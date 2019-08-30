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 Депутат від "Європейської солідарності" Бондар потрапив у ДТП і перебуває в лікарні (оновлено)

Михайло Бондар, депутат-мажоритарник від "Європейської солідарності" потрапив у ДТП в Житомирській області. У народного обранця зламані ребра, численні забої.

Михайло Бондар прямував з Києва на вихідні до родини в Сокаль Львівської області. Нардеп скористався сервісом пошуку автомобілів "Бла бла кар". Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердив сам депутат.

"Я АТОвець. Тому, якщо є можливість придбати машину - то капеланам купили автобус, то так джипи там хлопцям... Тобто, я поки без машини. Тому користуюся ось таким чином послугою "Бла бла кар". Це швидко, це добре", - пояснив нардеп.

У машині, крім Бондара, були водій з дружиною і ще один пасажир.

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"Як сталася сама аварія, я не бачив. Оскільки напередодні сиділи допізна і голосували - я, відповідно, заснув. І пасажир, який був ще один, теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. ... Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі", - розповів Бондар.

За словами нардепа, життя йому та решті, хто були в машині, врятували ремені безпеки.

Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, ймовірно, зламані ребра.

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Причини ДТП встановлює поліція. За словами водіїв-очевидців, у машини, в якій їхав нардеп, луснуло колесо.

Михайло Бондар - депутат-мажоритарник від фракції "Європейська солідарність". Він переміг в окрузі №119 (Львівська область). У Верховній Раді попереднього скликання Бондар був членом фракції "Народного фронту" та обіймав посаду голови підкомітету з питань вугільної промисловості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145672
 
 
 Топ коментарі
 
зараз тут з'являться "злорадствующие"
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Ксеню , не хвилюйся . Петр Алексеевич оплатит лечение из своего кармана .... а може и нет , бо дюже жадный Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице - Цензор.НЕТ 9338
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Ты только конфеты "Рошен" не ешь, а то коЗЕленочком не станешь.
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Депутат на Бла бла кар? -Можно в историю записывать .
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та вот мне тоже не верится. депутат, более того, второй раз подряд депутат, чек оч небедный, использует бла-бла-кар. та у него наверняка личных авто и не одно
разве что может хотел замаскироваться? слиться с кем-то?
хз, не верю я в попытку сэкономить пару десяток баксов такой ценой
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Из интернета - порядочность, доход - только деп. зарплата.
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где ска эти депутаты на бла бла каре раньше были?если бы Пэтро не держался за Конончуков и Грановских не было бы сейчас этого позора в виде зеленых шмарклей.
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Вот реально, как-то пофигу чей он партиец...
Жалко, что это произошло... И с ним, и с остальными попутчиками и водителем...
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Некуй ездить через Житомирскую область... А вообще попали - лечитесь... всех благ.
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Не верю в то , шо петя такой жлоб . Автобусы гонял на Львовщину со своей свитой . А тут ***** , на своём депутате - ссекономил .
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видать честный, раз даже машины нет
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