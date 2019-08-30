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Все про:Дрогобич (20) недбалість (26) комунальне підприємство (43) домашній арешт (44)

 Суд відправив під денний домашній арешт двох комунальників, підозрюваних у халатності, що призвела до обвалу будинку в Дрогобичі

30 серпня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області відправив під домашній арешт двох працівників комунального підприємства, які фігурують у розслідуванні обвалу житлового будинку в Дрогобичі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомила речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

"Сьогодні Дрогобицький міський суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці", - сказала вона.

За даними Шевченка, домашній арешт діятиме не цілодобово, а з 6.00 до 21.00.

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Працівників комунального підприємства, 57-річного чоловіка і 60-річну жінку, поліція затримала 28 серпня. За даними УНН, їм пред'явили підозру в халатності.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145664
 
 
 Топ коментарі
 
тю...еще только версии рассматриваются и проверяются...а уже двух коммунальщиков - небойсь дворник и уборщица...
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дурня какая то - они шо страшнее Богатыревой?
немедленно отпустить и по поллитре каждому на выходе...
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тю...еще только версии рассматриваются и проверяются...а уже двух коммунальщиков - небойсь дворник и уборщица...
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Оно то так. Но есть еще инженер по обслуживанию зданий и сооружений и он обычно крайний. Не те, кто не выделяет финансирование, а он - тот, кто делает периодические записи в журнале обследования тех самых зданий и сооружений.
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если дом аварийный то и нет сомнений что люди бегали по кабинетам миськои рады годами безрезультатно.
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это не коммунальщики выделяют с бюджета деньги на
аварийные дома.
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дурня какая то - они шо страшнее Богатыревой?
немедленно отпустить и по поллитре каждому на выходе...
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что за новости галимые!
хоть раз бы сказали какого "коммунального предприятия"?
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тут все решается просто, если те которых задержали имеют правильно оформленые бумаги типа что они предупреждали свое начальство об аварийности дома, то им нифига не будет, а если бумаг нету то они ответят за всё и за всех!!
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За коробок травы СИЗО, убил людей - в тепле перед телевизором
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Виноваты конечно дворник и уборщица. **...ый позор.
Директора не пробовали взять с глав инжем для начала? И начальников их, которые подписывали документы о жилом состоянии дома.
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Ну вот опять, а что это за работники такие все еще неясно.
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Какого года дом, может там еще Хрущев виноват, понастроил "засранец", а теперь они падают Суд відправив під денний домашній арешт двох комунальників, підозрюваних у халатності, що призвела до обвалу будинку в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 9344
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