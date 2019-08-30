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 Політика України
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Все про:ВР (5527) законопроект (710) Зеленський (2526)

 Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду

Президент Володимир Зеленський пропонує фінансувати з державного бюджету не партії, що набрали більше 2% голосів виборців, а тільки ті політсили, які подолали 5-відсотковий бар'єр і потрапили до Верховної Ради.

Про це йдеться в законопроекті №1029, який глава держави вніс до парламенту 29 серпня. Сьогодні цей проект закону опублікували на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроект передбачає, що право на фінансування з держбюджету отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів в багатомандатному виборчому окрузі.

Крім того, президент вважає за необхідне скоротити держфінансування партій удвічі - з 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по багатомандатному виборчому округу, до 0,01.

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Зміни передбачається внести в ст. 17-2 і ст.17-3 закону "Про політичні партії в Україні".

Зараз право на фінансування статутної діяльності мають політсили, які набрали на виборах у парламент понад 2% голосів виборців. За підсумками позачергових виборів у Раду, які відбулися 21 липня, державне фінансування з 1 січня 2020 року отримають 11 політичних партій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145678
 
   
 Топ коментарі
 
мысль о том, что Шарий будет получать 30 млн грн на антиукраинское гавно, меня ужасает!
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честно скажу!. .вот тут я Зеленую Шмарклю поддержу!..
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Зеля ты плохой Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду - Цензор.НЕТ 911.Хочешь петины законы отменить,после которых проститутку хуйловскую нужно обеспечивать.
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Він лише помиляється. Бо йому треба просто виспатись і відпочити. Працювати по 20 годин на добу є виправданням лише у виключних випадках. Працювати треба. Але в своє задоволення і не більше. Вовік хоче зробити все добре. Він хоче. І це вже великий плюс.
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Петю бы за такое, зелохи на куски разорвали.
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Спитайте у куратора - де можна окрім методички ще й мізків трохи отримати?
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...да, Вы правы. Вечная власть олигархов. Очень хитрый подход к вопросу.
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Платить должны те избиратели, которые за них проголосовали.
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Дуже гарна ідея, прокатять з фінансуванням Шарія
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Пропоную законопроект:
Кожен громадянин Украіни має право:
Раз на тиждень дать копняка екс - презіднту, екс-прем"еру і кожному екс-депутату ВРУ.
Раз на місяць міського голову витягать з крісла і тягать дупой по дорозі.
Раз на рік саджать місцевого голову (нач. жеу) на кіл.
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