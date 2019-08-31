 "Потрібно побачити, скільки нас", - Гончарук анонсував перепис населення вже цього року

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це він сказав 30 серпня, спілкуючись із журналістами в Києві в п'ятницю.
Премпрем'єр-міністра запитали, чи буде він ініціювати перепис.
"Ми не будемо ініціювати – ми проведемо. Він уже був запланований на грудень наступного року. Але ми вивчаємо можливість провести його уже цього року. Бо його хотіли наступного, бо цього року восени мали бути вибори, а перепис дуже затратна штука і проводити його з виборами було б складно. Зараз виборів не буде", - сказав він.
За словами Гончарука, "питання навіть не в грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити".
Глава уряду України вважає, що перепис в 2019 році " дозволить державі зекономити наступного року величезні кошти". Зникнуть "мертві душі", нам треба побачити – скільки нас", - пояснив Гончарук.
Єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але тоді переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.
"перепись - очень затратная штука" Источник: https://censor.net.ua/n3145700
распил бюджета! в воющей стране больше некуда деньги потратить!?
выборов нет, деньги девать некуда, СЦУКИ!!!
Люди массово убегают из нищей феодальной страны на Запад. Поэтому тенденция вырождения сохранится.
19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************19.07.19 Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат
https://censor.net.ua/ua/news/3138483/***********************************************************************************************************
Кошти з офшорів пєті мальдівського візьмуть.
Зашли КРУ(не знаю как эта структура называется сейчас, вроде финаудит или снова преименовали) в пенсионный , чтоб узнать на кого деньги тратят, а кто уже умер .
Источник: https://censor.net.ua/n3145700
НИпАнИла, а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
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Досить глод бухати, тоді почнеш розуміти.
кто хоть немного сталкивался с бюджетом тот знает что бюджет распределяется согласно кошторису, который строится исходя из реальных потребностей, проверяется не один раз и от количества жителей страны никак не зависит.
Наберите в строке запроса что то типа select count(*) from people
И там будет как раз кто есть.
Вас 73%. Зачем опять дерибанить бюджет ?
а "причетні до СХем Порошенко"..
Велика проблема у них лише у тому,що не всі отримали громадянство Ізраїля і будуть повернуті через інтерпол
28 млн + гастарбайтери(18 відсотків населення)+ діаспора (що визнає себе українцями) -разом у світі 60 млн ))
Особенно если окажется что за годы независимости страна потеряла больше 20 млн человек. Это ли не успех?
В Украине был самый большой процент пенсионеров ...после обьвления Независимости...река пенсов иссякла....и они потихоньку повыздыхали.... так что уменьшение численности населения это нормально....
Ну походит по квартирам стайка зебобиков...что то там нарисует....а потом такие как богдана и разумковым нарисуют то что им надо.....контроля то нет...ни какого...
Дятел, дороги сделай, нормальные зарплаты для бюджетников - шоб "не крали", чинуш сократи минимум в 2 раза, налоги уменьши и их количество, войну заверши, а потом "переписывать" будешь...
Пипец, шо Зе и Ко в альтернативной реальности живут?