и не понимает военных парадов,которые подчёркивают свободу Украинского народа ,а не бывалое рабство Народа Украины
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В мене такий же випадок на роботі був.
Молодий кацап десь з села під Новгородом в моєму екіпажі матросом працював.
Почав питати про Майдан та життя в Украіні. Розповів, він не дуже повірив. Зайшло судно до Одеси. У кацапа шок.
Каже не знає як тепер до дому іхати, а в перший день в Одесі боявся на землю виходити, думав що бандерівці його вбють та згвалтують. І добре якщо в такій послідовності.
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А до Ростову зелепуха часом не бажає? Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы - Цензор.НЕТ 9089
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вангую - перші референдуми місцеви про офіційні єзіги на окремо взятих територіях.
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 18 ч.18 часов назад

Есть 3 степени умственной отсталости:
- дебил
- имбецил
- идиот.
Это к тому, что дебилам, чтобы поумнеть, хватило первой сессии Рады.
Имбецилам помогут налоги, тарифы, и прочие сюрпризы от Зе-команды.
Идиотам не поможет ничего.
У них и так Мародер украл всё.
Еще до их рождения.
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є ще четвертий, невиліковний ступінь - зедебіл.
коли черговий зебуїн обсерається - вони знаходять собі іншого.
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Це такий зе прикол чи що?
Як це по більшовицькі - кухарка керує державою.
Щоб писати закони, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Зе завели в Раду велику кількість якихось не зрозумілих людей, а тепер намагаються перекласти відповідальність за погані закони на пересічних громадян.
Цікаво, а де ще в світі є такий досвід законодавчих іниціатив від пересічних громадян?
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Первые инициативы, каждому зарплату по 4000$ ,пенсия 3000$,уменьшить налоги ,бесплатная комуналка ,кто против зе посадить ,все отобрать и поделить.Продолжение следует....
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По крайней мере стало понятно за что воевали безрукие-безногие ветераны, шедшие по Крещатику в День Независимости:

1. За то, чтобы Богдан и решалы-схематозники отвечающие за правовую реформу, в этот момент могли славно погульдебасить в Сен-Тропе на вечеринке за несколько миллионов долларов и попить шампанского стоимостью 1000 долларов бутылка.

2. За то, чтобы последних Беркутовцев, убивавших Майдоновцев, выпустил суд. Невиновны!
3. За то, чтобы вся рыговская нечисть типа Портнова начала поднимать голову в Украине.
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КАЗЛАМ не можна давати таких прав як і права на вільне володіння зброєю ...КАЗЛИ вони ж дурні ...недай Бог ще ублюдків почнуть стріляти ...за "піночета" проголосують ...ЗЕМЛЮ мвфівським глистам віддавати не схочуть ...одним словом НЕ МОЖНА
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А все-таки зря не заставили Вову, пройти нормальный тест на наркотики.
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Після провалу на зовнішньої політики,зебіл вирішив ще й на внутрінній обісратися.
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Крайне опасная инициатива!!! Это может узаконить ДНР, ЛНР и другие возможные ..НРы!!!!!
СМИ принадлежащие либо олигархату, либо РФ раздуют волну, а холопская биомасса начнет голосовать за особые статусы или вообще не зависимость от Киева!!!!
Думайте!! И это я скажу в т.ч. тем кто прошел АТО и ООС, является реальным националистом(не Нац Корпус Коломойского!!!), и патриотам вообще!!!
ДУМАЙТЕ!!!
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🐷ботики таки дійсно раби будки!!
😂😂
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так у народа уже есть законодательная инициатива. народ и выбирает депутатов для выражения своей законодательной инициативы. а в Штатах избирают и выборщиков для выражения избирательного права. разве не так?
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Уважаемый народ, предлагаю начать разработку "Проекта Закона Украины "О посылании на х*й популистов"".
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В Днепропетровской области представители Народа Украины подорвали авто начальника полиции. В годы войны какие могут быть права законодательной инициативы разделённого Украинского народа и народа Украины? Вначале нужно объединить нацию,а потом давать им права, а то получиться одни себе.а другие себе Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи - Цензор.НЕТ 7720
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