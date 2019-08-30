 Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це вона повідомила журналістам.

За словами Супрун, в її планах написати книжку про досвід роботи в Україні, а також відкрити і розвивати аналітичний центр.

"У нас дуже багато ідей, як ми можемо працювати. В Україні немає аналітичних центрів з охорони здоров'я, громадського здоров'я, які б давали поради, політику, аналіз усього, що відбувається в цій сфері. Як я говорила, писатиму книжку, тому що те, що сталося за останні три-п'ять років в Україні, дуже цікаво не тільки тут, а й у цілому світі", - зазначила Супрун.

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