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 "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха

Якщо підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 терориста Володимира Цемаха видадуть Росії в рамках обміну, це може вплинути на судовий процес щодо авіакатастрофи.

Так вважає засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс. Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ширяться чутки, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, якого вважають головним свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців. Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на судовий процес щодо MH17", – написав Гіґґінс.

Безхребетна угода, яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха 01

Він висловив думку, що прагнення РФ забрати громадянина України свідчить про те, що провина Росії в катастрофі MH17 ще очевидніша.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, написав сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Читайте також: СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145640
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, зато дядя путин пообещал вове показать парад в мацкве.
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В.Цемаха треба негайно передати Голландії і нехай Х**ло з ними торгуєтиься.
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сейчас и увидим хватит у зе ума это понять или нет
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ЗЕ! Подзвони Баканову і скажи нехай того чорта віддадуть Нідерландам!
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значить )(уйло закрутить..що то український Бук збив..
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Цемаха можно поменять, но только на Крым
тогда пусть голландцы сами разбираются - достали уже
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Это тот случай когда нужно принять сложное решение. Пожертвовать моряками и передать Цемаха Голландии. И хватит сопли жевать, защита интересов государства не имеет ничего общего со справедливостью. Украине нужно что-бы РФ была признана выновной в этом. И точка.
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и что это даст? моряки - они украинцы, а пострадали в MH17 граждане других стран, вот пусть правительства тех стран и думают о справедливости, а украинцев надо освобождать любой ценой
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Ты тупой да? Или хочешь что-бы в нас плевали все нормальные страны. Или хочешь что-бы на нас повесили Боинг. А так и будет, если мы не дадим прямого свидетеля преступления кацапов. Несколько людей не стоят международного престижа страны.
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нет, я не тупой, мне просто граждане Украины дороже, чем какая-то "справедливость" по отношению к гражданам Малайзии и других стран.
никто не повесит, нечего уже вешать, и не будет никакого суда, это очевидно.
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Нет ты определенно тупой! Если твоя любимая рашка переложит ответственность на Украину так прийдется платить за сбитый Боинг МНЕ! Иди ты нафик! Иди блины жри с лопат! Часть тех твоих граждан, поехали в рашку по своей инициативе и по своей же тупости. Цемах поедет в Голландию, потому что он является одним из самых главных свидетелей прокуратуры Нилерландов, а ты можешь своей тупой башкой убиться об стену.
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А тебе твоя идея не напоминает пресловутый выбор между свободой и безопасностью? Отдав этого персонажа рашке ты поступишь как выбравший безопасность. Проблема в том, что при этом ты не получишь ни свободы, ни безопасности (т.е. ни справедливости, ни решения проблемы с гражданами Украины.)
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ахаха, а сейчас другие страны на нас не плюют?
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Да не так всё просто. Сбитый боинг был поводом для введения серьёзных санкций от ЕС. И если голландцы, да и все остальные, увидят, что Украина по сути помогает уйти РФ от ответственности, то как они проголосуют когда будут в очередной раз продлевать санкции? Реакция ЕС будет приблизительно такая:"о классно, кажется они решили забыть все обиды, можно отменять санкции и спокойно рубить бабло"
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Саме так. Але це не жертва нашими людьми, це удар у відповідь, помста ворогу. Робити треба так, щоб було найгірше Кацапії. Інакше вийде потакання тим мерзотникам, які плюють на иіжнародні закони і хапають усе, що плохо лежить. А людей наших слід вважати героями, якім випала важка доля. Нічого, повернуться і ще адмиралами стануть і будуть свідками на суді над путинською бандою.
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Коли винуватими не взнають Кацапію , то винуватою визнають Україну . Мало нам збитого кацапами ТУ з жидами над Чорним морем , коли кучма вину взяв на Україну ?
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Зеля не де Голль

де Голль:
В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей.
Я предпочитаю второе.
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А Европе нужна правда о сбитом Боинге? Без Цемаха правды никто не узнает? Малазия уже отморозилась и не считает Россию виновной,скоро и ********** заявят :Ах .где доказательства?
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За время которое этот Цемах находится под контролем Украины - он или уже дал необходимые показания кому нужно, или не даст их никогда
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Доказательства данные в процессе следствия должны быть подтверждены в суде, а иначе конь рашамидовский скажет "агдевашидоказательства".
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цемах - маланская фамилийо...одним гусичем больше,одним меньше...
"Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха - Цензор.НЕТ 7263
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Це повний провал, але я думаю що справжня ціна обміну, яку ми колись дізнаємось, буде ще страшніша..
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зеЛЕная падаль будет на ростове.очень скоро
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Зюзя ничего не решает. После вьюхи папы бени это стало более чем понятно. Это мальчик, которому "папа" дал порулить, сидя рядом на сидении. Шаурма, ширма, марионетка..
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А чего вы ждали?
Путин бьёт на жалость!
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Рашка не только хочет убрать свидетеля своих преступлений а и пытается вбить клин между Украиной и Европой. Посылайте ***** на****.
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Цемах важньій ,но не "ключевой свидетель" , просто единственньій пока , которого можно реально єтапировать в Нидерландьі на суд.
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Кацапе вали на сайти кацапії і не смерди тут .
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Камброд , не пьіли , в Лоханске поори про кацапов ...
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Перша думка - віддати їм Цемаха. Наші люди перш за все.Європа ні з доказами ні без них нічого Росії робити не збирається. Толку,шо Англія має докази по Скрипалю, і що? Ні виконавці ні замовники не покарані. АЛЕ, що є небезпечним в цій історії, вони наших людей викрали. І тут як з терористами, підеш один раз на поступки - будуть викрадати без кінця, і кожного разу ми будемо віддавати їм головорізів. Дуже складна ситуація.
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Пленных нужно спасать в первую очередь. И таких как Балух и Сенцов. А в последнюю очередь ех, кто сам поехал в Орду...
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Спасайте, но только не за мой счет. Если ваша любимая рашка переложит ответственность на Украину так прийдется платить за сбитый Боинг мне! Нафик с пляжа! А Цемаха немедленно в Голландию отправить, показания давать, пока его русаки не убрали. Тем и ускорят освобождение пленных.
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2012012 ну хоч би торпеду цьомаху підшили, щоб до алькоголю був байдужий?
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Лучше настоящую пришить и на Кремль сбросить.
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Як на мене, то треба не віддавати цапам Цемаха(фактично на гарантовану смерть), а навпаки заарештувати(підготовка держзаколоту) за тероризм тисяч 10-20 наших медведчуків та рабіновічів з п'ятої колони кремля. І нехай потім пуйло думає.
Комусь жалько медведчуків? Буває. Передам і я їм чаю на грєв. Якщо пуйло віддасть наших заручників то з задоволенням дам цим всім українофобам по підсрачнику у бік паРаші на крайньому блокпосту з Лугандоном з забороною повертатись. А рухоме-нерухоме барахло - компенсація за шкоду Україні. Це всіх влаштує
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А цього Цемаха віддати голандцям від гріха подалі, бо з нашими продажними попкарями його цапи грохнуть раніше, ніж його кудись передадуть.
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рф як сомалі, тільки у них є мавзолей
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Надіюсь , що наші західні друзі знають , кому , чим , як сильно і як надовго прищемити яйця , а якщо треба , то й горлянку , щоб цього не відбулося . Бо то би вже санкції треба було б впроваджувати проти України . Дивує , що його досі не передали голандському правосуддю . Від нашої корумпованої системи судочинства - можна всього чекати .
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В жопу ребята, в жопу!
Что вы сделали за пять лет, чтобы помочь нам вернуть своих пленных? Давите на Путина, а не на Зеленского, жирножопые бюргеры!
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Windmill‏ @Windmil09842135
Ми таки заплатимо, але не за заручників, а за тупість населення. Якщо теперішня влада здасть Україну, то зробить це виключно для власної вигоди, використавши порятунок заручників як димову завісу.
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Більше здати Україну, як влада Порошенка, мабуть навіть влада Януковіча не змогла.
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*********** вулинапрокладка . Висох уже ? Чи викинула ?
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Терміново викликати слідчих з Нідерландів ,Малайзії і т.д. , нехай візьмуть у цього виродка покази !!! Потім віддати москалям . Вони скоро з ним розправляться ! А наших людей повернути , іншого виходу нема !!! "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха - Цензор.НЕТ 3763
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Клоун враг Украины, и работает на агрессора.
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в чем проблема с Цемахом? Пусть даст показания под запись для трибунала и пусть катится в Парашу
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зе-наркоман нічого не вирішує, як путлер передасть через партнова так і зробе
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трудно буде Україні вистояти я презіком нац-предателем
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Если этот черт-Цемах так ценен Путину,то надо менять его.Желательно на всех наших пленных.Вон Израиль за одного своего пленного рядового отдал сотню пленных террористов.И чихать хотел на советчиков.Жизнь своих граждан-превыше всего.На войне гибнут наши люди,а не голландцы.
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Ну що. Якщо це правда то тоді час сушити весла.
Про любий захист українських інтересів можна забути. І це в черговий раз доведе що зелебеня і його шістки це зрадники України.
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бесхребетная сделка бесхребетных украинских властей,
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Зверніть увагу, що викрадення цемаха з території Луганди, єдина, вдала, гучна та маштабна операція наших спецслужб. Люди її розробляли, готували та здійснювали, можливо не один рік, ризикували своїм життям! Все це робилося для доказу участі расії у війні проти України взагалі і у сбитті боїнгу мн 17, зокрема! Неможливо "речові докази" використовувати задля обміну полонених, при всій повазі до них самих та їх родичів!
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Шо то с этим МН-17 мутная какая-то фигня,как и з "11 сентября" и с"Лас-Вегосом".
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Надо было его после допроса отправить в Нидерланды. Пусть там сами бы с ним разбирались.
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Но ведь, как я понимаю списки на обмен согласовывались заранее.Почему в последний момент мы узнаем о ценном свидетеле?
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