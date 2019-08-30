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Все про:Мінздоров'я (934) відставка (547) Супрун Уляна (520)

 "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька сотень українців прийшли ввечері до Міністерства охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун, яка виконувала обов'язки міністра з серпня 2016 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".

За словами учасників акції, вони прийшли до міністерства після роботи, щоб висловити свою вдячність і підтримку Супрун.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 01

Згодом до активістів вийшла сама Супрун. Її зустріли гучними оплесками. Вона подякувала всім, хто прийшов її підтримати.

"Я хочу подякувати всім за підтримку. Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Я хочу, щоб міністерство охорони здоров'я залишалося в топі медіа і громадськості й надалі", - сказала вона.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 02

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 03

Супрун поділилася з учасниками акції своїми планами.

"Далі будемо разом працювати, щоб продовжувати реформу, зокрема через громадські організації. Я, як і говорила, писатиму книжку. Також працюватимемо над тим, щоб все, чого зараз не існує в Україні, почало існувати. Фейсбук-пости будуть і надалі, не хвилюйтеся", - пообіцяла вона.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 04

За словами Супрун, вже з понеділка в МОЗ почне працювати новий міністр.

На завершення Супрун сказала: "Ми нікуди не йдемо, ми залишаємося тут. Боротьба триває".

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 05

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я. На цій посаді вона замінить Уляну Супрун.

Читайте також: Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145663
 
   
 Топ коментарі
 
Ти не українець-тебе не стосується!
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борьбу она собирается вести до последнего украинца?
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борьбу она собирается вести до последнего украинца?
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Ти не українець-тебе не стосується!
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у меня такой же вопрос..... с кем эта шобла бореться и за что..... и так что и одна шобла не подохла..навпаки даже владу захапали в Украине с подачи 73% недобитых и не повешенных в свое время таких же обрезанных и кретинов??????
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до останнього українця - це вже зебуїн та його кодла.
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Вон с битой вышла
Как ещё за здоровье нации бороться-то

Имхо она совсем гепнулась
И подорожник не помог
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Не, надо методом зеленого депутата Радуцкого за здоровье бороться, который он в переписке с корешем озвучил.
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Коли проктолог робить масаж простати, обома руками тримаючи пацієнта за плечі... "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 190
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Цим займалися урологи. Сьогодні це вже вважається моветоном. Мій давний приятель (фахівець у цій галузі) наказував пацієнтам "стати у позу пьюшшего олєня, головою упертися у стіну". Якщо пацієнт кричав, лікар казав "після п'ятого разу кричатимеш "Лікарю, я тебе кохаю!""
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Згадав класичну історію "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 5110

В больнице у нас работал хирург-проктолог, страстный кошатник по совместительству. Как-то мы с ним возили его породистого кота на свадьбу к такой же породистой кошечке моих знакомых.
После этого прошло определённое время, и вот я с результатом этой свадьбы, милым рыжим котёнком на руках, захожу к нему в смотровую. У дока идёт приём. В позе, унижающей мужское достоинство, со спущенными до колен штанами стоит мужик. Меня он не видит, т. к. стоит спиной к двери. Доктор в перчатках приготовился к манипуляциям. В это время он замечает меня с котёнком. Лицо его принимает умилённое выражение:
- Боже, какая прелесть!
Видели бы вы, как рванул к выходу мужик, подтягивая на ходу штаны! В этой больнице его больше не видели.
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Cкоро в депрессию войдёт и начнёт матюкаться бороться в FB.
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Первым и последним из них будешь ты!

Не пропадай под биту Уляны!

Пані, Уляно, дякуємо!
До зустрічі через рік ..... ☺️
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не. щас в тренде "дюжедякулы". любимое выражение вазелина и его бобиков
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Фейсбук-посты будут и в дальнейшем, не беспокойтесь", - пообещала она

---------------
ну, слава богу, а то как же мы без ее писулек фейсбучных...
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Какая борьба, бабушка? Сейчас еврейская национальная набирает силу. Ты её вряд ли потянешь. Та и мы тоже.. "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 7282
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Не ссьі. Можно любое имя вьібирать, хуже соевьіх уже не будет
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А что она сделала плохого, зебилы можна узнать?
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Это секрет "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 9694 ... Ни один зебил тебе внятно никогда не объяснит .Попробую я . - Супрун виновата лишь в том что работала при власти Пэти .. И всё . ! .
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Я хоть и не зе... , но отвечу. Задай этот вопрос врачам..... Что она сделала хорошего ? Вы лично, заключили договор с личным врачем ? Что изменилось в предостаалении мед.услуг Вам ? Вы поинтересовались у Вашего врача, что изменилось у него ?....
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Реформа только началась , можно сказать ,, а ты уже требуешь "манны небесной " . Врачам абы них.. не делать а только подачки требовать , у пациентов . Да шоб за это держава им ещё и зарплату платила , на уровне - як в Европи . Обойдутся .. "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 4299 . Теперь будут получать зарплату от качества услуг ,, и соответственно от количества заключающих с ними контракт пациентов .
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Вы не Зе- Вы врач, я это утверждаю. Для меня,как для пациента изменилось многое: Я не сижу в бесконечных очередях к узким специалистам,для меня,как человека страдающего хронической болезнью существенно подешевели лекарства, моя семья, после заключения договора с семейным врачом, успешно пользуется электронной системой Hellp. А вот мой сосед, врач ненавидит Супрун:ставки порезала (привязала доход врача к количеству принятых пациентов), заставила будущих медиков задавать экзамены по международным стандартам, запретила врачам выписывать конкретное лекарство(потому что врач за выписанный рецепт получал от аптечки откат)а велела выписывать рецепт с указанием основного лекарственного компонента,чтобы пациент по своим доходам мог выбрать импортное лекарство приобрести или опроще.
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Невже заражала? Чи може прививку не робили паціенти?
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1) Фактически ликвидировала службу скорой помощи. Только вчера вызывали скорую. Выезжают не на все вызовы, но в нашем случае (сердце) всё таки приехали. Приехал ФЕЛЬДШЕР с молоденькой девочкой (видимо, мини-фельдшером))). Делать ничего не умеют, всего боятся.... Сразу предлагают в больницу. И это при том, если человек лежачий и/или не может идти самостоятельно, "ищите соседей/прохожих/друзей, чтоб перенести". Вне зависимости от времени суток.....

2) ликвидировала выезд на дом к больным семейных врачей. Теперь больной человек (с гриппом, с температурой) должен переться в поликлинику на общественном транспорте или пешком (авто не у всех есть и не все умеют водить). И заражать там всех окружающих.

Так что не дай Бог заболеть при "реформированной" Супрун медицине.
3) отмела европейскую (страховую) модель медицины, а внедряла американскую, не популярную/провалившеюся в самой Америке.

И это только то, что на поверхности. Плюс только один- прижала фармацевтическую мафию. Но госзакупки вакцин вообще или в короткие сроки и в нужном объеме обеспечить не смогла.
А посему- тосковать за ней не буду однозначно. Как и благодарить.
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Полный аут! Это звучит как полная издевка! Человек при котором население Украины сокращается на 74 тысячи за 3 месяца только при естественной убыли населения не считая миграции обещает продолжить борьбу "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9450
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побачимо з якою швидкістю буде скорочуватись населення при зебуїнському уряді. До речі - в ЄС корінне населення теж скорочується. Ми ж туди зібрались чи ні? "Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 8853
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Население сокращается уже 25 лет, и шо , все 25 лет Супрун виновата .??? "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 3965 . пц ... Это ж надо .. !
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Не пытайтесь логикой постичь "логику" зебилов. "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 8715
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Я хочу, чтобы министерство здравоохранения оставалось в топе медиа и общественности и в дальнейшем" Источник: https://censor.net.ua/n3145663

Точно, цель МОЗ - лайки и перепостики в Фейсбучике
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Еще она успешно боролась с "фармакологической мафией". Лекарства, правда, подорожали, но это не важно, ведь мафия побеждена.
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Є такий сайт https://tabletki.ua/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ для пошуку ліків. Там в кінці сторінки є діограма ціни на данний препарат. Перше ніж брехати про подорожчання, варто подивитись, щоб не виглядати дебілом. Хоча ...
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Во-первых, там показан график только за последний год, а во-вторых, даже за этот год многие лекарства подорожали, например корвалол.

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Она так обнимается, будто из тюрьмы вышла.
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похоже на то.что зелебеня шел во власть исключительно па-приколу...шоб вдоволь поводить 73%по граблям...
плохая была супрун.бех медобразования...поменяли на какую то финтифлюшку с недоюридическим образованием...
и дебилы схавали,еще и добавки просят "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 3783

"Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 8376
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наверно с таких же, как "доктор медицины" у Супрун это не высшее образование.
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Что значит не высшее, в аспирантуру идут уже после получения диплома о высшем.
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Ты и тут уже отметился, отрыжка?
Вообще то молодец! С утра и до вечера, тьху.. до поздней ночи строчишь. Какая личная жизнь, какой хотя бы сходить в магазин... страна в опасности. Да? Гыгмен? Есть еще такие же приземленные, многопрофильные дурачки люцифер и стрелок. И с отбитыми мозгами- то підлога маккартні, то вітер...да куча ников у этого недоумка. Повторю еще раз для тебя, тебе нравится размазывать сопли на форуме? Ничтожество?
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шо такое?ты обижено,кацапское? "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 1662сиди ровнее на бутылке и не лезь в чужие дела.
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на біті - Боротьба за життя. Може Уляна вирішила анестезіологом влаштуватися, по знанням і інструменти.
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Хто із вас, порохослюнявих, збирається лікуватися в американської лаборантки? Чекаю на спілкування і аргументи. З задоволенням константую, що ВР 9 скликання чітко вказали ПЄСу, як потрібно розвивати Україну. Зараз порохостецю настає зв...ць. Пишіть тепер на асфальті, шановні. А за грудень і нову Майданівську сотню, навіть думати забудьте. Там уже Петрик бігатиме, як африканьска антилопа.
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сходи до лікаря, хай він тебе розкодує, не барись....
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Мы никуда не уходим, борьба продолжается" это она о чем, кто это МЫ? С кем борьба?? То Кива, то Климкин, но те одиночки, а тут "уже МЫ" то есть массово, официально объявляют что будут бороться с украинцами?
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толпа уродов которые рады что больницы закрывают! это кем надо быть чтобы такому радоватся, я понимаю что наверняка вы уроды живете в Киеве и вам похеру что где то в районе закрыли больницу после рефомы супрун, но радоваться этому открыто это уже болезнь!!
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Не факт, что в Киеве. Киев тоже от Супрун пострадал.... Это беспринципные, продажные дякулы, которые ходят на барыгины "мероприятия", как на работу.
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А порошенкові дякули це вже щось на зразок як у кацапів ветеран війни?
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обещала показать,как правильно делать минет и не успела, а жаль
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интересно, сколько стоит обнять супрун, яка гидота
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Чекайте підвищення цін на ліки. Фармакологічна мафія повертається.
"Дякую" виборцям, які проголосували за прудкого блазня.
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когда твоя супрун которая якобы победила мафию токо село в кресло то сразу после победы мафии цены на лекарства выросли более чем на 10%! очень интересно кто кого победил! но такие как ты они же не думают да!!
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Чтоб понять,что дякувать ей не за что,нужно сходить в обычную поликлинику и хотя бы сделать обычную флюрографию,все те же злобные тетке,на рецепшене ,сидящие с видом,что им все должны и в каждом кабинете,а в фонд кабинета,а за пленочку "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 8766.Тут грех не "подякуваты".
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В ордло кетанов стоит 28 рублей (13 гривен), у нас 45-50 гривен, это нормально?
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А у нас вообще кетанов можно купить?Вроде же был только по рецепту, вот кетарол, тот да.
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Если бы ее оставили министром, то сейчас бы зяблики придумывали, какая она хорошая, как это происходит с Аваковым "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 3985
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Борьба с кем?
Неужели пойдет добровольцем на фронт?
- Чем вы глистов лечите?
- Ничем. Они не болеют. "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ - Цензор.НЕТ 8167
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Опять борьба ...когда работать будете...бло не на татаме.
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нахабна і безцеромона істота без краплі совісті.


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Вже давно визначено, що із 30-35 спеціалістів--хороших професіоналів тільки в межах 3-5чол. і тільки один класний і високо професіонал. А остальна частина--майже тупа і малої кваліфікації. Але вони найбільше кричать і незадовільні своїми висопрофесіоналами. Так і при голосуванні за СН і клоунів. Кількість,це не показник, адже тільки лідери і професіонали ведуть до прогресу .А остальна маса--це біомаса. то нічого прикриватись,що за СН проголосувало 73% це при явці менше 50%. То в дійсності "мудрий народ" це та тупа неосвдчена маса,яка ніколи не приведе до прогресу.
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