 "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха

Так вважає засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс. Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Ширяться чутки, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, якого вважають головним свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців. Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на судовий процес щодо MH17", – написав Гіґґінс.
Він висловив думку, що прагнення РФ забрати громадянина України свідчить про те, що провина Росії в катастрофі MH17 ще очевидніша.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, написав сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
тогда пусть голландцы сами разбираются - достали уже
никто не повесит, нечего уже вешать, и не будет никакого суда, это очевидно.
де Голль:
В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей.
Я предпочитаю второе.
пункт обмена по ПУ
Путин бьёт на жалость!
Комусь жалько медведчуків? Буває. Передам і я їм чаю на грєв. Якщо пуйло віддасть наших заручників то з задоволенням дам цим всім українофобам по підсрачнику у бік паРаші на крайньому блокпосту з Лугандоном з забороною повертатись. А рухоме-нерухоме барахло - компенсація за шкоду Україні. Це всіх влаштує
Что вы сделали за пять лет, чтобы помочь нам вернуть своих пленных? Давите на Путина, а не на Зеленского, жирножопые бюргеры!
Ми таки заплатимо, але не за заручників, а за тупість населення. Якщо теперішня влада здасть Україну, то зробить це виключно для власної вигоди, використавши порятунок заручників як димову завісу.
Про любий захист українських інтересів можна забути. І це в черговий раз доведе що зелебеня і його шістки це зрадники України.