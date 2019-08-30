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Все про:ГПУ (3185) Ігор Калєтнік (13) Луценко (2615)

 Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Генеральна прокуратура закрила справу проти Ігоря Калєтніка - колишнього віцеспікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє управління спеціальних розслідувань ГПУ.

"У кримінальному провадженні за підозрою деяких колишніх високопосадовців, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступник Генерального прокурора Кизь С. М. без вивчення матеріалів кримінального провадження ухвалив рішення про закриття провадження проти Калєтніка І. Г. через відсутність складу злочину в його діях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, управління стверджує, що Генпрокуратура перекрила слідчим доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб через те, що колишній генпрокурор Юрій Луценко вніс зміни в 20 кримінальних проваджень.

"Вчора, вже після закінчення робочого дня, в період з 18:00 до 19:00, Юрій Луценко вніс в ЄДРЮО дані в 20 кримінальних проваджень і змінив орган досудового розслідування, забравши від слідчих УСР", - вказується в повідомленні.

Читайте також: Колишнього віце-спікера Калєтніка, який проходить у справі "законів 16 січня", зняли з розшуку, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145676
 
 
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после вчерашних голосований "диктаторские законы 16 января" - фигня
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А ви в курсі що то за закони? Половину прийняли при Порошенко.
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зачем им знать??, надо орать что в Украине 73% дебилов, вплоть до гражданской войны...
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Ну а шо делать если в стране реально 73% люмпена малороссов. Занять страусиную позицию и голову в песок пока малороссы будут строить Малоросию под присмотром кремлёвских кураторов аля Портнов или Шефир??
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если бы их было 73%,, то сейчас бы пол-Украины пило горилку, а другая половина водку....
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Ну в Украине свои развлечения... 73% люмпена смотрят Г+Г, Шапито 95, ватных Сватов , Рассмеши Гомика и т.д...
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я вообще не понимаю как еще лизать можно попереднику когда у него антирйтинг - 73%. Ну точно они дебилы
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голосовали рыгоаналы, виноват Порошенко
вчера голосовали "новые" лица, виноват снова Порошенко.
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ЗЕбилам ещё 5 лет минимум визжать про Порошенка винават. То вижали шо Луценко не даёт арестовать Петю..уже и прокурора сменили на ЗЕКкомандовского, а Петя спокойно по Раде гуляет...ХЗ шо теперь ЗЕбилам мешает Петю арестовать..
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как тебе назначение рюкзакова под "личное обязательство" ***********? норм?
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¿ і яким боком ЗаЖо в опозиції до Зє!
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Глухой, они сами об этом обьявили. Волошина за русский вообще нахер послали. Ну и память у петекантропов.
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Да валите на Рябошапку, он уже несколько часов, как генеральный.
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Нащо на Рябошапку? Закрив Кізь. Креатура Зекоманди. На ньому це і висітиме. До приходу справжнього прокурора.
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Не встиг Юрик. Хоча хто його знає що то за 20 справ, яким він змінив орган Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 4990
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Юлик и последний хапок вот так это называется, поднять все дела что он закрыл и садить людей за это его быстро найдут кто денежку заплатил и будет он бедный
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Саме так й виглядає ...
Таке враження , що за це проплатили заздалагідь !
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Шоколадки спешат, последние часы до смены замов в ГПУ
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а вам за то,что друг дружку лайкаете платят,лишнехромосомец?пять лет ваша двадцатка тут друг дружку...ээээ,удовлетворяет!или это скрепа такая? Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня" - Цензор.НЕТ 7991
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"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Алкаш серанул напоследок! Узнаю почерк кумпЛокуЛоЛа!
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И кто это сделал))Конечно беня,да порохня))
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ЗЕкловун этот сделал, очевидно что власть полностью и уже 3 месяца как окупирована ЗЕКобандой. Тебе ли верному ЗЕбилу об этом не знать, зачем косишь на ЗЕленского??
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Давайте порохоботики, коментируйте, какие вы были правильные, один от вас был ЗВЕЗДЕЖ. ШАКАЛЫ. А теперь СКЫГЛЫТЭ, шо все не так. Ну, как вас еще назвать?
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Ну дык, оголосите ж уже весь список зелиных наступников-папередников! Бо мы ж замаялись гадать...)))
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Запасных ходов алкопрокурор напас сполна
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Стара партійна школа, перейнята від батька.
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НЕ В ТЕМУ Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 7103
там прикол з роботом в космосі...Фьодор щось заглючив.вони щось возились з ним возились.нічого не виходило..рускій космонавт задовався і сказав--давайте його молотком @обнем..короче кажучи його штовхнули він впав і заговорив


РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов со специалиста Центра управления полетами. Овчинин предлагал стукнуть по Федору молотком, специалисты ЦУПа - заменить батареи. В итоге космонавт все-таки включил робота. Как сообщается, робот заговорил лишь на 10-й или 15-й попытке.
Корабль «Союз» с роботом на борту запустили на околоземную орбиту на прошлой неделе. Он со второй попытки пристыковался к МКС. Вчера Федора перенесли на станцию.
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Два чемодана батареек и Фьедя сможет говорить пару секунд .
Чудо мокшанской техники !
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Я себе представляю про шо этот робот федя заговорил...))) Пропала рашка(((.
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подякуємо куму -алкашу, вірний пес мародера всі ці роки все робив, як йому наказував петя
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Шо общего у Х........ ла и СЮСЮ - крысинные глаза.
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Ну этот Калетник и жлоб! В самый последний момент Юрику бабки занёс - всё надеялся, что нашару обойдётся....
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Зебобіки, налітай. "29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении."Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января" - Цензор.НЕТ 5106
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"Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова."
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через годик.зеЛеную падаль будем гнать на ростов.аж бегом
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А зачем? Через год его Росгвардия охранять уже будет.
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Клован уже три месяца как президент, вот и закрыли.
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такие вот кизи теперь все закроют и вернут из ростова ена#уевского курасана заместителем зелемойского..
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Новые лица Вам Зе обещал? Во одно из них. Скоро будет при власти и начнет душить патриотов. Не верите? У Портнова спросите)))
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