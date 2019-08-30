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 Політика України
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Все про:ВР (5506) Слуга народу (264) Артем Дмитрук (1)

 "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Депутат від "Слуги народу" не зміг назвати ім'я і прізвище прем'єр-міністра, за якого проголосував кілька годин тому.

Відео курйозної розмови з нардепом Артемом Дмитруком опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Депутат не зміг сказати, як звуть нового прем'єра, але запевнив, що "спілкувався з ним у Трускавці".

"Я знаю, що це гарний спеціаліст, дуже фахова людина. Взагалі всі люди, яких сьогодні призначали на міністерські посади - фахові доволі люди", - сказав Дмитрук.


Артем Дмитрук - депутат-мажоритарник, він переміг на виборах в окрузі №133 в Одесі. Він володіє спортклубом, є чемпіоном України з пауерліфтингу, уточнює "Лівий берег".

Знаю, що це гарний спеціаліст, - депутат від СН не зміг назвати прізвище премєра 01

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Дмитруку 26 років. Він народився в Козятині Вінницької області, в Одесу переїхав у 13 років. До того, як зайнявся спортом, працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.

Знаю, що це гарний спеціаліст, - депутат від СН не зміг назвати прізвище премєра 02Знаю, що це гарний спеціаліст, - депутат від СН не зміг назвати прізвище премєра 03Знаю, що це гарний спеціаліст, - депутат від СН не зміг назвати прізвище премєра 04

На виборах Дмитрук переміг кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", бізнесмена Віктора Баранського.

Знаю, що це гарний спеціаліст, - депутат від СН не зміг назвати прізвище премєра 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145671
 
   
 Топ коментарі
 
Главный зелибоба наконец-то решил сдать анализы!
"Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера - Цензор.НЕТ 8767
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ты всё прочёл и понял? почувствуй разницу - стыдится нации и стыдится что он представитель одной и той же нации.
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Что там в Библии? "Я не сторож брату своему"... А что было начертано на храме в Дельфах? "Ни за кого не ручайся"... Так что каждый в ответе только за себя (свои поступки) перед людьми, а если верующий, то и перед своим Богом. Человек это его поступки, а не членство в группе.
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подивіться на ці "гантелі"... 1кг там... оце так спортсмен... в мене внучка більше підніме...
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чего разорались, спросите у преЗЕдента, так с ходу на улице, не уверен что он без подсказки в первую неделю назовёт а министров, за исключением квакого, и через две недели не назовёт.
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Страдальцу с синдромом Дауна помогли закончить виш, но не остановились.. пошли дальше, имбецила сделали народним депутатом.
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Печально это. Одно немного радует- смотреть ОТЪЕ он и тупой но сепар не прошёл
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Видео о том, как смотрящий не может быть в Раде возле подопечного, как обычно "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 4123


https://twitter.com/i/status/1167462902196056067



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Чого так збудилися - приблизно такий же спортсмен вже 5 років керує Києвом - і нормально ..))
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Дело не в том что этот зебобик спортсмен...дело в том что он идиот.... "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 9456
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ему - нормально . и этому - тоже, вполне, до поры когда что-то станет жать шею (а может и не станет).
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Порох для страны сделал то хорошее что вот ты зебил например сейчас спокойно сидишь и вякаешь за клавиатурой
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Неее, нууу на фоне этого зепутата и преЗедент интелектуалом может показаться 😂
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Лень читать каменты. Кто-то может кратко описать, что тут пишут зяблики в оправдание того, почему это очень круто, что зе-депутаты не знают фамилию премьера, за которого голосуют?
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Избиратели Зеленского, не переживайте, не будет никакого путча в декабре.

А от в грудні...
(C)
@slevo4kin
😄
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Тут новый премьер выглядит более "воинственно"
"Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 6966

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Хотабыч уже не тот!.. трах-тибитох, мать твою!
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Рыло орангутанга из фильма Планета Обизян...
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Подойди и скажи ему это в лицо. Или кишка тонка, а, проксёвый?
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Подойди и скажи Пете в лицо всё шо ты тут визжал про него, или кишка тонка, а зебильный??
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вже зовсім скоро - і в них і 1% не буде ..))
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Це твої кумири, тоді тупо і не смішно, а смішно в фотошабах цензора!
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Сила есть ума не нада!!! Амнезия ума!!! Сделаем их еще раз!!!
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потрібна людина.. його і Юзика обрали для розблокування трибуни інтелігентами з "Голосу" "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра - Цензор.НЕТ 5171
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Фаховий.... И порядна людина... Да? Зелебобы? Ау!
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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
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Но в гривнах долг стал меньше:
1. Станом на 30 червня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 102,41 млрд грн або 80,35 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 309,33 млрд грн (62,28% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50,04 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 793,08 млрд грн (37,72%) або 30,31 млрд дол. США.

2. Станом на 31 липня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 066,92 млрд грн або 82,40 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1 246,01 млрд грн (60,28% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 49,67 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 820,92 млрд грн (39,72%) або 32,72 млрд дол. США.
(взято отсюда https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg).
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Почему именно за 1 месяц??? Госдолг Украины вырос на $2 млрд???
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Мекнув Аааа, мекни й Беееее:
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Причиною, чому доларовий розмір державного боргу зріс, а гривневий навпаки скоротився, є суттєве зміцнення курсу гривні.

Напередодні у Рахунковій палаті підрахували, що через зміцнення курсу гривні бюджет недоотримав 9 мільярдів гривень. Водночас зміцнення гривні дозволило зекономити 11,5 мільярда гривень на обслуговування державного боргу.
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Заметьте за 1 месяц. А гривна дешевая уже 4 месяца.
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Та не, он просто дыбил квартвльный. Они там все такие. Непонятно, чего этого бородатого засветили...
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вопрос не в порядочности и честности - вопрос в компетентности Артема быть народным депутатом.
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Компетентность - дело наживное. А вот отсутствие чести - это диагноз.
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через сколько лет он будет компетентен в юриспруденции, экономике? А до того как он станет компитентным, может ему не нажимать кнопку?
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Пойди к врачу, который только учиться, вылечи мозг.
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он депутат, народный, он может быть тупой, как пробка - но тогда должен спрашивать своих избирателей за каждый чих. а если он "компетентный" то должен каждый чих объяснять своим избирателям, чтобы те заслужено не повесили его на первом попавшемся столбе
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а так как у нас партийная система то, действительно, следует ожидать что депутаты там именно - "компетентные"
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я читав про ці нейрони...але вони дальше не розвиваються..застрягають в розвитку
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Артём порядочный и честный парень. Не в пример тем, кто привык зубоскалить по любому поводу и без повода. Мы за него голосовали, верим ему и знаем, что новый парламент и кабмин - на порядок чище, чем авгиевы конюшни порошенко.
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он парень может и честный, но голосует по указке аферистов без понимания..
и что толку от его честности???
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Аферы - это кидалово и петя в этом преуспел. Кого кинул Зе, соевый?
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Верь. Только потом не ной. К врачу без образования ходишь? Детей бабе Мане отдашь на образование? Ремон , ****, алкоголикам на скамейке доверишь делать в своем доме? Или ты по скудоумию считаешь, что управлять страной могут даже домохозяйки?
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Ось вам дупутат з трускавецьким дипломом. І таких там дофіга.
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трускавецький університет" мінеральні води"
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Интересно а с бывших народных Судей кто то попал в парламент?
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его надо сравнивать не с кличко, а с хирургом из пукиных байкеров с косметичками.
один порядок уровня интеллекта
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Типичный такой классический ЗЕбил, туповатый люмпен.... такое быдло может построить только Малоросию, но никак не Украину.
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Какой-то бородатый зебил. А в чьим прикол-то?!
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может он и нормальный чел, но сейчас он обезьяна, жмущая на кнопки по приказу
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Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.(А. Дмитрук)
вспомнилось почему то сразу
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кстати, в Бабий Яр народ тоже спокойно шел, и без вопросов. чем-то напоминает. у Х#йла конечно более красочно и качественно и сразу с наглядными трупами...
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Ну, у спортсменів це буває. Це професійне, нікуди не дінешся. Зате 99,99809% мародерівців плутають слова "креатін" і "кретін". А цей мужик - на 100% впевнений - не сплутає! Так хто розумніший? ))))))))))
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Пропоную журналістам перед початком інтерв'ю ставити ЗЄбободепутатам контрольне питання: "Коли почалась Друга Світова Війна".
І зразу соцопитування для коментаторів ЦН.Яка буде відповідь ЗЄуродовслугнарода?
Варіанти: 1. 1 вересня 1939
2. 22 червня 1941
3. Шта?
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