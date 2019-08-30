 Зеленський хоче забрати Національну гвардію у МВС і підпорядкувати президентові

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в поданому президентом законопроекті 1007, розміщеному на сайті парламенту.
Зміни в низці законів, що стосуються Нацгвардії, які запропоновані в цьому законопроекті, роблять Національну гвардію окремим силовим відомством, підлеглим тільки президенту. Передбачається, що безпосереднє керівництво Нацгвардією здійснюватиме її командувач, а президент - "направлятиме діяльність".
"Командувач Національної гвардії України призначається на посаду і звільняється з посади президентом України", - йдеться в законопроекті, будь-який контроль за цим призначенням з боку уряду або парламенту не передбачений.
Велика частина пропонованих в законопроекті правок прибирає із законодавства будь-який зв'язок Нацгвардії з МВС.
Согласно ст. 7 закона "О Национальной гвардии Украины", командующий НГУ назначается на должность и освобождается с нее президентом Украины по представлению министра внутренних дел.
В Указах печально известного президента Порошенко о назначении и увольнении генерала Аллерова нет никаких упоминаний о представлении министра. Так что Президент Зеленский собирается формализовать уже сложившееся положение.
В 2014 р НГУ спеціально підпорядкували МВД для балансу сил в країні, щоб не сталось узурпації. Певно людішки вже забули як країна харкала кров'ю на Майдані і знову віддали всі важелі зеленому клоуну.