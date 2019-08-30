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 Політика України
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Все про:ВР (5506) законопроект (710) Зеленський (2526) прогул (50) кнопкодавство (16)

 Зеленський хоче позбавляти кнопкодавів і прогульників мандатів

Президент Володимир Зеленський пропонує внести до Конституції зміни, які дадуть змогу позбавляти депутата мандата за рішенням суду. Без повноважень залишаться кнопкодави і ті, хто прогуляв третину засідань.

Текст законопроекту №1027 опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ. Зареєстровано в парламенті документ було 29 серпня.

Проект закону передбачає внесення змін до ст. 81 Конституції України щодо додаткових підстав для дострокового припинення повноважень народного депутати опублікований на сайті Верховної Ради в п'ятницю.

Президент своєю законодавчою ініціативою пропонує доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.

Так, у ст.81 Конституції України може з'явитися пункт про те, що достроково повноваження нардепа припиняються, якщо суд встановить факт неперсонального голосування - позбавляти мандата пропонують і того, хто голосує, і того, за кого голосують. У такому випадку повноваження будуть припинені з моменту вступу в силу рішення суду.

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Ще однією причиною дострокового припинення повноважень члена парламенту може стати його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або засідань парламентського комітету, членом якого він є, впродовж однієї сесії. У такій ситуації повноваження припиняються за рішенням Верховного суду.

Ні в першому, ні в другому випадку, голосування у Верховній Раді за позбавлення мандату не буде.

Крім того, якщо зміни до Основного закону будуть внесені, Раді більше не доведеться голосувати за припинення повноважень народних депутатів, які написали заяви про складання мандата за власним бажанням.

Також читайте: Система голосування в Раді з використанням сенсорної кнопки готова до експлуатації, - Парубій

У такому випадку повноваження члена парламенту будуть припинятися з моменту оголошення нардепам такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.

Голосування Ради за припинення повноважень нардепа необхідно буде лише в разі, якщо він вийшов з громадянства України або виїхав на постійне проживання за межі України.

Тепер Верховна Рада повинна направити законопроект до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст.157 і ст.158 Основного закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145652
 
   
 Топ коментарі
 
Лолиботы будут возражать Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 5374
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так их там всего три каличный подсвинка, пущай возражают.
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят?
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Хочет, может, а где сделать, смочь, кто ему эти тексты пишет? Собрал возле себя шобло не понятно кого и давай хотеть, мочь, кстати мочу так и сдал.
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рада это источник всех пороков. они не страшатся...потому что мы впервые спросили, - доколе? и то слабо как то спросили, будто мы сообщники.
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ЗеБилы а ваш Гончарук тарифы на свет и газ для вас лохов будет двигать в сторону повышения-зомбированный создания а скорее рабы одержимые бесами "Слуг народа"...
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Хорошее решение ,думаю это одобрят и порохоботы и рыгоботы .
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наївний, поки зеботам не скажуть тиснуть, або не тиснуть, нічого не буде
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наивные , те кто свинье дал 8 % . Я сказал . решение хорошее и уверен что это будет .
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а тебя поставят отмечать посещаемость и учитывать больничные депутатов??? а кому подавать заявление на отпуск за свой счет по семейным и прочим причинам???
вы безграмотные приматики.. там нет нанимателя в лице начальника.. онЕ ИЗБРАННЫЕ...)))
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С этого ничего не будет хотя бы по двум причинам- ск.
лет будет рассматривать суд дело о лишении полномочий и
второй момент- допустим если лишат мандата кнопкодава избранного по партийным
спискам, тогда зайдет следующий по списку партии, а как быть с мажоритарщиками-
повторные выборы в округе, но за чей счет будет этот не дешевый банкет?
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главный зебуин столько отдыхает, шо его пора увольнять
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Peters‏ @Petters68 23 часа назад

Пишуть що зелебоби в ВР носитимуть персональні значки.
Це - не правильно, *********. Номерок-кліпсу в вухо, як коровам. Це буде стильно, ******* і надійно
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Кроме того, если изменения в Основной закон будут внесены, Раде больше не придется голосовать за прекращение полномочий народных депутатов, которые написали заявления о сложении мандата по собственному желанию.
В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.Источник: https://censor.net.ua/n3145652

Понятно...значит все зеленое стадо в Трускавце под диктовку написоло заявления по собственному...без даты....
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Народ ждёт отмены моратория на смертную казнь для казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов - Китай своей экономикой доказал эффективность расстрелов этих персон.
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ВОТ НА ТЕБЕ И ОТРАБОТАЮТ ТЕХНОЛОГИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ... ТЫ ВЕДЬ ждешь???
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Отправьте Зебезянку на обратную сторону луны, там коксовые плантации в изобилии.
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А коли голосують 100 постанов за годину , а ведучі цього шоу навіть вимовити назву не завжди чітко спроможнюють ... це як ?
Хіба це не де-факто кнопкодавство ?!
Хіба це не кнопкодавство й окозамилювання по-суті справи ?
Я не порохобот хоча б тому що юлефан з 2002 року ... Але ж кому потрібна присутність тих , чиї голоси ні на що не впливають ?!
До думки яких навіть не спробують прислуховуватися ?!
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В цьому випадку має працювати механізм експертних висновків позакоаліційних фракцій. Щоб там умовна коаліція не наприймала право дати оцінку цим законам має залишатись у всіх фракцій, що не увійшли у коаліцію. І на це у них має бути зарезервований час в ефірі ТВ і радіо.
А як ще?
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В эпоху пост-індустріального модерну це може бути цікаво виключно для обмежанних кіл експертів .
Наприклад , проти ідеї продажу землі усі опитування вказуют на 70-80% громодян .
Але ж ЗЕ й команда чесно казали , що вони таки за це .
Крім того , тако ж честно ЗЕ-команда ніколи не обіцяла знизити суттєво таріфи . Навпаки - вселяко спростовувала навіть обговорення цієї теми . Вова він чесний хлопець . Відверто каже , що вони там "лібертаріянці" Зеленський хоче позбавляти кнопкодавів і прогульників мандатів - Цензор.НЕТ 6615 ...

Але ж його виборці це не тільки не чують й не бажают чути .

Вперто його підтримуют й вперто очікуют й першою чергою суттєво зменьшення тарифів . В усіх опитуваннях це питання на першому місці очікувать . Так само як землею .

Й ось хіба це не постмодерний сюріалізм ?! Повний сюр ...
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Это апофеоз! Вчера Абрахамия ставит задачу -максимум через год добиться дистанционного голосования,БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ДЕПУТАТА В ЗАЛЕ! А сегодня Зеленский предлагает за это выгонять из депутатов! Наверное все происходящее не для понимания с точки зрения человеческой логики. Хотя для 73 процентов сойдет. Цырк-наше ВСЕ!
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Тоже сразу про это вспомнил! У зебилов это нормально укладывается в голове, а кто видит в этом проблему - соевый! Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов - Цензор.НЕТ 3323
Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде

https://censor.net.ua/news/3145441/arahamiya_moya_mechta_maksimum_cherez_god_sdelat_vozmojnym_distantsionnoe_golosovanie_v_rade/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71291566
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Це Ви влучно підмітили! Дійсно, держава у смартфоні нібито не вимагає персональної присутності у залі! А регламент вимагає. Як розрулити це протиріччя? Мабуть, не треба намагатися вирішити все відразу і сьогодні. Правильно сказав Парубій: "Перед тим, як щось кудись поміщати, треба його мати".
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держава в смартфоні робить непотрібними депутатів, ВР і президента.
Це- кінець "представницької демократії" і президентських понтів. Початок народовладдя, прямої демократії.
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"слуги н." поки що не доперли.

от і добре.
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Вчора ВР показала петикам, як потрібно працювати. ПРАЦЮВАТИ, шановні, а не красти. Зі зміною кабміну і генплокулола, пропоную, запастися памперсами багатьом фігурантам з дописувачів. Стецю прийшов повний з....ць. Ваша заробітна плата - в умовних біткойнах. Де її шукати? У Пістеця... Де знайти своє місце в житті? - в ПаРаші.
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Както скучно сегодня подгорает у соевьіевьіх)))
Где бьілой креатив и поучительньій нрав?)))
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Це помилкове рішення. Дуже складно знайти чітке розмежування між вимушеною відсутністю в залі і безвідповідальною. Нардепи можуть виконувати багато завдань, що виключають їх присутність в залі, але Рада повина працювати все одно. Краще повчитись в цьому сенсі у американців. Наприклад позитивне питання по Україні Конгрес ухвалив одноголосто....трьома голосами конгресменів. Чому так? А тому, що більшість в Конгресі вираховується з кількості тих, хто зареєструвавсь в цей день. Того дня зареєструвалось лише троє. Але порядок денний оголошується за тиждень до дня голосувань і це питання стояло єдиним в цей день. Це вирішує всі питання кнопкодавства. Рада буде працездатною в будьяку "нельотну погоду" і буде приймати закони за будь якої кількості нардепів в залі. Звісно така енертність Ради завадить приймати форсмажорні рішення, але можна зробити в цьому випадку якийсь механізм голосування на відстані. По сматфону, наприклад.
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а у них в раде, по утрам и вечерам перекличка, аки в армии или в тюрьме???
дневальный ведет журнал посещаемости??? )))))))))))))))
а как иначе???
депутату избраны, а не наняты. у них НЕТ НАЧАЛЬНИКОВ.
и этот зеленый клоун ЮРЫСТ????
да он с основами права НЕ ЗНАКОМ, от слова СОВСЕМ
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Вы настаиваете на праве депутата получать зарплату и не только не работать, но еще и не ходить на работу? Предложите такой график вашей работы своему начальнику. Зеленський хоче позбавляти кнопкодавів і прогульників мандатів - Цензор.НЕТ 6244
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а у депутата есть НАЧАЛЬНИК???
вот вся цена вашим зеб..м....)))
так что смою тупость можешь не демонстрировать...
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Все депутаты - члены партийных фракций. Не будет нажимать на кнопки по команде и лидер фракции быстро лишит мандата и место займет следующий из списка. У нас не мажоритарка, а уже давно "партийное рабство". До сих депутат сдавал карточку в обмен на депутатскую неприкосновенность и "косил бабло" всюду где только мог абсолютно безнаказанно.
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Голосування зі смартфонів - це нісенітниці. Закони так не творяться. Законотворчий процес складний, Щоб створити якісний закон, який враховує всі нюанси ситуації, яку він відслідковує і регулює, необхідні колективні зусилля великих груп людей, безпосередній контакт між ними і відчуття ними відповідальності за рішення, яке вони схвалюють чи за закон, який вони приймають.
Якщо депутати будуть по смартфону голосувати за чиїсь заготовки, то тоді вже більш раціонально переходити від представницької демократії до прямої демократії, коли закони будуть прийматися згідно з волею всіх громадян країни, які будуть здалека, по смартфону, оцінювати їх на, виключно, емоційному рівні, подібно до того, як це роблять депутати, що не ходять на засідання і за яких їхні однопартійці тиснуть кнопки.
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