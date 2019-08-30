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Все про:обшук (777) СБУ (4670) НСТУ (99) ДБР (453)

 Обшуки ДБР - це спроба залякування співробітників, - заява НСТУ

Національна суспільна телекомпанія України розцінює обшуки, які ДБР і СБУ провели в її головному офісі та за місцем проживання її співробітників, як тиск і спробу залякування.

Про це сказано в заяві, поширеній пресслужбою НСТУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про факт закупівлі для телерадіокомпанії аудіовізуального обладнання, що було закуплене телерадіокомпанією ще 2017 року. Також в ухвалі (Печерського райсуду про проведення обшуку. - Ред.) згадують про земельну ділянку, що є в складі статутного капіталу телерадіокомпанії, та діяльність благодійного фонду "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні". Як пов`язані ці три факти — важко навіть уявити", - сказано в заяві.

У НСТУ зауважили, що слідчі прийшли в офіс і додому до співробітників в останній день дії рішення Печерського суду про проведення обшуків.

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"Незрозуміло також, чому саме ДБР проводить це розслідування, адже згідно зі статтею 216 КПК України за Державним бюро розслідувань визначено виключний перелік суб’єктів, щодо яких ДБР може розслідувати злочини. І жоден із працівників Суспільного під цей перелік суб’єктів не підпадає", - сказано в заяві.

Крім того, з боку СБУ слідчих ДБР супроводжували співробітники департаменту захисту національної державності. Це, на думку НСТУ, також здається дивним у господарській справі.

"Згадані факти ми можемо розцінити тільки як спробу залякати керівників єдиної незалежної медіакомпанії нашої країни, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, не обслуговує інтереси політиків чи олігархів", - підсумували в НСТУ.

У п'ятницю, 30 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національну громадську телерадіокомпанію України і в домівках кількох її співробітників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145655
 
 
 Топ коментарі
 
Контору обслуживающую воровские интересы потроха за госсчет нужно закрыть,аппарат и журнашлюшек разогнать.
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они про взрывы про пожары сочиняли ноту тасс, но тут примчались санитары.
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Это тебе не Порох, либеральничать не будет. Быстро покажет кто в доме хозяин.
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Быстро и стухнет. У Зе минимальная поддержка народа и тлеющий Майдан который жаждет резких перемен в сторону народа и уничтожения олигархата. Если этого не будет не спасут Зе ни его команда не коррумпированные органы.
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Тому, що труба в очі підрахую заглядує
Обшуки ДБР - це спроба залякування співробітників, - заява НСТУ - Цензор.НЕТ 1026
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Аласания, тебя мало того что недоуволили в своё время, так ты ещё и ничем себя не проявил, сидел на жопе ровно, да требовал не посылать Марув на Евровденье. Заткнись,а?На-до-ел, ты, посредственность!
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Мертвечук закупить все телебачення і як в підорації буде показувати "слівні бачки"--досвід вже є..
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мож будка ноту просто ближе чем 112,зик,ньюсвован?
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Контору обслуживающую воровские интересы потроха за госсчет нужно закрыть,аппарат и журнашлюшек разогнать.
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они про взрывы про пожары сочиняли ноту тасс, но тут примчались санитары.
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Труба добрався до ЗМІ. Що там Портнов пише, який буде вирок по незалежним ТБканалах?
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