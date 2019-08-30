 Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури

Ці пропозиції містяться у поданому президентом законопроекті №1032. Його текст сьогодні опублікували на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Замість Генеральної прокуратури пропонується створити Офіс Генерального прокурора. Регіональні прокуратури стануть обласними. Місцеві прокуратури стають окружними, військові прокуратури буде ліквідовано.

Штат прокуратури замість 15 000 осіб має становити 10 000. При цьому співробітникам, які готові залишитися працювати в системі, доведеться пройти переатестацію. Вона включатиме іспит з практичним завданням і співбесіду.

Прокурорів оцінюватимуть за такими критеріями, як професійна, особиста і соціальна компетентність, професійна етика і добропорядність.

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували в 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Президент пропонує зупинити діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року і фактично звільнити діючих членів КДКП. Розглядати дисциплінарні справи замість них будуть кадрові комісії.

Також генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора й адміністративних посадових осіб без погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз.

Крім того, законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити неефективну паперову тяганину.

У п'ятницю, 30 серпня президент Зеленський призначив генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. Сьогодні ж його представили колективу ГПУ.

Рябошапка заявив про наміри регулярно притягувати до відповідальності високопосадовців і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.