 Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в проекті закону №1015, який 29 серпня був поданий до Верховної Ради.
Ст. 93 Основного закону передбачає, що право подавати законопроекти до Верховної Ради належить президенту, народним депутатам та Кабінету Міністрів.
Зеленський запропонував додати до списку законодавців "народ", а статтю доповнити абзацом: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України".
У пояснювальній записці до законопроекту можна почути думку, що сьогоднішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи є завуженим і "позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".
щебень для крымского моста кто возил? отож..... иди бухай как обычно
natribu.org
Вы неспособны даже распорядиться неограниченной властью, свалившейся вам в руки.
Вам, во главе с вашим главфюрером Беней, максимум - можно доверить командование ларьком на Привозе, торговать подержанными газонокосилками.
Я понимаю, это у Вас такая горькая ирония.
и да, это ирония. горькая горькая
Тут важен момент.. формирования личного состава управления КГБ.. кто эти люди. Вернее их наследие.. в том числе и путин.. Думаю, при желании можно даже доказать.. что большинство потомки "Власовского" движения.. безусловно "тайного") а все эти "день победы" лишь мишура для населения.. Природные ресурсы как инструмент политического веса..
Народ быдло и не может ничего толкового родить
Пусть царь и бояре решают
Сиренивым пламенем дышат большие кирпичные домны.
Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах, мы прячимся в чёрные дыры.
У нас там такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!
Для приведения законопроекта в соответствие с действующими нормами права есть и профильные комитеты и помощники
Имхо реализация будет больше касаться сбора толковых идей, которые потом будут дорабатываться и уже потом рассмотрены Радой
Такая обратная связь с избирателями на уровне законодательных инициатив
В остальном - очень похоже. Не хватает гиперинфляции.
Кстати ДА - очень поучительная история......
все по феншую ***....
спише всі хренові закони на народ...
Зе !Зе!Зе!
і зебіли!
мать вашу...
Ах, да!
Они ж кнопки нажимают. Им некогда.
«Все, Украина отлетела, как ракета. Не хотел верить, но сегодня сам все увидел…», - говорится в скринах.
«Сам. Все. Увидел. Своими глазами.Сами нарядились. Сами пришли.
Свои флаги взяли, ты понимаешь - СВОИ!
Места занимали заранее, все фонари, деревья облеплены. Никто их не гоняет.
Они гимн поют свой, понимаешь, сами, слова знают, без отмашки.
Они другие, ****. Они не зашуганные, это ж видно.
Как они хлопали своей армии, твою ж мать.Как плакала девчонка возле меня - пирсинг, татуха на шее, джинсы драные, вышиванка - и плачет стоит, и хлопает.
Вот это все, конец, нет нам туда уже хода. Ни с войной, ни с дружбой.
Героям Слава! кричали все, ВСЕ - ты понимаешь.
Съездил в Киев, «переубедился», называется - они за четыре года отлетели - нам за 40 не догнать. Так тошно мне. И завидно, че уж там»
Молодий кацап десь з села під Новгородом в моєму екіпажі матросом працював.
Почав питати про Майдан та життя в Украіні. Розповів, він не дуже повірив. Зайшло судно до Одеси. У кацапа шок.
Каже не знає як тепер до дому іхати, а в перший день в Одесі боявся на землю виходити, думав що бандерівці його вбють та згвалтують. І добре якщо в такій послідовності.
Есть 3 степени умственной отсталости:
- дебил
- имбецил
- идиот.
Это к тому, что дебилам, чтобы поумнеть, хватило первой сессии Рады.
Имбецилам помогут налоги, тарифы, и прочие сюрпризы от Зе-команды.
Идиотам не поможет ничего.
У них и так Мародер украл всё.
Еще до их рождения.
коли черговий зебуїн обсерається - вони знаходять собі іншого.
Як це по більшовицькі - кухарка керує державою.
Щоб писати закони, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Зе завели в Раду велику кількість якихось не зрозумілих людей, а тепер намагаються перекласти відповідальність за погані закони на пересічних громадян.
Цікаво, а де ще в світі є такий досвід законодавчих іниціатив від пересічних громадян?
1. За то, чтобы Богдан и решалы-схематозники отвечающие за правовую реформу, в этот момент могли славно погульдебасить в Сен-Тропе на вечеринке за несколько миллионов долларов и попить шампанского стоимостью 1000 долларов бутылка.
2. За то, чтобы последних Беркутовцев, убивавших Майдоновцев, выпустил суд. Невиновны!
3. За то, чтобы вся рыговская нечисть типа Портнова начала поднимать голову в Украине.
СМИ принадлежащие либо олигархату, либо РФ раздуют волну, а холопская биомасса начнет голосовать за особые статусы или вообще не зависимость от Киева!!!!
Думайте!! И это я скажу в т.ч. тем кто прошел АТО и ООС, является реальным националистом(не Нац Корпус Коломойского!!!), и патриотам вообще!!!
ДУМАЙТЕ!!!
😂😂