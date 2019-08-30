 Родичі українських полонених моряків повертаються додому

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.
За його словами, з ними у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до процесу обміну та повідомили, що процес ще триває і ймовірно буде вирішений впродовж наступного тижня.
"Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два", — сказав Віктор Сорока.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Але маємо висновок - генЗЁкурор інформацію не перевіряє, а розповсюджує брехні, як баба на базарі...
Интересно, что оно предпримет!?
И если нашему гаранту дадут леденец, то вован получит шоколадку.
Но вован и тут решил ******* Украину не в 10 раз как добазарились, а пользуясь моментом в 100.
И Зеля который ожидал триумфа сеоодня теперь в розпачи, но судя по всему согласится и на в 100 раз невыгодный обмен. Бо что, что а лохв вован разводить умеет.