EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  777  24
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5461) Донбас (12867)

 Ворог 6 разів порушив перемир'я. Один український воїн загинув, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначено: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.

Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув".

Читайте також: Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145659
 
 
 Топ коментарі
 
Сумно все це..
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
 показати весь коментар
 
я кстати некоторых в сантрапе видел....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так попал под обстрел или выполнял боевое задание?????????
 показати весь коментар
 
 
А попасть под обстрел выполняя боевое задание нельзя,не?
 показати весь коментар
 
 
Сумно все це..
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
 показати весь коментар
 
 
Заради справедливості, це запрошення як таке не додає Зе ані плюсів, ані мінусів. Але з огляду на сукупність, кхм, обставин виникає стурбованість - чи не прийме преЗЕдент це запрошення
 показати весь коментар
 
 
Швидше це чергове приниження клоуна. Після того як зеботи славили ЗЕ за обмін полоненими, котрий виявився жартом *****- ще й запрошенння в Москву.
 показати весь коментар
 
 
В даній ситуації Зєля- жертва і лох, його вина лише в недолугості, але зебілів приємно тролити.
 показати весь коментар
 
 
зюзя уронит слезу...на плечо богдана вечером.
 показати весь коментар
 
 
ну какой ето враг? - ето борцы за ордловские права....
 показати весь коментар
 
 
внучка ну пойдем к поросенку ну грандпа....
мы еще не в зоопарке - потерпи, солнце.
 показати весь коментар
 
мы ИСКАВЕРКАЛИ свою Конституцию , слова ВОЙНА и АГРЕССИЯ , теперь и слово ПЕРЕМИРИЕ имеет плохой смысл !!!! что за страна такая ???((((
 показати весь коментар
 
 
НОВИЙ МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ ДОПУСТИВ ЗНЯТТЯ БЛОКАДИ З ОРДЛО І НАДАННЯ АМНІСТІЇ БОЙОВИКАМ

https://prm.ua/noviy-ministr-zakordonnih-sprav-********-dopustiv-znyattya-blokadi-z-ordlo-i-nadannya-amnistiyi-boyovikam/?fbclid=IwAR2tI3qW4qSqNfcEQY22t-IP1GftJaOT0HUwahgN_HqkxSttinkdtHDHCC4

Зедебіли, ви зробили це разом.
 показати весь коментар
 
 
Аби ж тільки він і тільки там...
А то ж цілих 73%...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору