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 Політика України
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Все про:ГПУ (3185) законопроект (710) Зеленський (2526) прокуратура (1850)

 Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури

Президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури з 15 до 10 тисяч осіб і провести переатестацію всіх прокурорів.

Ці пропозиції містяться у поданому президентом законопроекті №1032. Його текст сьогодні опублікували на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Замість Генеральної прокуратури пропонується створити Офіс Генерального прокурора. Регіональні прокуратури стануть обласними. Місцеві прокуратури стають окружними, військові прокуратури буде ліквідовано.

Штат прокуратури замість 15 000 осіб має становити 10 000. При цьому співробітникам, які готові залишитися працювати в системі, доведеться пройти переатестацію. Вона включатиме іспит з практичним завданням і співбесіду.

Прокурорів оцінюватимуть за такими критеріями, як професійна, особиста і соціальна компетентність, професійна етика і добропорядність.

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували в 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Президент пропонує зупинити діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року і фактично звільнити діючих членів КДКП. Розглядати дисциплінарні справи замість них будуть кадрові комісії.

Також генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора й адміністративних посадових осіб без погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз.

Крім того, законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити неефективну паперову тяганину.

У п'ятницю, 30 серпня президент Зеленський призначив генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. Сьогодні ж його представили колективу ГПУ.

Рябошапка заявив про наміри регулярно притягувати до відповідальності високопосадовців і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145669
 
   
 Топ коментарі
 
Может лучше каждого второго расстрелять ??? Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 5581
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Ликвидировать военную прокуратуру во время войны это все равно что ликвидировать минздрав во время эпидемии.
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ОН И ПО СУДЬЯМ БУДЕТ РЕШАТЬ ТОЛЬКО САМ - УЖЕ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ - БОГ
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С каждым днем всё веселей! Зебня, не вижу ваших отмазок?
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НАРОД - НЕ УЖЕЛИ НЕ КТО НЕ УЛОВИЛ САМОГО ГЛАВНОГО - ВСЕ ПРОКУРОРЫ БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ И УВОЛЬНАЯТЬСЯ ПО РЕШЕНИЮ - ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА _КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ ПРИ ЯНЫКЕ - А ЗНАЧИТ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ОПЯТЬ ЗАВИСИМЫ ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ОТКАТ НАЗАД - НЕ ГДЕ ТАК НЕТ - АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ПОРТИТ ДАЖЕ ИДЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ - ПИПЕЦ
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а о т і брехня - тільки працівників Ген.прокуратури. А як інакше? щоби вони плювали на Ген.прокурора,бо він не може їх звільнити?
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Шо то мне кажется, что мы находимся на пороге большого шухера, учитывая еще и тот факт, что Зе хочет себе Нацгвардию и МВС. Наверное не очень в Ростов хочется.
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СБУ ТО ЖЕ ЕГО - ЕСЛИ ,А НЕ ЕСЛИ ,А ТЕПЕРЬ КОГДА ДО СУДОВ ДОЙДЕТ - КРУГ ПО СИЛОВИКАМ ЗАМКНЕТ - С ЭТОГО И НАЧИНАЛ ФЮРЕР В ЦАПИИ - МЫ ВСЕ ВИДИМ ШО ВЫШЛО
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5 000 здорових, юридично підготовлених інтелектуалів , які зможуть продовжити боротьбу з злочинністю в лавах національної поліції. Прєлєстно!
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Но у них слабое здоровье, сразу на больничный .
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А коли вас будуть пи@дити поліціянти , ви куди будите скаржитися ?
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Петесосам пора защищать петиных "бриллиантовых" прокуроров.
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Военная прокуратура толька наших добровольцев может сажать за нанесение материального ущерба сепару. Штепа в тюрьме?
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Так действовала петина военная прокуратура, соевый. Доказано жизнью - не фантазиями петесосов о Зе.
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Пытались действовать сепарские суды на Донбассе, положение спасали нардепы которые брали на поруки. Вмето них вы зебилы выбрали полную раду полусепаров уставших от войны!
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петю нах послал по делам. По делам его. Твои фантазии до задницы. Только дела Зе говорят о нем. Дела.
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Да уж дела прекрасно о нём говорят! только для зебилов это всё - божья роса.
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а чего это обитатель минимордора так интересуется делами в Украине?
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Слишком много вложено, чтоб у вас не было такого долбозебизма... Зря конечно... Вы не излечимы...
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Прокурорские с судьями, покажут Зе кто в Украине хозяин, затаскают по судам .
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Ну, хоть шороху наведут и то хорошо, а то ожирели от покоя.
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук не смог вспомнить имя новоизбранного премьер-министра Украины.

"А кого сегодня избрали на должность премьер-министра?" - спросила у него журналистка.

Однако нардеп не смог ответить, рассмеявшись в камеру и попытавшись "съехать".

"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно. Мы общались с ним в Трускавце, это хороший специалист", - сказал Дмитрук.

Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 9383
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он не старовер. у староверов усы еще были. А это один из могильщиков твоего вальцманата.
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Только зелохи могли могильщиков в парламент завести.
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В Виннице, Гройсманом народ был доволен. Очень хороший город.
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в українців заробіток вимірюється гривнею.... можливо ще доларом або євро.....
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Беня сказал, шо Вальцману амнистия вышла, так шо не фантазируй.
Если он могильщик, то кому угодно и чему угодно кроме Вальцмана.
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ай молодец Штейн!
Плюсую разгону этого соевого свинокодла.
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Зацените глубину долбо..бизма "простого народа"
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Уже сейчас в прокуратуре огромная проблема с качеством кадров, поэтому большинство дел в судах разваливаются. При "реформах" Зеленского эти проблемы превратятся в кадровую катастрофу и посадить даже грабителя огородов для таких "прокуроров" будет не под силу. Конечно можно заменить всех прокуроров и судей тройками мерзавцев, как когда-то. Может на это Зеленский и рассчитывает.
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брильянтовые свинопрокуратноры невиноваты? они просто мыролюбствовали?
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хуже. теперь свинят будут реформить по полной.
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военную прокуратуру ликвидировать во время войны?
это кокс или что-то тяжелее?
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https://www.youtube.com/watch?v=lOYeoB0AOzs
Верховный цЫрк у клЮмбе с маслом. Нажми ЗЕ кнопку, и рады будут все. Первый день депутатов.
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ВСі знають "тепловізора" військового прокурора Матіоса...
Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 791

Військова Прокуратура з ним - навряд чи краще від взагалі її відсутності
Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 569

Матіос -ПРОДАЖНА ТВАРЮКА .
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Та армія взагалі в нас хренова, давайте її скасуємо !
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я повторю свой вопрос. почему обитателя микромордора интересуют дела в Украине?
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понятно. значит ты просто умственно отсталый удмурт.
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Тот случай когда самокритика уместна.
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вас , тупих удмурдів , критикувати завжди доречно !
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Военная прокуратура! Караул! Какие обвинения по Иловайску, Дебальцево, десантным самолетам она выдвинула и где результат расследования за 5 лет? Соевые лицемеры.
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В догонку. Как дела по взорванным 4 складам?
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ну и как? Уже 4 месяца как квартальные отвечают - и шо?Та не шо - в Луганской ОРКИ!
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Denys‏ @Denys43772196 4 ч.4 часа назад

Болтон уже намекнул Рябой Шапке, как одиноко его детям во Франции. Далі буде..
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ты уже встал с бутылки? и без разрешения?
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Прокурорів і судей не треба тупо звільняти, вони через суди поновляться, треба вираховувати зароблене офіційно і що мають фактично вони і родичі, конфіскація і терміни у буцегарні ось ліки от корупції...
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У ГПУ поскаржилися на "дембельський акорд" Луценка: справу Калетника закрито
42 минуты назад Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 92
В управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури України поскаржилися на Юрія Луценка: він нібито закрив справу проти екс-глави митниці Ігоря Калетника.
Про це йдеться у повідомленні управління спецрозслідування ГПУ в Фейсбуці, передає UAportal.
"Вчора, у Верховній Раді, вже колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, запевняв громадськість, що йому не соромно за свою роботу в прокуратурі. І це може бути правдою, оскільки, як кажуть: ні честі, ні гідності, ніякої совісті", - зазначається у повідомленні.
За даними управління спецрозслідувань ГПУ, 29 серпня з 18 до 19:00 Юрій Луценко вніс в ЄРДР дані в 20 кримінальних виробництвах і змінив орган досудового розслідування, забравши їх у слідчих управління спецрозслідування.
"Як зазначено в ЄРДР по кожному з 20 проваджень, підставою таких змін стала ч.5 ст. 36 КПК України, тобто неефективне здійснення досудового розслідування. І це в той час, коли за кількома виробництвам слідчими готувалися підозри, а матеріали цих виробництв, за звичкою, Луценко не вивчав", - наголошується у повідомленні.
"Більше того, в кримінальному провадженні за підозрою ряду колишніх високопоставлених чиновників, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступником генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калетника І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях", - додають в УСР ГПУ.
"Ну, і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов в УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А.В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначено курирує заступником по роботі УСР. Щоб розуміти і контролювати інші кримінальні виробництва, які ще залишилися в слідчих", - резюмує УСР ГПУ.
Дивіться також, як дружина Луценка розплакалася біля Ради.
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Капитулянтам не нужна военная прокуратура, они воевать не собираются, помнится Янукович тоже ликвидировал военную прокуратуру, чтобы не мешала разграблению и уничтожению армии.
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Военная прокуратура не нужна, помощь США не нужна, излишки имущества продать и насколько я помню кто-то там из слуг урода обещал сократить личный состав. Я ничего не забыл?
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Не раскачивай лодку агент кремля, нужна не только военная прокуратура, а и медицинская, педагогическая, финансовая, сельскохозяйственная (отдельно прокуратура свиноводческая и кролеководческая), ведь только зебил не понимает, что кролековод не может разбираться в свиноводстве и для этого нужна отдельная прокуратура с отдельными замами генсвинпрокурора на каждую породу свиней.
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Зебилы не понимают, но их поддерживает народ. Порохоботские незебилы все понимают, но довели страну куда ни плюнь до ручки и народ их послал на х. Вот такие дела. Так что порохоботским незебилам без власти и поддержки народа только и остается беспомощно и безрезультатно плеваться в зебилов. Вот так им предстоит всем делать минимум пять лет. Хотя не всем. Мародерствующая часть незебилов будет сидеть и их уже слышно не будет.
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В ген , и областных реально штаты раздуты , а в местных повсеместный недобор . Там физически люди с делами не успевают . Плюс местные уже проходили , и тестирование , отбор при Сакварелидзе . Если сократить до десятки то считайте , что система надзора за работой полиции умрет . Ликвидируется последняя инстанция в которую можно обратится в связи с бездействиями полиции .
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Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд

Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.

"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
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Короче порохоботы. Все решается очень просто. Сначала все переименовывается в судебные и прокурорские офисы или любое другое название, конгломераты, атоллы, архипелаги, учреждения праведников и т.д.. Офисы узакониваются. Принимаются законы об их полномочиях и деятельности, передаче им постепенно полномочий старых образований. Они становятся основными. В них набирается достойный народ соответствующей процедурой. А то то старье, что не офисы, с тысячами никуда не принятых оставшихся выродков, в том числе и петиных прихлебал, пусть идет подальше, Все это становится отжившим хламом, ничем.
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Прочитал. У ЗЕстада и ЗЕсосов как то всё скучно и однообразно. " Ну тупые" Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 5914
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Какиое-то безграмотное и малообразованное порохоботовское г. мнит себя босом и строчит на цензоре свои писюльки с утра до вечера. Хе-хе. Ну что с чокнутых идиотов возьмешь.
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Законопроекти, визначені Зеленським як невідкладні, сьогодні півдня переглядав. Хороші, потрібні, назрілі рішення. Але є й недопрацювання. Над ними вели роботу багато людей, і очевидно, координатора або не було, або був дуже поганий. Так законопроекти 1029 і 1076 вносять різні зміни в одну й ту саму норму.
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