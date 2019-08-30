 "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".
За словами учасників акції, вони прийшли до міністерства після роботи, щоб висловити свою вдячність і підтримку Супрун.
Згодом до активістів вийшла сама Супрун. Її зустріли гучними оплесками. Вона подякувала всім, хто прийшов її підтримати.
"Я хочу подякувати всім за підтримку. Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Я хочу, щоб міністерство охорони здоров'я залишалося в топі медіа і громадськості й надалі", - сказала вона.
Супрун поділилася з учасниками акції своїми планами.
"Далі будемо разом працювати, щоб продовжувати реформу, зокрема через громадські організації. Я, як і говорила, писатиму книжку. Також працюватимемо над тим, щоб все, чого зараз не існує в Україні, почало існувати. Фейсбук-пости будуть і надалі, не хвилюйтеся", - пообіцяла вона.
За словами Супрун, вже з понеділка в МОЗ почне працювати новий міністр.
На завершення Супрун сказала: "Ми нікуди не йдемо, ми залишаємося тут. Боротьба триває".
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я. На цій посаді вона замінить Уляну Супрун.
Как ещё за здоровье нации бороться-то
Имхо она совсем гепнулась
И подорожник не помог
В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых.
После этого прошло определённое время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котёнком на руках, захожу к нему в смотровую. У дока идёт приём. В позе, унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т. к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котёнком. Лицо его принимает умилённое выражение:
- Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
матюкатьсябороться в FB.
Не пропадай под биту Уляны!
Пані, Уляно, дякуємо!
До зустрічі через рік ..... ☺️
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ну, слава богу, а то как же мы без ее писулек фейсбучных...
2) ликвидировала выезд на дом к больным семейных врачей. Теперь больной человек (с гриппом, с температурой) должен переться в поликлинику на общественном транспорте или пешком (авто не у всех есть и не все умеют водить). И заражать там всех окружающих.
Так что не дай Бог заболеть при "реформированной" Супрун медицине.
3) отмела европейскую (страховую) модель медицины, а внедряла американскую, не популярную/провалившеюся в самой Америке.
И это только то, что на поверхности. Плюс только один- прижала фармацевтическую мафию. Но госзакупки вакцин вообще или в короткие сроки и в нужном объеме обеспечить не смогла.
А посему- тосковать за ней не буду однозначно. Как и благодарить.
Точно, цель МОЗ - лайки и перепостики в Фейсбучике
РЕСПЕКТ.
плохая была супрун.бех медобразования...поменяли на какую то финтифлюшку с недоюридическим образованием...
и дебилы схавали,еще и добавки просят
Вообще то молодец! С утра и до вечера, тьху.. до поздней ночи строчишь. Какая личная жизнь, какой хотя бы сходить в магазин... страна в опасности. Да? Гыгмен? Есть еще такие же приземленные, многопрофильные дурачки люцифер и стрелок. И с отбитыми мозгами- то підлога маккартні, то вітер...да куча ников у этого недоумка. Повторю еще раз для тебя, тебе нравится размазывать сопли на форуме? Ничтожество?
"Дякую" виборцям, які проголосували за прудкого блазня.
Неужели пойдет добровольцем на фронт?
- Чем вы глистов лечите?
- Ничем. Они не болеют.