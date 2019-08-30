EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  15629  114
Все про:здирство (145) шахрайство (276) Укрспецекспорт (20) Богдан Андрій (150)

 Затримано чотирьох шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника "Укрспецекспорту". ФОТО (оновлено)

Глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував затримання шахраїв, які вимагали гроші від ексспівробітника "Укрспецекспорту", прикриваючись іменем Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Богдан зазначив: "Група шахраїв, представившись довіреними особами президента, вимагали від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" передати їм 570 тис. доларів за вирішення питання про призначення його на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".

Група, можливо, складалася з 4 осіб. Затримали 2 осіб. Проводили огляд і слідчі дії затриманих у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичної біля будинків 10, 20/8.

Читайте також: ГПУ оголосила підозру у заволодінні понад $23 млн екс-керівникам "Укрспецекспорт"

Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту. Військова прокуратура спільно з СБУ".

Як повідомили в ДБР у суботу вранці, "в групу шахраїв входять чотири людини. Вони представлялися довіреними особами президента України, які перебувають на керівних посадах в Офісі президента України".

У бюро додали, що всі четверо були затримані під час передачі частини коштів у розмірі 250 000 доларів США. Затримання відбулося в Києві в одному з офісів на вул. Банковій - напроти будівлі Офісу Президента України.

Затримано чотирьох шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника Укрспецекспорту 01

Затримано чотирьох шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника Укрспецекспорту 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145681
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы взяток не берем",

кроме случаев без засветов и проколов..)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А кто решил что это мошенники? Богдан? ЗеСБУ? ЗеПрокуратура? Может в ЗеОфисе надеялись, что чувачок поведется? Не получилось, так пусть два лоха будут мошенниками. И так хорошо и так не плохо.
 показати весь коментар
 
 
#он почувствовал, что мошенники#...А честним пацанам дал би гроши?
 показати весь коментар
 
 
За час Мародера,все б порішали без шуму та пилу.А з Зе так не вийде.
 показати весь коментар
 
 
Да, придется с половины рассчитываться. При порохе такого небыло - а щас беспредел. Но евреи все честные и справеливые, как, ****, Соломон... моисеевич. В казну вернут.
 показати весь коментар
 
палится маааладая зекоманда...но отмазка для зебилов прокатит
 показати весь коментар
 
 
А может они как раз и были теми, кем представились?
Конфуз, однако.
 показати весь коментар
 
 
Забыл позвонить Баканову?
Несогласованность действий молодой команды.
 показати весь коментар
 
 
Какая мелочь за такие серьезные дела, большинство бы украинцев от этих денег отказались.
 показати весь коментар
 
Так они и отказывались .. два раза... пока не сказали шо они с офиса
 показати весь коментар
 
Молодцы, прям на Шовковичной и задержали. Рядом с министерством внутришних справ. Шоб далеко не ездить- бензин, то, се....
 показати весь коментар
 
Если их не посадят то значит точно были от ЗЕро. Затримано 4 шахраї, які від імені Зеленського вимагали $570 тис. у ексспівробітника "Укрспецекспорту" - Цензор.НЕТ 5436
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору