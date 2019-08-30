 Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому". ДОКУМЕНТ

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі №641/2019.
Попередньо президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна з посади глави Укроборонпрому.
Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.
Всі ці укази набирають чинності з дня оприлюднення.
Павло Букін був призначений гендиректором "Укроборонпрому" в лютому 2018 року.
У липні "Укроборонпром" призначив головою наглядової ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.
Раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна треба змінити через його неефективність.
Цікавий висновок.
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Зовсім совісті нема, мародер клятий...
Кажется, скоро придет время, когда Янукович покажется рафинированным интеллигентом.
Один из миноритарных акционеров «Сбербанка» паРаши...
А то о чем говорю я...есть факт...
Так что оно наработает...на благо своего кармана...и паРаши...
https://lb.ua/file/person/1871_ayvaras_abromavichus.html
новомусоєвому" в Україні з'явився шанс наздогнати Молдову
после наркобизнеса торговля оружием,
комплектующими, запчастями на втором месте.
Это известно всем на Земле, конечно кроме вас.
Укроборонпром изначально коррупционная организация,
иначе она ни одной детали к технике не купит.
Зебилы назовите хоть один легальный способ купить
на россии запчасти для Украинской военной техники
советского производства? Что нет ответа.
Даже если вы продадите Родину путин вам ничего не продаст.
Весь вопрос в деньгах. Пороха выгнали, а Зеля оседлал бабло.
Ура. Справедливость торжествует!