 Суд відправив під денний домашній арешт двох комунальників, підозрюваних у халатності, що призвела до обвалу будинку в Дрогобичі

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомила речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

"Сьогодні Дрогобицький міський суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці", - сказала вона.

За даними Шевченка, домашній арешт діятиме не цілодобово, а з 6.00 до 21.00.

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Працівників комунального підприємства, 57-річного чоловіка і 60-річну жінку, поліція затримала 28 серпня. За даними УНН, їм пред'явили підозру в халатності.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".