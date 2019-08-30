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 Політика України
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Все про:ГПУ (3185) Луценко (2615) Горбатюк (298)

 В останній день роботи Луценко забрав у мене 20 справ, - Горбатюк

Ексгенпрокурор Юрій Луценко в останній день роботи, 29 серпня, забрав з Управління спецрозслідувань ГПУ 20 справ щодо корупційних злочинів колишніх високопосадовців.

Про це начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Горбатюка, Луценко віддав слідство у цих справах іншим силовим структурам.

Йдеться про справи щодо корупційних злочинів колишніх високопосадовців. Їх, за словами Горбатюка, перенаправили зокрема до ДБР та поліції. Дані про підслідність були змінені в електронному реєстрі, хоча документу, на основі якого це мають право робити, до слідчих не надходило.

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Ці справи стосуються розкрадання коштів при будівництві Генпрокуратури, епізоду щодо земельної ділянки (де фігурує Азаров), справи корупційних злочинів Захарченка, справи заволодіння шахтами, де фігурує Олександр Янукович.

"Вчора після 18 години ми виявили, що Луценко вкрав 20 проваджень. По ЄРДР [Єдиний реєстр досудових розслідувань - Ред] ці справи вже визначені за іншими підрозділами. Проте, ніяких процесуальних рішень нам не надходило. В вечірній час людина бере і приймає рішення про таке", - каже Горбатюк.

Він пояснив, що, за правилами, спочатку має бути підписана постанова про визначення підслідності за іншим органом. І лише потім вносяться зміни в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань на основі постанови.

"Зміни внесли, а постанову ми не бачили. Процесуально ці справи вже передані, але матеріали досі у нас лежать" , - додав Горбатюк.

Він зазначив, що у вказаних справах уже були проекти повідомлень про підозру. Горбатюк сподівається на те, що рішення Луценка про передачу справ може скасувати новий глава ГПУ Руслан Рябошапка.

"Новий Генпрокурор може це вирішити. Я йому вже направив листа", - розповів Горбатюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145677
 
   
 Топ коментарі
 
Эта петушиная возня соевых в последние минуты власти только подтверждает и усугубляет их вину.
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Югика надо срочно сажать и надолго ... В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 646
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Як тут не назвати Луцика "злодій у законі без знання законів".
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В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк - Юрец заначку себе заныкал на чёрный день.
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Горбатюк обязан теперь завести дело на Луценка, он совершил преступление. Итак, ждемс.
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Як тут не назвати Луцика "злодій у законі без знання законів".
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надеюсь, этот уродец и бездарь Горбатюк, умрет от асфиксии подавившись степлером..
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Вот интересно, тебя забанят за такой пост?
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я часто бываю в банах.. а что тебя конкретно интересует?!
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в первую очередь, я украинобот, во-вторую очередь, я порохобот..
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почему отбитый?!.. я очень даже живой и спортивный!.. могу 50 раз отжаться от пола.. и 200 раз присесть( в моем возрасте).. ах, ну да!.. у меня еще и удар поставлен (ну, это так.. на всякий случай)
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Не ври.Юга кум пети так бы не смог.Тем более еще знатый комсомолец.
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и съел...

гарбатюк уже не знает какую очередную зерню ляпнуть
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Да за коки и должен он висеть пока не отдаст все дела ну полный бес предел Выша школа пороховоровства
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Эта петушиная возня соевых в последние минуты власти только подтверждает и усугубляет их вину.
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Внутрячки двух говен.петиных.Страшный сон...
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Своих людей не сажают,их лелеют.ПАП(а)
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Да ваще гады! На хароших парней дел понаоткрывали...
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Так они мешали банде комфортно воровать
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Сотрудничала с сепаратистами: задержана украинская судья
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Тут смареть надо глобально: они воровали исключительно для более надёжной защиты нас, ленивых и неблагодарных, от агрессора.
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Почалося! То луценку папєрєдніка заважали, а тепер зєкурору також...
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Як зебіли зебілам по вухам їздять ) Навіть луценко не чекав би до останнього дня. Але біомаса прийме.
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А чё вдруг отдал эти дела ?!
Послал бы нахер - стал бы героем Украины ... а так какой-то непонятный договорняк !!!

А всё ещё и оттого, что не совсем по-честному вел ЗЕ , бо если бы изначально объявил команду , то может никто бы Юрика и не слушал последнюю неделю .
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так он же сказал - дела у него! вы внимательно читал?
изменения внесены в реестр эл.
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По словам Горбатюка, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам.
Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников.
Источник: https://censor.net.ua/n3145677......................
так є ж спеціальні антикорупційні органи, чому прокуратура цим повинна була займатися. Прокуратура займалася вже, досить, якщо ти, Горбатюк, не зміг довести ці справи до логічного завершення, то нехай тепер інші спробують. Чи справа в тому, що саме у тебе не запитав Югік передавати справи чи ні? Ну от новий генпрокурор тобі взагалі навряд чи щось серйозне доручить розслідувати, бо як ти під Югіка копав, так будеш і під нового копати, тому працювати тобі там всерівно недовго залишилося.
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спеціальні антикорупційні органи мають займатися прокурорами
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да вас мудил там уже пора поразгонять вслед за каЛтавым мудаком, ведь следствия у вас в прокуратуре по закону нет!
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Картавого треба саджати,та гагауза Мародера поруч з ним.
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так а в чём проблема? Передали "новым" "эффективным" лицам, а горбатюк уже сколько лет мусолит и результата 0.
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Та хватит уже страдать и ныть... Пошел на хер из прокуратуры.
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В этой комнате вообще не нужно ниочём говорить .
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А зачем отдавал ? Один день можно было потянуть и и не забрал бы .
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справи про корупцію - це не підслідність Горбатюка. Нехай не звиздить. Якби Луценко не забрав в нього - він би сам став винуватим.
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Коли "п*здабольство" - це стиль життя!: Новий так званий "генпрокурор" анонсував щотижневі посадки чиновників. Новопризначений "генеральний прокурор" Руслан Рябошапка анонсував притягнення до відповідальності високопосадовців.

Про це він сказав під час свого представлення колективу Генеральної прокуратури. Нового "генерального прокурора" представив голова "Офісу Зеленського" Андрій Богдан.

Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".
За його словами, "як можна більше активів, грошей, які вкрадені у країни і наших людей, повинні бути знайдені і повернені". "Ми не хочемо цієї крові буквально. Але в правовому сенсі ми хочемо крові", - сказав він.

https://newsua.one/news/koli-pzdabol-ce-stil-zhittya-novii-tak-zvanii-genprokuror-anonsuvav-szotizhnevi-posadki-chinovnikiv.html

Тільки от яка проблема: високопосадовці (зрозуміло, що це по проблемі корупції) - це парафія НАБУ (Ситника) і САП (Холодницького). І, хоч вони обидва прирівняні до рангу заступників генпрокурора; і, хоч їхні відомство організаційоно належать до ГПУ - але вони жодним чином адміністративно в питаннях слідства Генпрокурору не підпорядковуються! Тобто: в них - власний самостійний сектор роботи та відповідальності!
Так що, справді, Рябошапка - "запи*дівся".
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Цікаво! А скільки ще таких справ по Азарову, Януковичу до цих пір лежить на столі Горбатюка? Чому не передані до суду?
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