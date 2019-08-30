 Ворог 6 разів порушив перемир'я. Один український воїн загинув, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначено: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.

Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув".

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