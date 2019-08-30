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Все про:нормандська четвірка (539) Пристайко (115) Єрмак Андрій (6)

 На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак представлятимуть Україну на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до переговорного процесу.

Зустріч запланована на 2 вересня.

30 серпня помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що 2 вересня в Берліні відбудеться зустріч помічників глав країн "нормандського формату", на якій Росію представлятиме Владислав Сурков.

Читайте також: Домовленості про дату саміту в "нормандському форматі" поки немає, - помічник Путіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145673
 
 
 Топ коментарі
 
Пристайко вже погодився на асаблівий статус Дамбаса та амністію бойовикам ?
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Ви так часто про це говорите, що виникає підозра, що саме цього ви найбільше і бажаєте...
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На это уже согласился Порошенко когда подписывали Минские договорняки.
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Пристайко вже погодився на асаблівий статус Дамбаса та амністію бойовикам ?
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Міністр закордонних справ має займатись більш важливою роботою ніж зустріч радників нормандсього формату! Від нормандського формату ми нічого не очікуємо, бо це нікчемний формат нікчемних лідерів які можуть тільки стояти на колінах перед путіним! Тому на зустріч може їхати заступник міністра або Богдан Яременко, кадровий дипломат, екс посол, депутат від Слуги Народу! А міністр закордонних справ має інші справи, більш важливіші сьогодні ніж безглузді зустрічі нікчемних європлідерів! Потрібно їхати в Туркменістан, домовлятись про спільну боротьбу проти путіна, за вихід туркменського газу до кордонів України і через Україну в країни ЄС! Для нас вихід туркменського газу до кордонів України і в ЄС це зброя проти путіна! Потрібно позбавити путіна кормової бази, щоб він перестав бикувати! А це легше всього зробити, позбавивши путіна монополії на ринку газу СНД та ЄС!
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ігорок, а ви навмисне чіпляєте коменти до верхніх ?
вам слави не вистачає ?
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всі мають знати в якім місці форуму знайти думку експекрта
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он с этой "туркменской" идеей уже всех задолбал. никто не знает что делать, один он! прямо галантерейщик и Кардинал. На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4535
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Ви так часто про це говорите, що виникає підозра, що саме цього ви найбільше і бажаєте...
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На это уже согласился Порошенко когда подписывали Минские договорняки.
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В мынскых договорняках пети это четко прописано.Так ,что зеля без козырей изначально.
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Почитай Беню.
Він сказав, щоб підвищити вам пенсії та зарплати потрібно повернути Дамбас.
Петя вдало маневрував, а ці просто все здають.
І не треба тут писати, мовляв мінські угоди погані. Вас би посадити за стіл з фуйлом ви взагалі і себе віддасте, не лише Україну.
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По факту подписаного есть что,то кроме все плохие,петя хороший?
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По факту у нас, как страны нет никаких соглашений. Есть национальный позор в виде устного договорная ка. Все. Я не представляю себе Шмеркель ко орая бы заявила о выполнении каких то соглашений, под которыми нет подписи официального представителями ФРГ и эти соглашения не ратифицировал Бундестагом...
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цей договорняк ніхто не збирався виконувати.
скільки разів повторювати ?
це дурне ЗЕ пхає свою шию в зашморг.
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Меня как гражданина, вообще не интересует собирался его кто то или нет. Вопрос в принципе. Если, мы как страна плюнул и с высокой горки на собственную Конституцию и Законы, то почему рака или наши типа партнёров должны их уважать???? То, что Зеля сделал тоже, говорит лишь о том, что он не собирается вытаскивать страну из того плинтуса, куда её засунул Порося своими Минскими помоями...
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Прописано, що спочатку кацапи мають вийти за порєбрік.
А Зе інтегрує дамбас разом з москалями.
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надо будет вы и мурку петь на стулке будете
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реформа армии порошенко - это ремонт танков БМП БТР, заправка их топливом, повышение зарплаты и в КОНЦЕ ВОЮЙТЕ
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Нету там слова "сначала". А вывод иностранных войск вообще прописан предпоследним пунктом и после особо статуса, и после выборов, и после амнистии.
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Формула Штанмайера и минские договорённости совсем разнве вещи! Только зебилы этого не понимают.
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зебіли прізвище свого премєра не памятають, а ти тут про формули штангенциркуля На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 6776
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А кого би ви туди послали ?
Якогось турка зеленого ?
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Ксения извени я тебя мордой опять лицо твое в грязь тыкну - скажи мне а ты хочешь оставить все как есть пока путин умрет или осознает ошибку сво. Но ценой этих вещей будет по твоему мнению смерть украинских военных. То есть ты готова пожертвовать жизнью украинского военослужащего пока путин или умрет или осознает ошибку?
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Нет они з диванов херои.Ждем декабря,когда эти диванные воины пойдут петю защищать.Посмотрим,сколько их выползет мародера защищать.
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SmackDown Zone Москалі завжди будуть Україну кусати,як робили це століттями.Тому це тільки погіршить ситуацію.
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Я согласен с тобой они не хотят что Украина вступала в НАТО и ЕС. Но за 5 лет можно было армию вывести на новый уровень - современный уровень. А как говорят западные эксперты украинская армия - это армия ссср мирного времени
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SmackDown Zone За 5 років не можливо з тої що була зробити армію,таку як в Британії.На це потрібно десятиліття і величезні кошти.Та й взагалі,ви захочети жити по талонах на продукти?
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так, давай здамо всю Україну ***** і збережемо життя ..... от логіка в тебе
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неет у меня другая была логика с 2014 года. Я считал и считаю Россия ведет войну на территории Украины. Она окуппировала территорию Крыма и Донбасса. Но извени за 5 лет армию не вывести на новый качественный уровень можно было. Можно было собрать ученых НАНУ (нацональная академия наук украины) и поставить им задачу разработайте для армии Украины мощное нелетальное оружие - системы индвидуалльной защиты солдата, самолета, ББМ, системы подавления мобильной и спутниковой связи, системы подавления радиолокационных систем наземного базирования. Но этого небыло - было капитальный ремонт танков, БМП, БТР и воюйте
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на що вистачало грошей те і робили. Вчені нічого не розробляють а лише досліджують і вивчають,а все вами перечислене можуть розробити інженери спеціалізованих КБ. На заході цим займаються фірми з досвідом в десятки років а ви хочете за 5 спроектувати, збудувати екземпляр, дослідити, прийняти на озброєння і запустити в серію? Так швидко можна лише купити якщо 1 є гроші і 2-є кому продати
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Ivan Pidbujpata Люди просто не розуміють,скільки на техні потрібно грошей,часу і людей.В нас всього цього в достатній кількості немає.
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Странно...
Говорят о Нормандской четвёрке, а озвучили только чепуршыл из рососи...
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а зачем больше, если у всех мнение совпадает?
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От нашей стороны это понятно... Я и так знаю...
Меня интересует кто от западных стран будет представлен!
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французы и немцы наверно же. Но французы сейчас заняты задабриванием агрессора, кацапы им на яйки наступили в Африке.
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То, что немцы и французы понятно!
Кто именно от их стран будет представлен?
Или я должен прочитать новость и потом шастать по интернетСМИ, чтобы удовлетворить своё любопытство?
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понятно минимум до вторника никто никого не отпустит а потом посмотрят что глава МИД Пристайко потвердит или нет кацапам что он готов рассмотреть амнистию особый статус донбаса или выборы-думаю какие то договоренности подпишут но не скажут
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Климкинга уже утилизировали ,он может спокойно уезжать в свой Курск
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радієш новому шиду на посаді голови МЗС? цей здасть все.... гешефт в них в крові
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Какая нах. встреча. ***** сорвал обмен пленных, наплевав на договоренность и встречу нужно отменить.
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А че это главнокомандующий не интеоесуется оружием? До техники душа не лежит. Такой през не особо
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Зе палками собирается войну выигрывать? Почему его не было на испытаниях вильхы?
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Минские соглашения выписаны в кремле. Выполнять их это преступление против Украины. И уголовное и историческое...
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А як ти дивишся на депутатів від ордло у ВР та подачі води у Крим?
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Очень просто. Депутаты из ОРДЛО могут быть только дохлыми. В в Крыму пусть пьют мочу ослов, а не украинскую воду
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Скоро стане відомим те, що вночі прийняли не читаючи. Чи будуть після цього зебіли аплодувати новій владі?
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Конечной целью президента России Владимира Путина является подписание соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в нормандской формате. Ради этого Путин согласился на обмен пленными.
Об этом сообщил народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.
«Команда Зе очень много поставила на этот обмен. И Путин это знает. Команда Зе очень далеко зашла в информационном шуме и здесь они должны поблагодарить и Рябошапку, который будучи генпрокурором поставил пост со ссылкой на простого работника Совета (!!!!). Надо поблагодарить председателя СНБО за его глупость «, - написал депутат.
Он также отметил, что один из ключевых вопросов - это причины, по которым президент России согласился на обмен пленными.
«Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен Ради того, чтобы снова оказаться в Большой восьмерке и, чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того. Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемах, который является ключевым игроком в будущем судебном иске по сбитого малайзийского самолета конечно правильная. Но она также является вторичной. Все это обмен - это только первый шаг к той крупной сделке на которую должен пойти Зеленский и о которой говорил Трамп «, - отметил депутат.
Также он предположил, что независимо от того, будет ли обмен пленными, боевые действия в Украине не прекратятся.
«Второй важный вопрос: прекратится война на востоке после возможного обмена пленными? Вероятность очень мала. Война нужна Путину для того, чтобы держать в тонусе Украину и, что не менее важно, чтобы все посадить за стол переговоров лидеров террористов и, чтобы они стали частью переговорного процесса «, - подчеркнул Денисенко.
Кроме того, политик отметил, что вопрос Крыму для России решается или признанием Украиной аннексии полуострова, или развалом нашей страны.
«Третий вопрос: а что же будет с Крымом? Пока все его выносят за скобки. Но мы должны все четко помнить, что вопрос Крыма это некий дамоклов меч, который через международные суды висит над русскими. И снять эту проблему можно только двумя способами: либо Украина признает аннексию в той или иной степени или надо развалить Украину «, - отметил Денисенко.
Он также перечислил пункты соглашения между Украиной и Россией, которые готовятся к подписанию во время следующей встречи в нормандской формате.
И четвертый вопрос: а что же будет в этой самой крупной сделке, которую сейчас в формате Россия, Германия, США и Франция при участии Украины (довольно ограниченной и во многом символической) готовят к следующей встрече в нормандском формате?
«Насколько мне известно есть следующие пункты:
1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина не была готова к этому;
2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью)
3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным подписанием газового контракта с Россией (пока детали мне неизвестны, но это один из ключевых моментов для американцев)
4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к газовому контракту и будет идти в паре с ним,
5. Отдельный закон об особенностях функционирования «ЛДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в минских сделках (должно быть принято к середине следующего года;
6. Наиболее дискуссионный вопрос контроль над границей. Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции»;
7. Отдельное имущественное решение о возвращении национализированной «ЛДНР» собственности бывшим владельцам;
8. Будет подписано какой-то рамочный по безопасности документ по типу будапештского меморандума;
9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса (обсуждается цифра в 10-15 млрд долларов)
10. Если все это воплощается в жизнь МВФ открывает нам новую программу на 30-50 млрд долларов «.
Денисенко также добавил, что для легитимации обсуждается возможность конституционного референдума вместе с местными выборами.
Напомним, в британском разведывательном издании Belligncat предполагают, что Украина может выдать России свидетеля по делу MH17 - Bellingcat.
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да... так и читается в действиях зеленых смарчей На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 3976
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а шо пианист не поедет? Блестанул бы инглишем, пару новых приколов от 95к, сорвал бы овации На зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Київ представлятимуть глава МЗС Пристайко і помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 8730
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все усилия туда, там хитрый сурок посланный кровожадным монстром. сможет ли мид противостоять этим потворам? нужно.
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