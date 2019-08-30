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 Суспільство
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Все про:авіація (444) Росія (19548)

 Авіабудівники "Антонова" вимагають, щоб росіяни прибрали літери "Ан" зі своєї модифікації літака "Руслан"

Держпідприємство "Антонов" вимагає від російського конструкторського бюро "Ільюшин", що розробляє новий літак на базі Ан-124, "Руслан", відмовитися від згадки в назві букв "Ан".

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Російське КБ "Іллюшин" з 2017 року веде розробку глибоко модернізованого надважкого військово-транспортного літака на базі Ан-124-100 "Руслан", якому планується дати позначення Ан-124-100М.

Фахівці державного підприємства "АНТОНОВ" не заперечують технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 "Руслан". Проте підбір і установка нового сучасного обладнання силами КБ "Іллюшин" приведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака порівняно з базовою моделлю.

"Таким чином, в історії сучасного авіабудування з'явиться новий літальний апарат. Відповідно, він повинен отримати нове позначення без використання марки "АН", оскільки ДП "АНТОНОВ" не бере участі в його розробці і не буде нести відповідальність за його безпеку", - зазначає підприємство.

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У 2004 році припинилося виробництво літаків Ан-124-100 "Руслан", які збирали на заводі "Авіастар" в Ульяновську і на заводі "Антонов" у Києві. У 2018 році з'явилася інформація про початок підготовки до відновлення виробництва "Русланів".

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки. З 2015 року підприємство входить в держконцерн "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145679
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно не требовать,а подавать в международный суд на кацапов.
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КБ Антонов має заборонити польоти російських Ан-ів, перестати підтримувати існуючі в росії Ани і заборонити експлуатацію модернізованих Ан-124 через крадіжку інтелектуальної власності! Росіяни пірати та терористи і ще крадії це має знати вся планета!
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"Попробуют" ещё. И выиграют. Можешь не сомневаться.
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КБ Антонов має заборонити польоти російських Ан-ів, перестати підтримувати існуючі в росії Ани і заборонити експлуатацію модернізованих Ан-124 через крадіжку інтелектуальної власності! Росіяни пірати та терористи і ще крадії це має знати вся планета!
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почему бы не выпускать Русланы в Украине
чтобы последние спецы уеъали в рф
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Какой ? Эвропейский ? Пффф ... путен двадцаточку зеленых денех зашлет эвропейскому судье и тот вмиг позабудет про свои эвропейские ценности Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан" - Цензор.НЕТ 4432
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В суд подают тогда, когда добровольно отказываются, им нужно отправить официальное письмо с требованиями, после отказа, в суд. Здесь вопрос даже не в этом, тут вопрос в том, что кацапы внесли много изменений, и самолеты могут падать, что сделают плохую репутацию АН
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Нужно не требовать,а подавать в международный суд на кацапов.
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Тем паче что в раше самолёты падают через один. Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан" - Цензор.НЕТ 8163
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пишут КБ Антонова а там только стены остались
люди давно в рф уехали
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Странно. только сегодня был на работе и кром стен довольно много людей видел.
Хотя, кое кто уехал, но не в рф, а в Китай.
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А росиянцам пофиг, они считают, что Антонов просто находится на временно неподконтрольной территории ссср
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на самом деле, тут главное как застонут европейские *************
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Імпорт свінособачих товарів в червні 2019 на 20% перевищує середньомісячні показники попередніх 5 місяців Свинарчуки стараються на крові
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То что в "Антонове" работает хотя-бы юридический отдел уже радует.
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Кацапи тількі красти можуть - це у них в крові Авіабудівники "Антонова" вимагають, щоб росіяни прибрали літери "Ан" зі своєї модифікації літака "Руслан" - Цензор.НЕТ 8996
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Да пусть подавятся. Кацаполет хоть суперджетом, хоть анунахер назови - падает, тонет, горит хорошо.
А наше КБ лучше б о смене руководства подумало - почти все рабочие в резерве(((
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Как бы не назвали всёравно будет летать как супер пупер джет сто тысячь сто пицот....
и приземляться так же с "Агоньком"
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"Как умирает ГП «Антонов»"

Пиар, "вешание лапши гражданам Украины", разворовывание.

https://hvylya.net/analytics/economics/kak-umiraet-gp-antonov.html

Авіабудівники "Антонова" вимагають, щоб росіяни прибрали літери "Ан" зі своєї модифікації літака "Руслан" - Цензор.НЕТ 7761
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