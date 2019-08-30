 РФ як і раніше винна Раді Європи €55 млн

Про це заявив спікер Ради Європи Даніель Холтген, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Рада Європи очікує отримати російський платіж за членство найближчими днями", - повідомив представник Ради Європи
Йдеться про заборгованість 54,7 млн євро членських внесків за половину 2017 року і весь 2018.
Нагадаємо, в червні 2017 року РФ перестала сплачувати членські внески в бюджет Ради Європи. Таким чином вона шантажувала організацію, яка позбавила російську делегацію прав в ПАРЄ за агресію проти України та окупацію Криму.
Станом на кінець червня 2019 борг Росії перед РЄ становив близько 100 млн євро, включаючи пеню.
Після безумовного відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ в червні цього року, РФ на початку липня оплатила свою частку за 2019 рік.
верьте лаптеногим рукожопам еще больше...
путенские гроши как-то больше греют , чем европейские ценности
Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".Источник: https://censor.net.ua/n3145645
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так вам і треба!
Инсайд- количество проблемных кредитов резко увеличилось) Почему? А как бывший банкир скажу: нагреблись кредитов под хорошую жизнь, а, альтернативно мыслящие? Ну вот готовьтесь к визитам коллекторов, которые резинку от трусов отнимут. И закона больше нет, если шо(
Обещанное РФ совсем не означает выполненное ...
Карма - неплохая штука, хоть и медленная. РФ этого никогда не понять, это ее стиль и смысл жизни, но может придурки в совете европы начнут понимать, что быть беспринципными резиновыми изделиями иногда плохо и невыгодно для самих же себя.