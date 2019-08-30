 Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це вона повідомила журналістам.
За словами Супрун, в її планах написати книжку про досвід роботи в Україні, а також відкрити і розвивати аналітичний центр.
"У нас дуже багато ідей, як ми можемо працювати. В Україні немає аналітичних центрів з охорони здоров'я, громадського здоров'я, які б давали поради, політику, аналіз усього, що відбувається в цій сфері. Як я говорила, писатиму книжку, тому що те, що сталося за останні три-п'ять років в Україні, дуже цікаво не тільки тут, а й у цілому світі", - зазначила Супрун.
"Так, за время работы Супрун в министерстве было потрачено на закупку лекарств порядка 12 млрд гривен, но по факту в страну завезли препаратов лишь на треть от этой суммы. Причем немало медикаментов, по которым подходит к концу срок годности, или откровенно некачественных. Так, для кардиологии закупили стенты неходовых размеров и конфигураций, считающиеся устаревшими во всем мире - без медикаментозного покрытия"
В апреле этого года Счетная палата представила отчет аудита госзакупки лекарств. В нем указано, что, по сравнению с 2015 годом, действительно значительно уменьшились закупочные цены, по которым приобретались лекарства. Но Минздрав, потратив в 2017-2018 годах 11,9 млрд бюджетных гривен, не обеспечил доступ пациентов к лекарствам.
"Бесхозяйственность и бесконтрольность со стороны Минздрава привела к нарушению условий договоров, заключенных с международными специализированными организациями", - отметили аудиторы.
Также, по мнению Стеной палаты, Минздрав допустил "нарушения и управленческие просчеты" при использовании лекарств. Так, ведомство Супрун приняло от международной организации лекарства для онкобольных и детей с хроническими вирусными гепатитами на сумму 59,7 млн гривен, но со сроками годности меньше, чем прописано в договорах. И не потребовал гарантий замены лекарств в случае их полной просрочки.
"Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и нуждаются в правовой оценке правоохранительными органами", - констатировали в Счетной палате.
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