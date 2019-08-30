 В останній день роботи Луценко забрав у мене 20 справ, - Горбатюк

Про це начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Горбатюка, Луценко віддав слідство у цих справах іншим силовим структурам.
Йдеться про справи щодо корупційних злочинів колишніх високопосадовців. Їх, за словами Горбатюка, перенаправили зокрема до ДБР та поліції. Дані про підслідність були змінені в електронному реєстрі, хоча документу, на основі якого це мають право робити, до слідчих не надходило.
Ці справи стосуються розкрадання коштів при будівництві Генпрокуратури, епізоду щодо земельної ділянки (де фігурує Азаров), справи корупційних злочинів Захарченка, справи заволодіння шахтами, де фігурує Олександр Янукович.
"Вчора після 18 години ми виявили, що Луценко вкрав 20 проваджень. По ЄРДР [Єдиний реєстр досудових розслідувань - Ред] ці справи вже визначені за іншими підрозділами. Проте, ніяких процесуальних рішень нам не надходило. В вечірній час людина бере і приймає рішення про таке", - каже Горбатюк.
Він пояснив, що, за правилами, спочатку має бути підписана постанова про визначення підслідності за іншим органом. І лише потім вносяться зміни в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань на основі постанови.
"Зміни внесли, а постанову ми не бачили. Процесуально ці справи вже передані, але матеріали досі у нас лежать" , - додав Горбатюк.
Він зазначив, що у вказаних справах уже були проекти повідомлень про підозру. Горбатюк сподівається на те, що рішення Луценка про передачу справ може скасувати новий глава ГПУ Руслан Рябошапка.
"Новий Генпрокурор може це вирішити. Я йому вже направив листа", - розповів Горбатюк.
гарбатюк уже не знает какую очередную зерню ляпнуть
Послал бы нахер - стал бы героем Украины ... а так какой-то непонятный договорняк !!!
А всё ещё и оттого, что не совсем по-честному вел ЗЕ , бо если бы изначально объявил команду , то может никто бы Юрика и не слушал последнюю неделю .
изменения внесены в реестр эл.
Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников.
Источник: https://censor.net.ua/n3145677......................
так є ж спеціальні антикорупційні органи, чому прокуратура цим повинна була займатися. Прокуратура займалася вже, досить, якщо ти, Горбатюк, не зміг довести ці справи до логічного завершення, то нехай тепер інші спробують. Чи справа в тому, що саме у тебе не запитав Югік передавати справи чи ні? Ну от новий генпрокурор тобі взагалі навряд чи щось серйозне доручить розслідувати, бо як ти під Югіка копав, так будеш і під нового копати, тому працювати тобі там всерівно недовго залишилося.
Про це він сказав під час свого представлення колективу Генеральної прокуратури. Нового "генерального прокурора" представив голова "Офісу Зеленського" Андрій Богдан.
Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".
За його словами, "як можна більше активів, грошей, які вкрадені у країни і наших людей, повинні бути знайдені і повернені". "Ми не хочемо цієї крові буквально. Але в правовому сенсі ми хочемо крові", - сказав він.
https://newsua.one/news/koli-pzdabol-ce-stil-zhittya-novii-tak-zvanii-genprokuror-anonsuvav-szotizhnevi-posadki-chinovnikiv.html
Тільки от яка проблема: високопосадовці (зрозуміло, що це по проблемі корупції) - це парафія НАБУ (Ситника) і САП (Холодницького). І, хоч вони обидва прирівняні до рангу заступників генпрокурора; і, хоч їхні відомство організаційоно належать до ГПУ - але вони жодним чином адміністративно в питаннях слідства Генпрокурору не підпорядковуються! Тобто: в них - власний самостійний сектор роботи та відповідальності!
Так що, справді, Рябошапка - "запи*дівся".