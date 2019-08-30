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Все про:Росія (19541) нормандська четвірка (539)

 Домовленості про дату саміту в "нормандському форматі" поки немає, - помічник Путіна

Дату проведення чергового саміту "нормандської четвірки" поки що не визначено, сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Ні, її немає", - сказав він журналістам відповідаючи на запитання, чи намічена дата саміту "четвірки". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ушаков нагадав, що "за підсумками саміту "сімки" в Біарріці з'явилися відомості про те, що нібито цей саміт буде проведено у вересні цього року, потім з'явилися різного роду ремарки про те, що саміт буде проведено найближчим часом".

"Але з Росією, яка є учасником цього формату, ніхто конкретні дати не погоджував", - наголосив помічник президента.

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На запитання, скільки приблизно часу, за оцінками російської сторони, знадобиться на підготовку саміту, Ушаков відповів: "Ми не знаємо, скільки піде на підготовку, тому що ми хочемо, щоб саміт не був проведений лише для галочки, а дав якийсь реальний результат у реалізації вже досягнутих домовленостей".

"Буде видно, як піде робота. Конкретна робота наразі лише розпочнеться, і перша зустріч із конкретним завданням відпрацювати на успіх саміту розпочнеться 2 вересня під час зустрічі помічників і радників лідерів у Берліні", - додав представник Кремля.

Ушаков також зазначив: "Одне питання, яке обговорюється вже кілька років, це офіційне закріплення так званої формули Штайнмаєра. Як ви знаєте, вона досі офіційно письмово не закріплена, хоча з нашого боку в цьому контексті зроблено великий компромісний крок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145644
 
 
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Пленных сегодня освободили или нет , извините не в тему .
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На данный момент Медведчук и Рабинович пленных в "Лефортово" проведывают.
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Joseph the Fox‏ @ExiledFox1 13 часов назад

Генеральный, прости г-ди, прокурор шейрит информацию об освобождении от какой-то тетки в ВР, которая в качестве пруфа дает ссылку на Апостроф, который в качестве пруфа дает скрины Пономарева. Это какой-то фейсбучный Уроборос. Других источников у генерального прокурора нет?
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Пленых нужно менять на Пашинского . он хорошо стпеляет отобьется . Договоренности о дате саммита в "нормандском формате" пока нет, - помощник Путина - Цензор.НЕТ 8343
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Зеленский своим нестандартньім и єнергичньім подходом к заскорузлой проблеме Донбасса поставил Кремль на уши. Проигнорировать уже не получится , Меркель и Макрон согласньі , потянуть время до следующего года тоже нереально - Макрон озвучил "сентябрь". Вот и крутится кремлядь , как уж на сковородке...
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