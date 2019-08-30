 Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною і ЄС вже у вересні

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляє російський Интерфакс.

"Ми готові зустрічатися в першій половині вересня. Просто у нас теж є якийсь графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб у всіх була одночасно можливість для зустрічі", - пояснив він.

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Раніше віцепрем'єр ЄС з енергетики Марош Шефчович пропонував провести тристоронню зустріч з 16 по 23 вересня.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній наразі не веде активних переговорів щодо підписання нового контракту на транзит через Україну і посилено просуває проекти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну в 2020 році в "Нафтогазі" вважають основним.