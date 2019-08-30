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 Політика України
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Все про:Коломойський (524) Порошенко (9615)

 Коломойський розповів, про що говорив із Порошенком під час особистої зустрічі

Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві нещодавно, після завершення виборчої кампанії.

Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ. Спілкування з Порошенком він назвав "звичайною приватною зустріччю".

За словами Коломойського, зустріч відбулася в Києві, "у приватному домоволодінні".

"Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не це саме. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він почувається в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає", - розповів Коломойський.

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Коломойський вважає, що в колишніх претензіях до нього з боку Порошенка не було нічого особистого.

"Так він же мене не ганяв. У цьому ж і питання. Не було ж гонінь. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого", - сказав він.

На запитання про те, чи справді Порошенко зняв з банківського рахунку $34 млн, щоб переконати Коломойського не говорити про нього погано, Коломойський відповів так: "Знаєте, таке питання треба ставити, якби він зняв принаймні 340 мільйонів! 34 - це не наш із ним рівень! Такою сумою він не відбудеться, а треба ділитися. Добрі слова - це безкоштовно, це комплімент".

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145682
 
   
 Топ коментарі
 
Забагато Коломойського на Цензорі.
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ну так президент (без кавычек) дефакто а деюре у нас есь приЗЕдент.
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да вы зебилы и за обезьяну проголосуете если ее по телевизору распиарят Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи - Цензор.НЕТ 5204
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Беня ввійшов в суспільне життя як ніж в масло - плавно і невідворотно, хоча напрошується інше порівняння. Фонтанує небезпечними пропозиціями хитрощамі щодо Росії, корупціонерів, дерибану майна, він б***ь видається небезпечнішим за Порошенко. У нас з кожним разом відбуваеться негативний upgrade влади, вона з кожними виборами стає все більш і більш стрьомна. Я б з ним в карти грати не сів однозначно.
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Якщо Бєня взавтра почав тявкати, як якийсь песик, то і тоді ви б шукали в цьому якусь зраду? Коломойський розповів, про що говорив із Порошенком під час особистої зустрічі - Цензор.НЕТ 3830
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