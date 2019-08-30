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Все про:здирство (145) шахрайство (275) Укрспецекспорт (19) Богдан Андрій (148)

 "Ми хабарів не беремо", - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника "Укрспецекспорту". ФОТО

Глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував затримання шахраїв, які вимагали гроші від ексспівробітника "Укрспецекспорту", прикриваючись іменем Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Богдан зазначив: "Група шахраїв, представившись довіреними особами президента, вимагали від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" передати їм 570 тис. доларів за вирішення питання про призначення його на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".

Група, можливо, складалася з 4 осіб. Затримали 2 осіб. Проводили огляд і слідчі дії затриманих у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичної біля будинків 10, 20/8.

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Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту. Військова прокуратура спільно з СБУ".

Ми хабарів не беремо, - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника Укрспецекспорту 01

Ми хабарів не беремо, - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника Укрспецекспорту 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145681
 
   
 Топ коментарі
 
"Мы взяток не берем",

кроме случаев без засветов и проколов..)))
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Ага... Весь бюджет у руках - навіщо з хабарями паритись???
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"Мы взяток не берем",

кроме случаев без засветов и проколов..)))
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Потрібно розстрілювати таких хабарників і фейкових і реальних! Забагато розвелось людського лайна, готового нажитись на чужому! Це не люди, це шкідливі людоподібні мавпи, чисельність яких потрібно скорочувати!
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например ты "готов нажитись на чужому!" вот с тебя и начнем..))) "розстрілювати" )))
вы, зебилы, все такие дураки??
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Все населення розстріляєш, без суда і слідства?)
Практично кожен в нашій країні давав/отримував взятку. Давайте влаштуєм тотальний геноцид.
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Ага... Весь бюджет у руках - навіщо з хабарями паритись???
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Неужели опять сувенирные баксы как у Грымчака
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какие-то дилетанты-порохоботы, судя по тупости исполнения
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по своей методичке думали лохов провести на бабло "Мы взяток не берем", - Богдан о мошенниках, которые прикрываясь именем Зеленского, вымогали $570 тыс. от экс-сотрудника "Укрспецэкспорта" - Цензор.НЕТ 4388
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А шо вы хотели от новой власти? Что бы брали? Не дождетесь, это вам не ПЭТЯ.
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у фонтана 570 тыс $ листают... а если, внезапно, порыв ветра...
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Влучне зауваження.
Та навіщо класти гроши на брудну плитку? Купюри ще такі новенькі, чистенькі та хрустенькі.
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не знаю насчёт новеньких, "чистых"\чистых и хрустящих, но фонтан на Шелковичной при определённых погодных условиях может стать очень популярным)
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Ну пока из Слуги Народа никого не поймали - Свинарчуков на второй день уже можно было ловить.
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Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ...

а як би не відчув, то дав би грошенят!
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Порядочный сразу бы в СБУ, а этот месяц присматривался, сумма то большая.
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а в Сен-Тропе у них просто скидка 100%
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я сам всех задержал.. некоторых, даже покусал..
"Ми хабарів не беремо", - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника "Укрспецекспорту" - Цензор.НЕТ 6829
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Наш пострел всюду поспел ... И в Сан-Тропе тоже
"Ми хабарів не беремо", - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника "Укрспецекспорту" - Цензор.НЕТ 3244
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Ха-ха-ха, нашёлся святой, хотя б не трындел, а то противно слушать эту х#йню бурятскую.
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Так а бонуси звідки беруться? Хіба той, хто стоїть на шухері, не такий же злодій, що заліз у вікно?
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Они взяток не берут, потому что сидят на процентах.
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ждем корвет 58250 на "стрелке" в Керченском проливе в следующем году..)
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Насмешил)) щас он зебилам в открытую объявит куда взятки заносить
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Шо-шо-шо? Зеленухи вимагали гроші в чувака, помилково прийнявши його за співробітника Укрспецекспорту?
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"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ" Тобто не з першого дня, а цілий місяць до останнього думав дати чи не дати бабло, аж доки не зрозумів, що розводять!
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за Сантропе надо больше платить просто....
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