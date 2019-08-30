 Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє управління спеціальних розслідувань ГПУ.
"У кримінальному провадженні за підозрою деяких колишніх високопосадовців, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступник Генерального прокурора Кизь С. М. без вивчення матеріалів кримінального провадження ухвалив рішення про закриття провадження проти Калєтніка І. Г. через відсутність складу злочину в його діях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, управління стверджує, що Генпрокуратура перекрила слідчим доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб через те, що колишній генпрокурор Юрій Луценко вніс зміни в 20 кримінальних проваджень.
"Вчора, вже після закінчення робочого дня, в період з 18:00 до 19:00, Юрій Луценко вніс в ЄДРЮО дані в 20 кримінальних проваджень і змінив орган досудового розслідування, забравши від слідчих УСР", - вказується в повідомленні.
вчера голосовали "новые" лица, виноват снова Порошенко.
https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-nagorodyv-deputativ-yaki-golosuvaly-za-zakony-16-sichnya_271410.html
Таке враження , що за це проплатили заздалагідь !
Алкаш серанул напоследок! Узнаю почерк кумпЛокуЛоЛа!
там прикол з роботом в космосі...Фьодор щось заглючив.вони щось возились з ним возились.нічого не виходило..рускій космонавт задовався і сказав--давайте його молотком @обнем..короче кажучи його штовхнули він впав і заговорив
РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов со специалиста Центра управления полетами. Овчинин предлагал стукнуть по Федору молотком, специалисты ЦУПа - заменить батареи. В итоге космонавт все-таки включил робота. Как сообщается, робот заговорил лишь на 10-й или 15-й попытке.
Корабль «Союз» с роботом на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Он со второй попытки пристыковался к МКС. Вчера Федора перенесли на станцию.
Чудо мокшанской техники !