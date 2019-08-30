 Зеленський хоче позбавляти кнопкодавів і прогульників мандатів

Текст законопроекту №1027 опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ. Зареєстровано в парламенті документ було 29 серпня.
Проект закону передбачає внесення змін до ст. 81 Конституції України щодо додаткових підстав для дострокового припинення повноважень народного депутати опублікований на сайті Верховної Ради в п'ятницю.
Президент своєю законодавчою ініціативою пропонує доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.
Так, у ст.81 Конституції України може з'явитися пункт про те, що достроково повноваження нардепа припиняються, якщо суд встановить факт неперсонального голосування - позбавляти мандата пропонують і того, хто голосує, і того, за кого голосують. У такому випадку повноваження будуть припинені з моменту вступу в силу рішення суду.
Ще однією причиною дострокового припинення повноважень члена парламенту може стати його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або засідань парламентського комітету, членом якого він є, впродовж однієї сесії. У такій ситуації повноваження припиняються за рішенням Верховного суду.
Ні в першому, ні в другому випадку, голосування у Верховній Раді за позбавлення мандату не буде.
Крім того, якщо зміни до Основного закону будуть внесені, Раді більше не доведеться голосувати за припинення повноважень народних депутатів, які написали заяви про складання мандата за власним бажанням.
У такому випадку повноваження члена парламенту будуть припинятися з моменту оголошення нардепам такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.
Голосування Ради за припинення повноважень нардепа необхідно буде лише в разі, якщо він вийшов з громадянства України або виїхав на постійне проживання за межі України.
Тепер Верховна Рада повинна направити законопроект до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст.157 і ст.158 Основного закону.
вы безграмотные приматики.. там нет нанимателя в лице начальника.. онЕ ИЗБРАННЫЕ...)))
лет будет рассматривать суд дело о лишении полномочий и
второй момент- допустим если лишат мандата кнопкодава избранного по партийным
спискам, тогда зайдет следующий по списку партии, а как быть с мажоритарщиками-
повторные выборы в округе, но за чей счет будет этот не дешевый банкет?
Пишуть що зелебоби в ВР носитимуть персональні значки.
Це - не правильно, *********. Номерок-кліпсу в вухо, як коровам. Це буде стильно, ******* і надійно
В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.Источник: https://censor.net.ua/n3145652
Понятно...значит все зеленое стадо в Трускавце под диктовку написоло заявления по собственному...без даты....
Хіба це не де-факто кнопкодавство ?!
Хіба це не кнопкодавство й окозамилювання по-суті справи ?
Я не порохобот хоча б тому що юлефан з 2002 року ... Але ж кому потрібна присутність тих , чиї голоси ні на що не впливають ?!
До думки яких навіть не спробують прислуховуватися ?!
А як ще?
Наприклад , проти ідеї продажу землі усі опитування вказуют на 70-80% громодян .
Але ж ЗЕ й команда чесно казали , що вони таки за це .
Крім того , тако ж честно ЗЕ-команда ніколи не обіцяла знизити суттєво таріфи . Навпаки - вселяко спростовувала навіть обговорення цієї теми . Вова він чесний хлопець . Відверто каже , що вони там "лібертаріянці" ...
Але ж його виборці це не тільки не чують й не бажают чути .
Вперто його підтримуют й вперто очікуют й першою чергою суттєво зменьшення тарифів . В усіх опитуваннях це питання на першому місці очікувать . Так само як землею .
Й ось хіба це не постмодерний сюріалізм ?! Повний сюр ...
Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде
https://censor.net.ua/news/3145441/arahamiya_moya_mechta_maksimum_cherez_god_sdelat_vozmojnym_distantsionnoe_golosovanie_v_rade/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71291566
Це- кінець "представницької демократії" і президентських понтів. Початок народовладдя, прямої демократії.
от і добре.
Где бьілой креатив и поучительньій нрав?)))
дневальный ведет журнал посещаемости??? )))))))))))))))
а как иначе???
депутату избраны, а не наняты. у них НЕТ НАЧАЛЬНИКОВ.
и этот зеленый клоун ЮРЫСТ????
да он с основами права НЕ ЗНАКОМ, от слова СОВСЕМ
вот вся цена вашим зеб..м....)))
так что смою тупость можешь не демонстрировать...
Якщо депутати будуть по смартфону голосувати за чиїсь заготовки, то тоді вже більш раціонально переходити від представницької демократії до прямої демократії, коли закони будуть прийматися згідно з волею всіх громадян країни, які будуть здалека, по смартфону, оцінювати їх на, виключно, емоційному рівні, подібно до того, як це роблять депутати, що не ходять на засідання і за яких їхні однопартійці тиснуть кнопки.