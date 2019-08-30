 "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха

Так вважає засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс. Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ширяться чутки, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, якого вважають головним свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців. Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на судовий процес щодо MH17", – написав Гіґґінс.

Він висловив думку, що прагнення РФ забрати громадянина України свідчить про те, що провина Росії в катастрофі MH17 ще очевидніша.



Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, написав сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

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