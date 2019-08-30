 Якщо не підтримати наш хімпром - в Україну зайдуть російські виробники і диктуватимуть свої умови, - держексперт

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час круглого столу, присвяченого питанням впливу санкцій проти РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив заступник директора держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

"Ми можемо вирощувати 120 млн тонн зерна, щоб нагодувати 300-350 млн людей. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту. Не існує жодної країни світу, якій це вдалося, але у нас є всі шанси наростити своє виробництво", - сказав він.

Поважнюк також зазначив, що, якщо українські підприємства зупиняться, на український ринок знову зайдуть російські компанії, які використають цю ситуацію і піднімуть ціни на добрива, як це вже сталося в 2017 році.

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"Попит на добрива - це близько 2 млрд дол., якщо не маємо свого, то віддамо їх на закупівлю за кордоном, а це еквівалент до 15 млн тонн зерна. За відсутності власних поставок - це будуть поставки з Росії, адже тільки вона зможе покрити цей попит, а це економічні і політичні ризики", - зазначив експерт.

Як зазначив присутній на круглому столі президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, для того, щоб українські виробники могли покрити попит на мінеральні добрива, має бути державна підтримка. "Нам потрібно збільшити застосування мінеральних добрив на дві третини ... Де їх можна взяти? У самих себе... У нас величезна кількість підприємств, але для того, щоб вони ефективно працювали, має бути державна політика", - зазначив він.

За словами генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова, проект комплексної стратегії розвитку власного виробництва добрив має бути розглянуто в найкоротші терміни.

"Проект комплексної стратегії розроблений і знаходиться в міністерстві економіки. Ми об'єднаємо зусилля і звертатимемося до нового міністра, будемо просити підтримки Офісу президента, щоб створити робочу групу, опрацювати короткострокові, довгострокові і середньострокові механізми і швидко застосувати інструменти. Ефект і вплив на економіку може бути швидкий", - сказав він.

Українські хімзаводи до кінця року планують виробити понад 2 млн тонн добрив, що має повністю забезпечити потреби аграріїв до осінньої посівної кампанії.

Раніше українські аграрії і хіміки закликали уряд здешевити газ для виробників хімічних добрив або компенсувати фермерам їхню вартість.

У березні 2018 року Кабмін схвалив тимчасове обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії.