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 Економіка
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Все про:ФДМ (72) Вітренко Юрій (55)

 Вітренко може стати главою Фонду держмайна України, - "ЕП"

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко може стати главою Фонду державного майна України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Економічній правді стало відомо з власних джерел.

Економічна правда вже звернулася до Вітренка за коментарем, однак він залишив це запитання без відповіді.

Нагадаємо, що у виконавчого директора "Нафтогазу" останнім часом був конфлікт з главою компанії Андрієм Коболєвим.

Зокрема, це підтвердив і сам глава "Нафтогазу", який вважає існування цього конфлікту однією з головних поразок "Нафтогазу". При цьому він відмовився говорити, в чому саме полягає суть конфлікту.

Вітренко кілька разів уже заявляв про намір звільнитися з "Нафтогазу". Наприклад, у 2015 році, коли він, за його словами, "зіткнувся з очевидною корупцією, з якою не міг змиритися".

Читайте також: Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145680
 
 
 Топ коментарі
 
особливо , цьому рішенню , його мама Наталя зрадіє - і решта ФСБ ... Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 2697
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Інтернет пише, що це відомий жулік
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а чому це порохофіли "не в курсе" ...? Вітренко при Педрі не погано піднявся ..))
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особливо , цьому рішенню , його мама Наталя зрадіє - і решта ФСБ ... Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 2697
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Нічо то ненадовго, до першого зальоту, це десь на місяць часу! Враховуючи як Вітренко ******** розпускати язик і зливати в ЗМІ комерційну таємницю, він пробуде на керівній посаді до першого інтерв'ю! Саме завдяки Вітренко ми дізнались що Стокгольмський арбітраж готовий прийняти рішення на користь України і стягнути з Газпрому десятки мільярдів доларів! А потім порошенко домовився з путіним і узгодили спільне мирову заяву яку і прийняв арбітраж і записав в своє рішення і там було лише пару мільярдів доларів штрафу з Газпрому! Так ми дізнались що порошенко здав національні інтереси України путіну на десятки мільярдів доларів!
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Есть инфа, шо порошенко договорился с путиным, или нет? просто связывать две вещи неизвестными нитями можно все, что угодно.
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Стокгольмський арбітраж коли стало зрозуміло що Газпром програє вчистую і влітає на десятки мільярдів доларів штрафів запропонував Нафтогазу та Газпрому самим домовитись до вироку арбітражу і надати суду мирову угоду! Сторони сіли за стіл переговорів і в результаті суду була надана узгоджена сторонами позиція де Україна відмовилась від десятків мільярдів доларів штрафів і лишила тільки пару мільярдів доларів, саме це і узаконив арбітраж своїм рішенням! На цих переговорах і була здана позиція України по наказу порошенка і руками Вітренко!
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Каждая из сторон, выставила свои требования, включая всевозможные и не возможные издержки, которое касаются вопроса и которые не касаются вопроса, так делаю практически по всем вопросам о взысканиях, суд потом, сам определяет суму утраты, нафтогаз около 40 мрд. дол, газпром вообще около 80, итог суда, всем известен, опять же, какими нитями связали тут петюню? Мировой соглашения вообще не было, суд вынес именно решение, о конкретном взыскании без каких либо мировых соглашений.
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Я не в курсе шо это за люди. Это новые лица, или это уже "петиных свинарчуков" ЗЕкоманда переназначает на тёплые места??
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а чому це порохофіли "не в курсе" ...? Вітренко при ***** не погано піднявся ..))
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По просьбе ***** ЗЕбил и Петю Симоненко может где-то на хлебное место пристроить
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А что этот жид еще не здох на своей турецкой вилле?
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«Вторник несколько раз уже заявлял» - зависла я на этой фразе, пока не поняла, что это очепятка.
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Вторник несколько раз уже заявлял о намерении уволиться с "Нафтогаза"Источник: https://censor.net.ua/n3145680
Ребята, пятница на дворе ( уже или пока еще?) Или увольняться будет не день недели? Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда" - Цензор.НЕТ 4421
Вы вообще вычитываете то, что попадает в публикацию, не?
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"Добре" місце роботи.Чечетов там теж "трудився".
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Как гадали на премьера, так и сейчас. Работа такая у СМИ.
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А не пошёл бы нах этот сын агрессивной социалистки Натальи Витренко?
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