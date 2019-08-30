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Все про:борг (161) ПАРЄ (575) Росія (19541) Рада Європи (209)

 РФ як і раніше винна Раді Європи €55 млн

Росія досі не сплатила борг перед Радою Європи за 2017 і 2018 роки.

Про це заявив спікер Ради Європи Даніель Холтген, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Рада Європи очікує отримати російський платіж за членство найближчими днями", - повідомив представник Ради Європи

Йдеться про заборгованість 54,7 млн ​​євро членських внесків за половину 2017 року і весь 2018.

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Нагадаємо, в червні 2017 року РФ перестала сплачувати членські внески в бюджет Ради Європи. Таким чином вона шантажувала організацію, яка позбавила російську делегацію прав в ПАРЄ за агресію проти України та окупацію Криму.

Станом на кінець червня 2019 борг Росії перед РЄ становив близько 100 млн євро, включаючи пеню.

Після безумовного відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ в червні цього року, РФ на початку липня оплатила свою частку за 2019 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145645
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. Чекайте. Без лоха і жизнь плоха
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и Совет Европы раша нае... ой не могу!!! )))
верьте лаптеногим рукожопам еще больше...
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интересно, нынешние европейские псевдолибералы за бабло третий рейх тоже в приличные места бы пустили..?
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и Совет Европы раша нае... ой не могу!!! )))
верьте лаптеногим рукожопам еще больше...
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интересно, нынешние европейские псевдолибералы за бабло третий рейх тоже в приличные места бы пустили..?
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Без проблем . Главное в этом деле - цена вопроса .
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скорее всего..просто дело в цене на билет..
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" Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы "

путенские гроши как-то больше греют , чем европейские ценности
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Россия до сих пор не уплатила долг перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы.
Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".Источник: https://censor.net.ua/n3145645
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так вам і треба!
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Без лоха жизнь не интерсна как красиво отимели совет европы ну ну верьте и дальше раше

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Я не ошибся? Это - кот ученый, который по цепи кругом?
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Долг платежом красен,,но только не про рашу
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надо просто 100 дней подождать, деньги уже собрали на 95%
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Ukraine DIY‏ @Vlad_Underwood 5 часов назад

Инсайд- количество проблемных кредитов резко увеличилось) Почему? А как бывший банкир скажу: нагреблись кредитов под хорошую жизнь, а, альтернативно мыслящие? Ну вот готовьтесь к визитам коллекторов, которые резинку от трусов отнимут. И закона больше нет, если шо(
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А вы что лохи поверили Рашке опять? РФ по-прежнему должна Совету Европы €55 млн - Цензор.НЕТ 172 На колени становитесь и просите сильнее. Ищите на офшорных счетах Меркель, Макрона и остальной продажной гопоты которая за Рашку мазу тянула. А самой организации фига.
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Россия хочет извинений за уронившее европой величие,а деньги от осла уши,европа ещё и заплатит мордору,импотенты ещё те
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лохов ЕСсовских нужно учить!
Обещанное РФ совсем не означает выполненное ...
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Ждите, ждите...
Карма - неплохая штука, хоть и медленная. РФ этого никогда не понять, это ее стиль и смысл жизни, но может придурки в совете европы начнут понимать, что быть беспринципными резиновыми изделиями иногда плохо и невыгодно для самих же себя.
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