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 Політика України, Суспільство
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Все про:перепис населення (17) Гончарук_Олексій (27)

 "Потрібно побачити, скільки нас", - Гончарук анонсував перепис населення вже цього року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вивчається можливість провести перепис населення України не в 2020 році, як планувалося раніше, а в 2019-му.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це він сказав 30 серпня, спілкуючись із журналістами в Києві в п'ятницю.

Премпрем'єр-міністра запитали, чи буде він ініціювати перепис.

"Ми не будемо ініціювати – ми проведемо. Він уже був запланований на грудень наступного року. Але ми вивчаємо можливість провести його уже  цього року. Бо його хотіли наступного, бо цього року восени мали бути вибори, а перепис дуже затратна штука і проводити його з виборами було б складно. Зараз виборів не буде", - сказав він. 

За словами Гончарука, "питання навіть не в грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр

Глава уряду України вважає, що перепис в 2019 році " дозволить державі зекономити наступного року величезні кошти". Зникнуть "мертві душі", нам треба побачити – скільки нас", - пояснив Гончарук.

Єдиний перепис населення незалежної України відбувся  в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але тоді переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145700
 
 
 Топ коментарі
 
Бєня хоче порахувати своє майно.
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Доброго ранку та гарного дня "Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - Цензор.НЕТ 125

Нагадався пост рік тому. Все-таки гарне в минулому році було закінчення літа. Може сьогодні хтось з окупантів пообідати у "Ветерок" сходить чи на ліфті покатається? Традицію треба підтримувати...

"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - Цензор.НЕТ 4316
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21й век! какая перепись!?
"перепись - очень затратная штука" Источник: https://censor.net.ua/n3145700

распил бюджета! в воющей стране больше некуда деньги потратить!?
выборов нет, деньги девать некуда, СЦУКИ!!!
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Вот именно, 21-й век, а мы даже не знаем сколько у нас населения. Оценки разнятся между собой миллионными значениями. А затраты на "мертвые души" и неверное планирование бюджета стоит дороже любого распила
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Много нормальных людей выехали из Украины на заработки. Другая часть нормальных украинцев трудятся дома. К сожалению присутствует большой процент быдловатых идиотов и негодяев , считающих, что своем дерьмом и рыготой они оставят всё как натворило пЭдро с кучморылыми и рыговскими жуликами и мародерами. Йух вам в с-аку, чтоб коростяная башка не шаталась!
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Среди всех родственников и знакомых ЕДИНИЦЫ семей, кто решился на второго ребенка. Для молодых семей так вообще даже 1 ребенок - это коллосальная неподъемная ноша.

Люди массово убегают из нищей феодальной страны на Запад. Поэтому тенденция вырождения сохранится.
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иди в сестринскую , тебе колёса принимать , скот .
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Да ладно, может еще и очередей нет в детсадики.
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да у него чумка ….. сейчас тебе ответит что три садика на всю Украину осталось .
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Це лише означає що МАЛО дитсадочків. В країні депопуляція, дефіцит спеціалістів у багатьох областях економіки, мільйони біженців через знущання і експерименти вальцманату над людьми

19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************19.07.19 Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат

https://censor.net.ua/ua/news/3138483/***********************************************************************************************************
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Мера правильная! Толко вот это очень недешевое удовольствие. На ком сэкономят ? А сколько при этом зебобики попилят ?
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А сцикливим італійським зрадникам що до того?
Кошти з офшорів пєті мальдівського візьмуть.
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вас дебилов примерно 30 % от тех кто имеет право голосовать. отменяй перепись. на остальных вам чхать
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Що бы делать, а бы ничего не делать, и при этом распилить деньги с госбюджета, это цель переписи..
Зашли КРУ(не знаю как эта структура называется сейчас, вроде финаудит или снова преименовали) в пенсионный , чтоб узнать на кого деньги тратят, а кто уже умер .
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А ты когда нибудь роды принимал, нет? А другие принимают! У украинок причем!
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"По словам Гончарука, "вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить".
Источник: https://censor.net.ua/n3145700

НИпАнИла, а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
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То были курсы, а теперь водятлы выходят на большую дорогу
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НИпАнИла

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Досить глод бухати, тоді почнеш розуміти.
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"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году - В личных беседах некоторые эксперты утверждают, что сейчас на Украине проживает около 30 миллионов человек. Посмотрим, чего стоят эти эксперты.
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Это давно необходимо сделать. А то распределяют бюджет на одно количество людей, а на самом деле другое, а бабки тырят. Схема проста.
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ты тоже был на курсах в трускавце?

кто хоть немного сталкивался с бюджетом тот знает что бюджет распределяется согласно кошторису, который строится исходя из реальных потребностей, проверяется не один раз и от количества жителей страны никак не зависит.
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Наведення порядку починається з інвентаризації.
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Наведение порядка начинается с соблюдения закона.
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ты хочешь сказать. что предыдущее правительство не соблюдало закон..? Потому как порядка ..не было
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Ага...и нарисуем цифру, которая нам нужна))
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Цікаво, це буде мати відношення до "земельної реформи"?
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что такое земельная реформа по своей сути ? Это разрешение собственнику земельного пая на его свободную продажу. Это основное, всё остальное мишура. Так вот если ты, как собственник пая, любишь свою землю, если она тебя кормит то ты её не продашь ни за какие деньги. С реформой или без .
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вы так далеки, от с этой темы - просто не пишите или ознакомитесь с предметом описания - без обиды ок
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индеец , у меня ФХ с 1000 га людских пайов . Так что сиди ровно в своей резервации и не отсвечивай. Ок ?
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да ты шо)) а сколько ты сейчас по паям за гектар платишь?
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индеец, по гектарам не платят, платят за пай который состоит от определённого количества гектаров , причём это количество в каждой области разное. В Центральной Украине средний пай это 2 гектара земель сельхозназначения. А так как ты далёкое от этой темы, то тебе и цифры мои ничего не скажут. Тем более что паи, по желанию собственника пая могут выплачиваться комбинировано .
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Итак известно сколько нас. Есть база физлиц, налоговой и пфу.
Наберите в строке запроса что то типа select count(*) from people
И там будет как раз кто есть.
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Страна в смартфоне, пипец. Три базы свести не могут. Будут по квартирам бегать.
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Ти будеш першим - "мальчик на побегушках".
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Сначала рост экономики... еще ничего не сделал, а уже бабло тратит. Подскажу, движение по инд. коду за год хоть что-то покажет, по сути все взрослое население и реальный сектор экономики.
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як на мене, враховуючи рівень розвитку ******** ІТ технологій, той перепис не потрібний, а усю необхідну інфу можна отримати з електронних реєстрів
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То так воно і буде... Тільки тупа порохосрань тут ще фантазує, що хтось буде по квартирам бігати.
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как на парад, то денег нет - может лучше отдать эти деньги - пенсионерам?
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А може краще комусь заткнути пельку і мовчати... Коли соєвий пєтя & банда державні кошті по офшорам никали - чого ти тоді мовчав? Чи твоя "пенсія" - це ЗП за срач на цензорі?
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оооо - вас шо с утра муж обидел - откуда столько агрессии - а может у вас его нет - с таким поведением - не ну ,бог дает красоту женщинам - но не ум.отсутствия которого ,оставлают их одинокими
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Фантазії продажного соєвого дебіла мене не цікавлять.
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Перепись прошла уже.
Вас 73%. Зачем опять дерибанить бюджет ?
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Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский "Потрібно побачити, скільки нас", - Гончарук анонсував перепис населення вже цього року - Цензор.НЕТ 212
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Работники Пенсионного фонда и службы субсидий бронируют авиабилеты...
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не всі.
а "причетні до СХем Порошенко"..

Велика проблема у них лише у тому,що не всі отримали громадянство Ізраїля і будуть повернуті через інтерпол
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Скільки ?

28 млн + гастарбайтери(18 відсотків населення)+ діаспора (що визнає себе українцями) -разом у світі 60 млн ))
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почему не использовать гос реестры? если они переживают за мертвые души то их легко исключить - пенсию-то лично получают и реестр пенсионного есть. Нужно кто выехал - пожалуйста миграционная и пограничная служба. если и есть аномалии то их сотые доли процента, пилители бюджета зеленые
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Вас очень мало,но на всех ключевых постах,жиды это не украинцы,это враги всего украинского!!!
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Про перепись жёсткая тема.
Особенно если окажется что за годы независимости страна потеряла больше 20 млн человек. Это ли не успех?
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А что будет странного в том что потеряла?? В Украину перлись пенсы со всего союза.... военные....те кто на севере и тайге напилил бабала...при выходе на пенсию перлись в теплую и сытную Украину....
В Украине был самый большой процент пенсионеров ...после обьвления Независимости...река пенсов иссякла....и они потихоньку повыздыхали.... так что уменьшение численности населения это нормально....
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Короче, напецюрники против переписи населения! Это запрещает ихняя методичка.
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сама першочергова і вкрай необхідна Україні і її народу "зелена" ініціатива, на котрій можна наварити трохи"зелені"
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Все ждали что США с Европой будут делать из Украины вторую Польшу или Южную Корею но они сделали из нее сырьевой придаток с дешевой рабочьей силой.
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А как проверить то что намалюет на переписи это зеленое стадо?? Нет ни экзитполов...ни серверов где все все можно наблюдать в прямом эфире....
Ну походит по квартирам стайка зебобиков...что то там нарисует....а потом такие как богдана и разумковым нарисуют то что им надо.....контроля то нет...ни какого...
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Шо за идиота сделали премьером?!
Дятел, дороги сделай, нормальные зарплаты для бюджетников - шоб "не крали", чинуш сократи минимум в 2 раза, налоги уменьши и их количество, войну заверши, а потом "переписывать" будешь...

Пипец, шо Зе и Ко в альтернативной реальности живут?
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Перепись населения не предотвратит катастрофы, а лишь констатирует ее масштаб!!!
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