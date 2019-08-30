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 Політика України
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Все про:Зеленський (2526) Укроборонпром (498) Абромавичус (75)

 Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому". ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна і призначив на цю посаду Айвараса Абромавичуса.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі №641/2019.

Зеленський призначив Абромавичуса головою Укроборонпрому 01

Читайте також: Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус

Попередньо президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна з посади глави Укроборонпрому.

Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.

Всі ці укази набирають чинності з дня оприлюднення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит "Укроборонпрому" має завершитися навесні 2020 року, керівників підприємств концерну перевірять на поліграфі, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Павло Букін був призначений гендиректором "Укроборонпрому" в лютому 2018 року.

У липні "Укроборонпром" призначив головою наглядової ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

Раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна треба змінити через його неефективність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145675
 
   
 Топ коментарі
 
зрада не зрада ,та Кривавого Пастора ніхто не замінить! Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 161
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Не засмучуйся, але швидше Зєлю... Ага, саме туди.
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Абрамавичус - это чувак, который занимался недвижимостью, аграрным сектором и был трейдером - да, додик жжет..))
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Ну вот не знаю, чем этот свинарчукавичус занимался, а ты, Димочка, спатки ложись. Ножки помой и квартал со сватами на ночь посмотри. Тебе уже не помешает.)
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Стецько перепив перепелов. З горя, мабуть Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 9498
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Тобто всі, хто займавсь нерухомістю, аграрним сектором і працювали трейдерами є друзями радикальної партії ляшка???
Цікавий висновок.
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Знаю Абрамавічюса, як принципового управлінця, що пішов від Порошенка у відставку, але відмовивсь брати участь у його корупційних схемах. Де він працював перед тим - не маю жодних уявлень. Власне і байдуже.
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Ну куди несеш! Кинь!
Зовсім совісті нема, мародер клятий...
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@NashaCanada
Кажется, скоро придет время, когда Янукович покажется рафинированным интеллигентом.

Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6045


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це Добкін-2 ? оце так нанюхався чувак... на очі гляньте... стидоба якась... кого ви вибрали, українці?
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так походу, янукович вам всегда таким и казался
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Ммммда... Петро сьогодні цілий день бухає горьку, мабуть. Бо вся його корупційна вертикаль руйнується на очах. Йьоптєль!!!
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а "Йьоптєль!!!" це по українські що означає? вибачаюсь, на рюськой і дамбаской фєнє нє говорю...
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Хороший малчык...
Один из миноритарных акционеров «Сбербанка» паРаши...
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Кажуть навіть їх з пуйлом в ліжку бачили Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 8641
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Ну это тебе виднее...наверное ты зебобик свечку держал...
А то о чем говорю я...есть факт...
Так что оно наработает...на благо своего кармана...и паРаши...
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ну , вам порохобобікам з РФії , звичайно видніше ..))
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Не знаю как вам зебобикам в паРаше...а я с украинских сайтов получаю информацию...
https://lb.ua/file/person/1871_ayvaras_abromavichus.html
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Зеленський знов зробив своїх виборців. Ті, кого представляв як спеців - Данилюк та Абромавічус на другорядних посадах. На перших ті кого призначив Коломойський - Богдан та Гончарук про останнього Беня сказав, що він безальтернативний. Тобтоніби то обговорення кандидатур було лише шумом для ЗМІ. І на всих посадах або колишіні зами або риги, або 95 квартал. Оновлення влади зеленою пліснявою...
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через 5 років "життя по новому соєвому" в Україні з'явився шанс наздогнати Молдову
Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1621
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Для ЗЕбилов объясню:
после наркобизнеса торговля оружием,
комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас.
Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит.
Зебилы назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники
советского производства? Что нет ответа.
Даже если вы продадите Родину путин вам ничего не продаст.
Весь вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зеля оседлал бабло.
Ура. Справедливость торжествует!
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Не передергивай. На втором месте торговля хлопком.
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А что этот Абромавичус планирует сделать за год..за три..?
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не бла-бла, а по количественным и качественным показателям..измеряемым, он же инвестиционный банкир..
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през, що крутить "козу" двома руками...коломойша казав, що ми пробиваємо дно(правда, на іншу тему, але...) то цей през-точно українське дно..
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