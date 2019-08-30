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Все про:Аваков (1226) Зеленський (2526) Національна гвардія (576)

 Зеленський хоче забрати Національну гвардію у МВС і підпорядкувати президентові

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування МВС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в поданому президентом законопроекті 1007, розміщеному на сайті парламенту.

Зміни в низці законів, що стосуються Нацгвардії, які запропоновані в цьому законопроекті, роблять Національну гвардію окремим силовим відомством, підлеглим тільки президенту. Передбачається, що безпосереднє керівництво Нацгвардією здійснюватиме її командувач, а президент - "направлятиме діяльність".

"Командувач Національної гвардії України призначається на посаду і звільняється з посади президентом України", - йдеться в законопроекті, будь-який контроль за цим призначенням з боку уряду або парламенту не передбачений.

Велика частина пропонованих в законопроекті правок прибирає із законодавства будь-який зв'язок Нацгвардії з МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145641
 
   
 Топ коментарі
 
карманная армия на случай если ВСУ окажутся против?
есть рядом страна где нацгвардия подчиняется президенту - кацапия

зебобики - вас теперь пиз..ить будут не менты а гвардейцы короля. уроды
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Хуйло пианисту приказал филиал Росгвардии создать?
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Узбагойтесь, тупые поросёнки.

Согласно ст. 7 закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается на должность и освобождается с нее президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

В Указах печально известного президента Порошенко о назначении и увольнении генерала Аллерова нет никаких упоминаний о представлении министра. Так что Президент Зеленский собирается формализовать уже сложившееся положение.
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Зе відчуває, що незабаром трон під ним захитається, тому намагається захистити себе від народу.
В 2014 р НГУ спеціально підпорядкували МВД для балансу сил в країні, щоб не сталось узурпації. Певно людішки вже забули як країна харкала кров'ю на Майдані і знову віддали всі важелі зеленому клоуну.
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нет никто, это одному еврею другой еврей по фамилии изя каломыйский посоветовал! ферштейн зи? а мойша?
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как у путлера да зеля? он ведь твой кумир! конечно , чтобы в случае чего украинцев дубинками несамовито ********* и стрелять на поражение , как беркут у хряка.... опять какие то элитные силовики, с лучшей зарплатой, с лучшим обеспечением, с лучшей техникой и вооружением! а остальные силовики, особенно ВсУ сосите большой и толстый йух, вы ведь на фронте с рашистским агрессором воюете и народ украинский дубинками не *********!!!!!!!
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Зебобик уже не стесняется копировать все у *****.... его цель построить из Украину паРашу...и в готовом виде сдать ее *****....
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В нац.гвардии половина добробатов, остальные не считаются. Вова думает пацаны за него грудью лягут?
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ПРРРРССССС......ПУУУУУУК!!!!!ДРЫСТЬ!!!***********************************************!!!!! Зеленський хоче забрати Національну гвардію у МВС і підпорядкувати президентові - Цензор.НЕТ 8801Нормальный цирк тута,воняет правда сильно.....
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Вспомните сколько визгу было от зрадоботни когда создавалась нацгвардия...?? На Порошенко столько выли грязи.... А сейчас зебобики сидят с языками в собственной жопе...
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