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 Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений

Російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
шість разів неподалік Водяного – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї, поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів, неподалік Троїцького – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Лебединського – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, біля Мар’їнки – з підствольних гранатометів, поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новолуганського– з гранатометів різних систем, у районі Золотого-4 – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, неподалік Новолуганського– з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, неподалік від Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поблизу Станиці  ЛуганськоЇ – зі стрілецької зброї, неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл наших позицій поблизу Водяного з гранатометів різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Зайцевого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підсумували в штабі ООС.

Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемиря: загинув морський піхотинець, є поранений 01
Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемиря: загинув морський піхотинець, є поранений 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145699
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні.
Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні, га ЗЕбіли?????
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Де реакція преЗЕдента?
Взагалі, де він сам?
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вони вже сказали, що війна швидко не закінчиться.
взагалі, зе-команда сама ж спростувала більшість тез, якими критикувала попередників.
просто влетіли у владу на ненависті людей до Петі
а хто породив ту ненависть ...можна лише здогадуватись.
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Потери за 30.08.2019 г. Погиб - 1 Ранено -2

Вражеские потери - уничтожение снайперского расчета в районе Ясиноватой
Россия продолжает переброску подразделений на оккупированные территории.
Подробнее Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

30.08.2019 г.

В н\п Иловайск прибыло подразделение беспилотной разведки в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО, Юрга, Кемеровская область) в составе 38 человек.

Р-н н\п Водяное Повторный минометный обстрел 82, 120 мм. 1 - погиб 2 ранено. По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.

Р-н н\п Водяное Минометный обстрел. Потерь нет. Ответный огонь не открывался.

Р-н н\п По имеющимся данным в районе Ясиноватой уничтожен снайперский расчет
54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Пять тел доставлено в Донецк. Обстоятельства произошедшего уточняются.

*Один из погибших старший лейтенант Вагиф Джогаев, уроженец Карабудахкентского района Дагестан РФ

Россия готовит для переброски на оккупированные территории Украины дополнительного контингента ВС РФ. Речь идет не о ротации, а об увеличении численности и оперативных возможностей войск РФ. .

Срыв мероприятий по возвращению заложников ввиду дополнительных требований России.
Рано утром ВС Украины утвердил состав нового правительства.
Встречи Трамп Зеленским не будет..
Давление на Зеленского со стороны Франции с требованием выполнения условий России.
Цемаха спрятали в блок "Д".
Хроника одного Президента ..

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

30.08.2019 г

Владимир Цемах перемещен в блок "Д" внутреннего изолятора СБУ.

Макрон снова звонил Зеленскому. Кроме всего прочего, вот это фраза - "...donnez-leur ce qu'ils demandent ." "Отдайте им что они просят..." Мы не знаем о чем он. Никаких имен не называлось.

"Нафтогаз" прислал бумагу, что реструктуризировать долги Кривого Рога не будет.

Все больеше и больше данных свидетельствует о том, что Россия просто пыталась поставить Зеленского перед фактом своими действиями. Пошли звонки из Франции и Германии о необходимости "... делать политические шаги". Сколько еще выстоит Зеленский - сказать сложно.

Скорее всего Россия знала, или организовала информационный вакуум вокруг Зеленского по поводу морского суда и решила быстро реализовать свой план. заодно подстраховалась подачей апелляции о котором мы писали вчера. Зеленский в очень тяжелой ситуации - любое решение чревато последствиями.

До Зеленского дошло, как его хотят нагло обмануть. Видимо кто то показал документы по морскому суду. и он тормознул обмен.

The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"

Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.

Принятие законов с нарушением процедуры может быть умышленным актом для создания причин быстрого отмена принятого.

Встречи Трамп Зеленским не будет..

ВС Украины утвердил состав нового правительства. Ничего особо сенсационного, все как мы и предполагали. Новое в практике парламентаризма - голосование за несуществующие законопроекты. Зал покинули почти все кроме СН..

Произведен обмен заложников. Из возвращенных - экипажи суден которые и так должны бы быть освобождены по решению международного морского суда. Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты.
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Или Россию ждали серьезные неприятности в виде блокирования захода в чужие порты.

когда ждали? через 10 лет?
хотели бы уже запретили
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якщо хочеш щоб у нас було менше втрат
заходь на ютуб-канал волонтера Олександра Беспалого і допомагай грошима він робить такі штуки які перевиховують кацапів - установки снарядів від гармати "грім" на дистанційному керуванні
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Наемники РФ 30 августа ... а чё не пишут российские военные инструкторы и наёмники РФ и дальше по тексту?
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Де реакція преЗЕдента?
Взагалі, де він сам?
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Давай будемо відверті- обісрався і тримається.
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ага, тримається, за "медіатор" для піаніно...
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По выходным Владимир Александрович, традиционно, уходит в запой дозу большую принимает. Ко вторнику оклемается.
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ВАЗелин с утра занимается спортом: говорят, что может осилить аж 2 дорожки
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Реакції від перЗЕрватива не буде років 5-ть - це вже аксіома!
У Великому Світі всі вже зрозуміли і почали користаються цим - ...ЗЕ...просрав все, що було досягнуто до нього на дипломатичному рівні і це тільки початок його "гідравлювання" в Україні! Та й взагалі вважаю, що за нього можна забути - він тряпка, лялька, говорун і взагалі нічого не вирішує...а ось за ким потрібно пильнувати, так це за Беньою - його в останній час стало забагато в інформаційному просторі...
Почекаємо який вони там Бюджет2020 наприймають і все стане зрозумілим. Зазвичай раніше у серпні починалися перші бюджетні запити, але тут чомусь й досі тиша - навіть у фінвідділах не знають коли починати і з яокго розрахунку рахувати "проекти бюджетів на 2020"!
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Зє!билы, ваша склонность к оптимизму,
От не способности представить,
Какого рода завтра клізму,
Жители Иорданской ДолинЫ котовятся нам вставить.
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ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні.
Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні, га ЗЕбіли?????
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вони вже сказали, що війна швидко не закінчиться.
взагалі, зе-команда сама ж спростувала більшість тез, якими критикувала попередників.
просто влетіли у владу на ненависті людей до Петі
а хто породив ту ненависть ...можна лише здогадуватись.
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петя несе пряму відповідальність як мінімум за ілловайськ пілписання мінських угод та за дерибан бюджетних коштів на оборону.
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Мі́нські уго́ди (домо́вленості) - усталений узагальнювальний термін на позначення:
1) Мінського протоколу - угоди про тимчасове перемир'я у Війні на сході України, досягнутої на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року (так звана «Перша Мінська угода»).
Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим Президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії). Крім того, під Протоколом стоять підписи Олександра Захарченка (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ДНР») та Ігоря Плотницького (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки «ЛНР»).
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А чему удивляться?Почему не стрелять и не убивать наших паней?Пристайко УЖЕ заявил,что президент зеленский готов их всех амнистировать.Не верите?Прочитайте его выступление в ВР 29.08.19г.Мало того,он уже амнистирует убийц.Рос.издание "МК" написало,что в списках на обмен значится гр.РФ гаджиеви он скоро вернется в роССию.Вы знаете кто это?Это та мразь,которая ТАНКОМ давила наших парней в январе 2015г под Санжаровкой на высоте "ВАЛЕРА". Тогда он задавил,если не ошибаюсь,пятерях.И это не все.Член комитета СФ РФ Климов заявил,что россия готова к выборам на донбассе,о которых так-же заявил пристайко в своем выступлении.У меня вопрос- это пристайко работает в роССийском миде или зеленский работает помощником путина и решает его проблемы?Ведь все это ПУТИН требовал у Порошенко все пять лет.
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Ну недарма ж Зеленського запросили в Кремль.
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А Порошенка ведь даже не пытались, поняли что бесполезно
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Порох для пуйла- ВОРОГ, а Вовочка- презЕдент "братской" країни
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І що знову нашим військовим не можна відповідати ? так гарант вирішив .
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
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Так их наверное нужно убивать? Или лозунги писать?
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Может хоть до ЗЕро и его служебных "ноликов" дойдет что для освобождения захваченных территорий нужно для начала освоить в полном объеме методы гибридной войны разработанные в **********. Ведь в пустую голову легче вложить парочку правильных идей чем в бошку загаженную жадностью! Мы должны "выступать за мир" громче чем кацапы на международной арене, но в то же время планомерно, системно организовывать техногенные катастрофы, подсаживать на иглу кацапов, разлагать их население, вредить всеми способами экономике врага, взрывать склады и уничтожать запасы продовольствия в самом ********** и милитаризировать страну изнутри. Уже шестой год кацапы паскудят на нашей земле, а мы занимаемся ерундой. Если мы желаем вынудить оккупанта покинуть территорию нужно сделать так чтобы проблемы внутри ********** стали настолько большими, что единственным способом их решения стал уход с оккупированных территорий. И самое главное массово калечить оккупантов на территории Украины - чем больше инвалидов будет в ********** просить милостыню вдоль дорог, тем быстрее до инфантильных ушлепков с крошечной экономикой (1,5% мирового ВВП) дойдет "что такое хорошо, что такое плохо".
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ЗЕро и его служебных "ноликов" - номер ЙОГО кабінету - 00
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Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.........
Раненному - выздоровления..........
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ТА КАКОЕ В ЖО*У "ПЕРЕМИРИЕ"?!! Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений - Цензор.НЕТ 9643
Хватит уже использовать это слово.
Нет никакого "перемирия" - ЗАКОНЧИЛОСЬ.
Перемирие, как девственность: можно нарушить только ОДИН РАЗ.
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