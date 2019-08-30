 Ліквідація військової прокуратури, переатестація прокурорів і звільнення кожного третього, - Зеленський про реформу прокуратури

Ці пропозиції містяться у поданому президентом законопроекті №1032. Його текст сьогодні опублікували на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Замість Генеральної прокуратури пропонується створити Офіс Генерального прокурора. Регіональні прокуратури стануть обласними. Місцеві прокуратури стають окружними, військові прокуратури буде ліквідовано.
Штат прокуратури замість 15 000 осіб має становити 10 000. При цьому співробітникам, які готові залишитися працювати в системі, доведеться пройти переатестацію. Вона включатиме іспит з практичним завданням і співбесіду.
Прокурорів оцінюватимуть за такими критеріями, як професійна, особиста і соціальна компетентність, професійна етика і добропорядність.
Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували в 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.
Президент пропонує зупинити діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року і фактично звільнити діючих членів КДКП. Розглядати дисциплінарні справи замість них будуть кадрові комісії.
Також генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора й адміністративних посадових осіб без погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз.
Крім того, законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити неефективну паперову тяганину.
У п'ятницю, 30 серпня президент Зеленський призначив генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. Сьогодні ж його представили колективу ГПУ.
Рябошапка заявив про наміри регулярно притягувати до відповідальності високопосадовців і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
"А кого сегодня избрали на должность премьер-министра?" - спросила у него журналистка.
Однако нардеп не смог ответить, рассмеявшись в камеру и попытавшись "съехать".
"Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно. Мы общались с ним в Трускавце, это хороший специалист", - сказал Дмитрук.
Если он могильщик, то кому угодно и чему угодно кроме Вальцмана.
Плюсую разгону этого соевого свинокодла.
это кокс или что-то тяжелее?
Верховный цЫрк у клЮмбе с маслом. Нажми ЗЕ кнопку, и рады будут все. Первый день депутатов.
Військова Прокуратура з ним - навряд чи краще від взагалі її відсутності
Матіос -ПРОДАЖНА ТВАРЮКА .
https://youtu.be/iqLBiq7zUd4
Болтон уже намекнул Рябой Шапке, как одиноко его детям во Франции. Далі буде..
42 минуты назад
В управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури України поскаржилися на Юрія Луценка: він нібито закрив справу проти екс-глави митниці Ігоря Калетника.
Про це йдеться у повідомленні управління спецрозслідування ГПУ в Фейсбуці, передає UAportal.
"Вчора, у Верховній Раді, вже колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, запевняв громадськість, що йому не соромно за свою роботу в прокуратурі. І це може бути правдою, оскільки, як кажуть: ні честі, ні гідності, ніякої совісті", - зазначається у повідомленні.
За даними управління спецрозслідувань ГПУ, 29 серпня з 18 до 19:00 Юрій Луценко вніс в ЄРДР дані в 20 кримінальних виробництвах і змінив орган досудового розслідування, забравши їх у слідчих управління спецрозслідування.
"Як зазначено в ЄРДР по кожному з 20 проваджень, підставою таких змін стала ч.5 ст. 36 КПК України, тобто неефективне здійснення досудового розслідування. І це в той час, коли за кількома виробництвам слідчими готувалися підозри, а матеріали цих виробництв, за звичкою, Луценко не вивчав", - наголошується у повідомленні.
"Більше того, в кримінальному провадженні за підозрою ряду колишніх високопоставлених чиновників, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступником генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калетника І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях", - додають в УСР ГПУ.
"Ну, і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов в УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А.В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначено курирує заступником по роботі УСР. Щоб розуміти і контролювати інші кримінальні виробництва, які ще залишилися в слідчих", - резюмує УСР ГПУ.
Дивіться також, як дружина Луценка розплакалася біля Ради.
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.
"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html