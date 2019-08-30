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 Економіка
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Все про:виробництво (60) хімія (26)

 Якщо не підтримати наш хімпром - в Україну зайдуть російські виробники і диктуватимуть свої умови, - держексперт

Українські хіміки здатні задовольнити всі потреби внутрішнього ринку в добривах за наявності діалогу з державою і вживаючи ефективні заходи щодо захисту вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції з боку РФ та інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час круглого столу, присвяченого питанням впливу санкцій проти РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив заступник директора держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

"Ми можемо вирощувати 120 млн тонн зерна, щоб нагодувати 300-350 млн людей. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту. Не існує жодної країни світу, якій це вдалося, але у нас є всі шанси наростити своє виробництво", - сказав він.

Поважнюк також зазначив, що, якщо українські підприємства зупиняться, на український ринок знову зайдуть російські компанії, які використають цю ситуацію і піднімуть ціни на добрива, як це вже сталося в 2017 році.

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"Попит на добрива - це близько 2 млрд дол., якщо не маємо свого, то віддамо їх на закупівлю за кордоном, а це еквівалент до 15 млн тонн зерна. За відсутності власних поставок - це будуть поставки з Росії, адже тільки вона зможе покрити цей попит, а це економічні і політичні ризики", - зазначив експерт.

Як зазначив присутній на круглому столі президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, для того, щоб українські виробники могли покрити попит на мінеральні добрива, має бути державна підтримка. "Нам потрібно збільшити застосування мінеральних добрив на дві третини ... Де їх можна взяти? У самих себе... У нас величезна кількість підприємств, але для того, щоб вони ефективно працювали, має бути державна політика", - зазначив він.

Якщо не підтримати наш хімпром - в Україну зайдуть російські виробники і диктуватимуть свої умови, - держексперт 01

За словами генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова, проект комплексної стратегії розвитку власного виробництва добрив має бути розглянуто в найкоротші терміни.

"Проект комплексної стратегії розроблений і знаходиться в міністерстві економіки. Ми об'єднаємо зусилля і звертатимемося до нового міністра, будемо просити підтримки Офісу президента, щоб створити робочу групу, опрацювати короткострокові, довгострокові і середньострокові механізми і швидко застосувати інструменти. Ефект і вплив на економіку може бути швидкий", - сказав він.

Якщо не підтримати наш хімпром - в Україну зайдуть російські виробники і диктуватимуть свої умови, - держексперт 02

Українські хімзаводи до кінця року планують виробити понад 2 млн тонн добрив, що має повністю забезпечити потреби аграріїв до осінньої посівної кампанії.

Раніше українські аграрії і хіміки закликали уряд здешевити газ для виробників хімічних добрив або компенсувати фермерам їхню вартість.

У березні 2018 року Кабмін схвалив тимчасове обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145650
 
 
 Топ коментарі
 
химпром?
а где газ для него брать?
наш химпром на 20-30% потребляет больше газа чем в Европе на выпуск продукции
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Варшава и Вашингтон договорились о местах расположения дополнительных сил США в Польше -- министр обороны Польши Мариуш Блащак

Кто-то договоры с США подписывает, а кто-то перестаёт стрелять...
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Лучше олигархам по шапке дайте и пусть они теперь поддерживают химпром за свои личные а не за счёт страны ( с кармана людей). То олигиархи например такие как Фирташ выжали в своё время всё что могли из предприятий химической промышленности а теперь логично что эти предприятия находяться на грани закрытия.
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химпром?
а где газ для него брать?
наш химпром на 20-30% потребляет больше газа чем в Европе на выпуск продукции
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весь ринок міндобрив завалений неякісною і шкідливою китайською куєтою..... з цим також треба щось робити
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Варшава и Вашингтон договорились о местах расположения дополнительных сил США в Польше -- министр обороны Польши Мариуш Блащак

Кто-то договоры с США подписывает, а кто-то перестаёт стрелять...
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Лучше подписывать договоры, чем стрелять. Поляки правильно делают.
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" заявил заместитель директора госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк "

Хто в теме ? Чей этот Поважнюк ? Хто хозяин Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 9585

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спросите поважнюков якый видсоток прыбутку воно готовэ бэзвозмэздно пэрэраховуваты українській армії і добробатам...
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Зеклоуна лучше поддержите, а то он от дури опять в фонтан залезет или черти будут мерещиться.
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Лучше олигархам по шапке дайте и пусть они теперь поддерживают химпром за свои личные а не за счёт страны ( с кармана людей). То олигиархи например такие как Фирташ выжали в своё время всё что могли из предприятий химической промышленности а теперь логично что эти предприятия находяться на грани закрытия.
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Пердприятием нужно перевооружение, замена технологий. Украинские предприятия энергоёмкие, продукцию выпускают в гранулах, в других странах уже лет двадцать удобрения комплексные и жидком виде. В общем нужны инвестиции.
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где ты видел соли в жидком состоянии при комнатной температуре?
в жидком состоянии могут быть только в виде водных растворов
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Поддерживать нужно по 10-20%. После выполнения части работ выделять новые части. А иначе это звучит как распил, когда получатели будут трястись в экстазе "так ЭТОЖДЕНЬГИ", то есть украдут все под чистую.
ОПЫТНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ РАЗВОДЯТ ЗЕЛЕНЬ КАК КОТЯТ как раньше так делали и проходило. С выделением денег нужно заменять все руководство под ноль как неэффективное. А если это акционерные товариства,то с национализацией
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вот это тема. старая, как мир, как блеяние свиновальца о мыролюбстве.
Типа нужно срочно все гниде ахметке отдать ато ***** и свиновальц нападут.
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Конечно, давно пора перераспределять потоки в пользу Коломойского, как это скучно и до боли знакомо, при Януковиче твердили что без Ахметова пропала украинская энергетика, при Порошенко, не трогайте оборонпром, а то Путин нападёт, теперь вот "отечественный" химпром.
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вовод: всех их под нож маролюбного реформизма. без разбора.
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"под нож маролюбного реформизма. без разбора." - т.е. наградить?
велик, твоя добрoта повергает меня в ужас...
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потрібні дотації з держбьюджету бо російский хімік нападе
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У этих укр.производителей уши от иностранный граждан растут.
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начались песни, дайте денег из бюджета. весь хим.пом принадлежит фирташу, если пр-во не рентабельное то оно должно обанкротится и придет другой хозяин. раша удобрения должны облагаться пошлиной так как у них газ по демпинговым ценам. у аграриев тоже сумашедшие прибыли, могут и подвинутся
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Я не слова не прочитал о рабочих местах для украинцев, сколько будет потеряно и сколько будет создано, если так и так.
В подобных вопросах, государство в первую очередь должны волновать рабочие места на своей территории и выплаты по налогам в казну, все остальное простые рыночные отношения бизнесов.
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There are plenty of various items in Achema's product list - nitrogen and compound fertilisers, adhesives, paints, resins, industrial gases, other chemical products and intermediates.
Achema numbers over 1.4 thousand employees; annual fertiliser production - about 2 million tons.

Average salary 2,146.17 € (2019-07) Eto sredniaja zarplata u nix
U nas jest takoj zavod ja neslysal stob im pomogala gosudarstvo.Gaz sami zakupajet,zaplatyli v biudzet 47 milion evro 2017 godu.Da ecio platyt za terminal cerez kotory pokupajet gaz
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Za terminal oni platit 20 milionov evro v god.Odin zavod izgotavlivajet 2 miliona udobrenyje,tut toze xocet stolko no vse zavody kak ponimaju.Gde to 1400 celovek rabotajet
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Штука в том, что главное сырьё удобрений - газ. У РФ он свой, и себестоимость у него - в рублях. У Украины - импортный, и покупается за валюту.

Удобрения Украины ВСЕГДА будут значительно дороже российских. Впрочем государство может компенсировать из бюджета разницу в цене... Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 3243
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Дайте мені дешеву електрику, а мені дешевий газ, а мені дорогу ціна на мою продукцію назначте, а то я прогорю. Питання, хто за це все буде розраховуватися і чому не хочемо в кункурентних умовах перацювати?
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точна - вот и я думаю мешок 50кг перенесет метров на 10 или все дело говорить будет?
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а шо еще не поддержали?
вдоде все на зеленой мази, а тут химром! - надо бы поддержать как кто....
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Если б ты ещё понимал, что есть химпром....я то инженер химик, а тебе, что интерферон, что мукалтин, один хрен Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 5713 Разницу между РИВ и РИС ты небось даже в страшном сне не сможешь понять
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Змусити українських аграріїв, особливо тих, які отримують неміряне бабло з бюджету - купляти українську хімпродукцію за квотами. Оце й буде підтримка. Вони ж мабуть бабло хочуть. Ото й буде бабло за продукцію, а не просто так.
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Короче Фирташа тоже не обидят Если не поддержать наш химпром - в Украину зайдут российские производители и будут диктовать свои условия, - госэксперт - Цензор.НЕТ 4501 Зебилы ну вы уже что-то поняли или пока нет?
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А можна їх збанкрутувати, націоналізувати, й продати нормальним власникам під модернізацію. На такий товар покупці завжди знайдуться.
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А что? Кроме кацапов в мире никого не осталось!
Чмо брехдивое а не експерь
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Прийдут западные производители химии.
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Западні не втовпляться. Вже прийшли китайські. ЖКУ, КАС - ще наші, остальне - вже китай.
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"отечественный производитель", читай - фирташ! классные "эксперты" у украинского государства.!
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Где он госэкперт?!?!? УАК гражданское объединение, то есть липа чистой воды. Очередной ряженый наполеон и аферюга будет требовать бабки у государства чтобы ессно все разворовать. Достаточно только посмотреть страничку "Об УАК" http://agroconf.org/content/prezident-************-agrarnoyi-konfederaciyi и увидеть что у этого вора мания величия, об УАК там ничего нет. Госэксперт, ага, от корыта оторваться не может.
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если "слуги" при власти не поддержат "слугу " кремлевскую,которого ждут в Америке ,то в Украину приут рашистскые хозяева ...
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Дапамажітє, бідним олігархам,які прихватізірували Український хімпром!
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Проблема в тому що, всі ці "господарники", які прихватизували народне майно взагалі не здатні працювати в конкурентному середовищі. Тому, постійно лунають заклики до підтримки відчизняного виробника. І не важливо це, вуглярі, хіміки чи металурги. Проблема в тому що, всі вони більше чи менше потрібні країні, закрити їх не рішення. Може треба банкротити і передавати іншим власникам. Тільки не з рахи чи Китаю.
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Закройте границу с кацапами, а выход из любой ситуации мы найдем.
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