 Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками

Про це йдеться в законопроекті №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи. Його текст опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що склад народних депутатів України пропонується зменшити до 300. Також передбачено введення такого виборчого цензу, як володіння державною мовою.
Крім того, проектом закону пропонується закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.
Проект передбачає, що в разі його прийняття Верховна Рада, обрана до набрання чинності цього закону, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів.
Зазначено, що метою запропонованих законопроектом змін є реформування окремих аспектів статусу парламенту заради оптимізації загальних основ статусу єдиного органу законодавчої влади.
Нагадаємо, 30 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати до розгляду в парламенті зміни до Конституції України в частині зменшення кількості народних депутатів і закріплення пропорційної системи виборів.
29 серпня Зеленський вніс на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи.
Если серьёзно - олигархи просто хотят сэкономить на покупке депутатов
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це все профанація про "язиковий ценз": у наскрізь корумпованій країні водійські посвідчення навіть купують та дипломи про освіту. А що казати про якусь там довідку чи сертифікат/посвідчення про володіння українською.
Тому до дупи, володіє чи не володіє державною, нехай мовчить, якщо не володіє, але треба робити та писати у Конституції за такою схемою: якщо народний обранець в офіційних, публічних виступах висловлюється не державною мовою - автоматично втрачає мандат. Звичайно, зі встановленням процедури такої втрати. Тому на публіці, під час виконання депутатських повноважень - або розмовляй державною або мовчи. А розмовляти якоюсь іншою мовою, де завгодно можеш, але у своєму приватному житті.
І не треба тоді цих профанацій про язиковий ценз та "обов,язкове володіння чи знання депутатом державної мови". Не треба "знати" чи то "володіти", бо треба використовувати державну і ніяку іншу мову в депутатській діяльності.
один депутат на сто тисяч виборців, наприклад.
И в жопу списки!
рашка, население около 150 млн. чел. , в парламенте (госдума) - 450 депутатов
Украина, население в настоящее время около 43 млн. чел. , в парламенте страны (Верховной раде) - 426 депутатов.
Ну и кто мне объяснит с какого яух у нас столько непонятных дармоедов? я вважаю что 100 депутатов будет более чем дрстаточно! или мы так богаты? ну давайте тогда еще парламент увеличим до 1000 депутатов , каждому зарплату положим тысяч по 60 и будем ходить и гордиться что у нас самый большой парламент в мире!!! блин идиоты....
Наприклад при 70-ти..
Але там є закон про лобізм,і також виборці запитують -де ти був при голосуванні при вирішенні даного питання ... обовязково..
тому там немає прогульників,таких як Ярош... (
Значить зебізяни зроблять кацапську другою, або й навіть єдиною державною мовою.
чи докупить так необхідних йому пару десятків ЧЛЕНІВ за ці днів (від 29 до 3) -невідомо поки що..
Але не при рейтингу у населення у більше 50 відсотків і відсутності ПРИВОДУ.
(приводом буде
1.дозволити пуск Води у Крим
2)погодитись на Автономію ОРДЛО у складі України.
3)..приводи з"являються на момент події ,інколи неочікувано для всіх..
Вовіку, звісно, імпічмент не загрожує, але ця норма була б не зайва на майбутнє.
А що ще треба зробити, Вовік? Знаєш? Підкажу (посадити шкідника і мародера Порошенка на довічне з конфіскацією)
Побажав би Іншого.
Вовік,пора міняти ВККС за квотою Президента.
І за квотою Парламенту.. )
До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обираються (призначаються):
1) з'їздом суддів України - вісім членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді щонайменше десять років, або суддів у відставці;
2) з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ - два члени Комісії;
3) з'їздом адвокатів України - два члени Комісії;
4) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями;
5) Головою Державної судової адміністрації України - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями.
Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить чотири роки з дня обрання (призначення). Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два строки підряд.
Що обговорювати ?
питання вирішене референдумом 2000 року.
однією з обов'язкових вимог до кандидатів у нардепи зробити володіння державною мовою та скасувати "мажоритарку"
тільки ЗА.
а ще за закриті списки (як зараз) і прохідний бар"єр 4(не 3 і не 5) відсотки.
Партія ,якщо напхає у списки "шмельцу",гІвна і сміття,сама собі підписує вирок...
тому ,що СПИСОК КАНДИДИТІВ у списку на сайті ЦВК наявний..
Приклад "прольоту із -за списку -Смєшко(мав на президентських виборах вдвічі більший рейтинг) :