 Ворог 6 разів порушив перемир'я. Один український воїн загинув, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначено: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.
Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув".
Вічна пам'ять загиблому. Царство Небесне.
https://censor.net.ua/news/3145626/kreml_priglasit_zelenskogo_na_prazdnovanie_dnya_pobedy_v_sleduyuschem_godu
мы еще не в зоопарке - потерпи, солнце.
Царство Небесне...
https://3oko.com.ua/rosiia-ne-vynna-zelens-kyy-pro-vbyvstva-biytsiv-zsu-na-donbasi/?fbclid=IwAR301raVf2K6iIWNGSDbav0Y3GoLpCzKccaUM6xuJV0aUxgfc1JYkBL1fK8#.XPqSM2J7ybQ.twitter
https://prm.ua/noviy-ministr-zakordonnih-sprav-********-dopustiv-znyattya-blokadi-z-ordlo-i-nadannya-amnistiyi-boyovikam/?fbclid=IwAR2tI3qW4qSqNfcEQY22t-IP1GftJaOT0HUwahgN_HqkxSttinkdtHDHCC4
Зедебіли, ви зробили це разом.
А то ж цілих 73%...