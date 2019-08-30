 Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє управління спеціальних розслідувань ГПУ.

"У кримінальному провадженні за підозрою деяких колишніх високопосадовців, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступник Генерального прокурора Кизь С. М. без вивчення матеріалів кримінального провадження ухвалив рішення про закриття провадження проти Калєтніка І. Г. через відсутність складу злочину в його діях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, управління стверджує, що Генпрокуратура перекрила слідчим доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб через те, що колишній генпрокурор Юрій Луценко вніс зміни в 20 кримінальних проваджень.

"Вчора, вже після закінчення робочого дня, в період з 18:00 до 19:00, Юрій Луценко вніс в ЄДРЮО дані в 20 кримінальних проваджень і змінив орган досудового розслідування, забравши від слідчих УСР", - вказується в повідомленні.

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