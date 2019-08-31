 Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік Водяного – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї, поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів, неподалік Троїцького – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Лебединського – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, біля Мар’їнки – з підствольних гранатометів, поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганського– з гранатометів різних систем, у районі Золотого-4 – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, неподалік Новолуганського– з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, неподалік від Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поблизу Станиці ЛуганськоЇ – зі стрілецької зброї, неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл наших позицій поблизу Водяного з гранатометів різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Зайцевого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підсумували в штабі ООС.



