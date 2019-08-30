 Зеленський хоче скасувати державне фінансування партій, які не пройшли в Раду

Про це йдеться в законопроекті №1029, який глава держави вніс до парламенту 29 серпня. Сьогодні цей проект закону опублікували на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроект передбачає, що право на фінансування з держбюджету отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менше 5% голосів в багатомандатному виборчому окрузі.

Крім того, президент вважає за необхідне скоротити держфінансування партій удвічі - з 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по багатомандатному виборчому округу, до 0,01.

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Зміни передбачається внести в ст. 17-2 і ст.17-3 закону "Про політичні партії в Україні".

Зараз право на фінансування статутної діяльності мають політсили, які набрали на виборах у парламент понад 2% голосів виборців. За підсумками позачергових виборів у Раду, які відбулися 21 липня, державне фінансування з 1 січня 2020 року отримають 11 політичних партій.