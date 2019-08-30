 "Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".

За словами учасників акції, вони прийшли до міністерства після роботи, щоб висловити свою вдячність і підтримку Супрун.

Згодом до активістів вийшла сама Супрун. Її зустріли гучними оплесками. Вона подякувала всім, хто прийшов її підтримати.

"Я хочу подякувати всім за підтримку. Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Я хочу, щоб міністерство охорони здоров'я залишалося в топі медіа і громадськості й надалі", - сказала вона.

Супрун поділилася з учасниками акції своїми планами.

"Далі будемо разом працювати, щоб продовжувати реформу, зокрема через громадські організації. Я, як і говорила, писатиму книжку. Також працюватимемо над тим, щоб все, чого зараз не існує в Україні, почало існувати. Фейсбук-пости будуть і надалі, не хвилюйтеся", - пообіцяла вона.

За словами Супрун, вже з понеділка в МОЗ почне працювати новий міністр.

На завершення Супрун сказала: "Ми нікуди не йдемо, ми залишаємося тут. Боротьба триває".

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я. На цій посаді вона замінить Уляну Супрун.

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