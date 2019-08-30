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 Суспільство
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 Родичі українських полонених моряків повертаються додому

Родичі українських військовополонених моряків, яких незаконно утримують у Росії, повертаються із Києва додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.

За його словами, з ними у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до процесу обміну та повідомили, що процес ще триває і ймовірно буде вирішений впродовж наступного тижня.

"Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два", — сказав Віктор Сорока.

Читайте також: Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145658
 
 
 Топ коментарі
 
Происходит самая настоящая ни чем не прикрытая госизмена . принимаются законы в которых неизвестно . что написано . какие то изменения в Конституции . хотят отдать единственного свидетеля по боингу кстати гражданина Украины что запрещено . возвращают моряков по обмену за 6 дней до истечения срока определённого трибуналом \кацапы сами пишут что после 6 сентября придётся флаги менять на судах\ и ни нацжён ни ярошо -бюилецких визгов . поневоле поверишь что все националисты в Европах кормятся с руки хуй..а
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А новому генеральному прокурору, который репостил бравурные сообщения об обмене, хватит смелости попросить прощения у этих людей.?
Или это зелёное чмо думает, что если подчистит свои сообщения, то все забудут этот прокол?
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Вот интересно, чтобы сделали с Луценко если бы он разместил такой твит а он оказался фейком?
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Ганьба зебільним брехунам і провокаторам !
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Блазень обісрався зі своєю командою тупих та ще тупіших а родичі увязнених Ху№лом отримали сіль на рану...
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пуйло может 40 раз ПРИВОЗИТЬ в лефортово и ОТВОЗИТЬ наших , эму ПО.....Й !!!! ОНО от этого ТАЩИТСЯ как последний МАРАМОЙ !!!! УКРАИНЕ пора ЗАНЯТЬ моей ЗЛОБЫ на московию и тогда все будет !!!! оно сегодня даже если ОТПУСТИТ , то завтра снова НАЛОВИТ наших !!! ОБМЕН должен быть после ПОБЕДЫ УКРАИНЫ , а все остальное ПРОФАНАЦИЯ и деланье ПРИЯТНОЕ ***** !!!((((
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Це ж треба так познущатись з людей...цинізм зашкалює ....ЗеБіли ви перейшли червону риску людяності ..ні совісті ні честі...
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При Порошенко такої ганьби та цинізму не було.....
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Феноменально ЗЁбіки посцяли всім у вічі. ФЕНОМЕНАЛЬНО!!!
Але маємо висновок - генЗЁкурор інформацію не перевіряє, а розповсюджує брехні, як баба на базарі...
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Подейкують що на дзвінок обуреного кідаловом ЗЕ ***** відповів ;Шутка!;.
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Ви зеБіли не можете своїми зомбованими мізками втянути те що ваш блазень і клоун проти президента України Порошенко повний "зеро". В теперішнім світі хаосу та насильства виживають ті хто є рівним серед рівних та має ікла а не лизуна як ваш пуцьвіреньок...
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А вот эта ***** из Рады Исмаилова, которая опубликовала первая об обмене, она вообще кто? Ка Ая у нее ответственность будет? Может, нахер хотя бы ее уволить?
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Це одне із істот зеБільного племені зомбо-зеБілів...
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Порох як президент України робив такі надлюдські зусилля для виживання України в цьму світі де цінують силу і ми це вже відчули при правлінні блазня Зелі ...одні кроки капіталяції та ганьби...тьфу...
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***** дало нашему зебилу одну неделю на решение вопроса.
Интересно, что оно предпримет!?
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ЗеБіли вибрали між обороною держави та ганьбою ганьбу а отримають і війну і ганьбу бо замість воїна Порошенко вибрали блазня Зелю...
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Та ні,бо мені за счастя б та велику честь бути на місці цього Героя України якого облили помиями та гразюкою по методичкам ФСБ...
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З Порошенко ми йшли через поразки та перемоги до виходу з цього лабірінту тьми та страху а з блазнем прийдем до проваля та кінця ....
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Опять обосрались зебики. Хотя есть подозрение шо эта банда сепаров ************** делает это совершено намереннои специально. ЗЕбилы удумали конституцию менять..могу представить что там ЗЕсепар банда напишет, наверно уже будет официально губерния РФ. Сепарская антиукраинская шваль ЗЕбильная.
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Вован бы никогда не пошел бы равноценный обмен.
И если нашему гаранту дадут леденец, то вован получит шоколадку.
Но вован и тут решил ******* Украину не в 10 раз как добазарились, а пользуясь моментом в 100.
И Зеля который ожидал триумфа сеоодня теперь в розпачи, но судя по всему согласится и на в 100 раз невыгодный обмен. Бо что, что а лохв вован разводить умеет.
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Якби був Порошенко при владі а не блазень 95-го кварталу то Ху№ло би від злоби на гузні волося рвав бо не вдалося йому обдурити та змахлювати як зараз...ганьба вам зеБіли,ганьба !
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