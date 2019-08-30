 "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Відео курйозної розмови з нардепом Артемом Дмитруком опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Депутат не зміг сказати, як звуть нового прем'єра, але запевнив, що "спілкувався з ним у Трускавці".
"Я знаю, що це гарний спеціаліст, дуже фахова людина. Взагалі всі люди, яких сьогодні призначали на міністерські посади - фахові доволі люди", - сказав Дмитрук.
Артем Дмитрук - депутат-мажоритарник, він переміг на виборах в окрузі №133 в Одесі. Він володіє спортклубом, є чемпіоном України з пауерліфтингу, уточнює "Лівий берег".
Дмитруку 26 років. Він народився в Козятині Вінницької області, в Одесу переїхав у 13 років. До того, як зайнявся спортом, працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.
На виборах Дмитрук переміг кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", бізнесмена Віктора Баранського.
https://twitter.com/i/status/1167462902196056067
А от в грудні...
(C)
@slevo4kin
😄
6%
погребас германии виднее
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
1. Станом на 30 червня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 102,41 млрд грн або 80,35 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 309,33 млрд грн (62,28% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,04 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 793,08 млрд грн (37,72%) або 30,31 млрд дол. США.
2. Станом на 31 липня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 066,92 млрд грн або 82,40 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 246,01 млрд грн (60,28% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 49,67 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 820,92 млрд грн (39,72%) або 32,72 млрд дол. США.
(взято отсюда https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg).
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Причиною, чому доларовий розмір державного боргу зріс, а гривневий навпаки скоротився, є суттєве зміцнення курсу гривні.
Напередодні у Рахунковій палаті підрахували, що через зміцнення курсу гривні бюджет недоотримав 9 мільярдів гривень. Водночас зміцнення гривні дозволило зекономити 11,5 мільярда гривень на обслуговування державного боргу.
чтобы те заслужено не повесили его на первом попавшемся столбе
и что толку от его честности???
один порядок уровня интеллекта
Вы огромные, мы - великие.(А. Дмитрук)
вспомнилось почему то сразу
І зразу соцопитування для коментаторів ЦН.Яка буде відповідь ЗЄ
уродовслугнарода?
Варіанти: 1. 1 вересня 1939
2. 22 червня 1941
3. Шта?