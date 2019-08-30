 На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до переговорного процесу.
Зустріч запланована на 2 вересня.
30 серпня помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що 2 вересня в Берліні відбудеться зустріч помічників глав країн "нормандського формату", на якій Росію представлятиме Владислав Сурков.
вам слави не вистачає ?
Він сказав, щоб підвищити вам пенсії та зарплати потрібно повернути Дамбас.
Петя вдало маневрував, а ці просто все здають.
І не треба тут писати, мовляв мінські угоди погані. Вас би посадити за стіл з фуйлом ви взагалі і себе віддасте, не лише Україну.
скільки разів повторювати ?
це дурне ЗЕ пхає свою шию в зашморг.
А Зе інтегрує дамбас разом з москалями.
лапоть морський.
Якогось турка зеленого ?
Говорят о Нормандской четвёрке, а озвучили только чепуршыл из рососи...
Меня интересует кто от западных стран будет представлен!
Кто именно от их стран будет представлен?
Или я должен прочитать новость и потом шастать по интернетСМИ, чтобы удовлетворить своё любопытство?
Об этом сообщил народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.
«Команда Зе очень много поставила на этот обмен. И Путин это знает. Команда Зе очень далеко зашла в информационном шуме и здесь они должны поблагодарить и Рябошапку, который будучи генпрокурором поставил пост со ссылкой на простого работника Совета (!!!!). Надо поблагодарить председателя СНБО за его глупость «, - написал депутат.
Он также отметил, что один из ключевых вопросов - это причины, по которым президент России согласился на обмен пленными.
«Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен Ради того, чтобы снова оказаться в Большой восьмерке и, чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того. Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемах, который является ключевым игроком в будущем судебном иске по сбитого малайзийского самолета конечно правильная. Но она также является вторичной. Все это обмен - это только первый шаг к той крупной сделке на которую должен пойти Зеленский и о которой говорил Трамп «, - отметил депутат.
Также он предположил, что независимо от того, будет ли обмен пленными, боевые действия в Украине не прекратятся.
«Второй важный вопрос: прекратится война на востоке после возможного обмена пленными? Вероятность очень мала. Война нужна Путину для того, чтобы держать в тонусе Украину и, что не менее важно, чтобы все посадить за стол переговоров лидеров террористов и, чтобы они стали частью переговорного процесса «, - подчеркнул Денисенко.
Кроме того, политик отметил, что вопрос Крыму для России решается или признанием Украиной аннексии полуострова, или развалом нашей страны.
«Третий вопрос: а что же будет с Крымом? Пока все его выносят за скобки. Но мы должны все четко помнить, что вопрос Крыма это некий дамоклов меч, который через международные суды висит над русскими. И снять эту проблему можно только двумя способами: либо Украина признает аннексию в той или иной степени или надо развалить Украину «, - отметил Денисенко.
Он также перечислил пункты соглашения между Украиной и Россией, которые готовятся к подписанию во время следующей встречи в нормандской формате.
И четвертый вопрос: а что же будет в этой самой крупной сделке, которую сейчас в формате Россия, Германия, США и Франция при участии Украины (довольно ограниченной и во многом символической) готовят к следующей встрече в нормандском формате?
«Насколько мне известно есть следующие пункты:
1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина не была готова к этому;
2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью)
3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным подписанием газового контракта с Россией (пока детали мне неизвестны, но это один из ключевых моментов для американцев)
4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к газовому контракту и будет идти в паре с ним,
5. Отдельный закон об особенностях функционирования «ЛДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в минских сделках (должно быть принято к середине следующего года;
6. Наиболее дискуссионный вопрос контроль над границей. Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции»;
7. Отдельное имущественное решение о возвращении национализированной «ЛДНР» собственности бывшим владельцам;
8. Будет подписано какой-то рамочный по безопасности документ по типу будапештского меморандума;
9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса (обсуждается цифра в 10-15 млрд долларов)
10. Если все это воплощается в жизнь МВФ открывает нам новую программу на 30-50 млрд долларов «.
Денисенко также добавил, что для легитимации обсуждается возможность конституционного референдума вместе с местными выборами.
Напомним, в британском разведывательном издании Belligncat предполагают, что Украина может выдать России свидетеля по делу MH17 - Bellingcat.