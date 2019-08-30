 Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками

Про це йдеться в законопроекті №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи. Його текст опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що склад народних депутатів України пропонується зменшити до 300. Також передбачено введення такого виборчого цензу, як володіння державною мовою.

Крім того, проектом закону пропонується закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

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Проект передбачає, що в разі його прийняття Верховна Рада, обрана до набрання чинності цього закону, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів.

Зазначено, що метою запропонованих законопроектом змін є реформування окремих аспектів статусу парламенту заради оптимізації загальних основ статусу єдиного органу законодавчої влади.

Нагадаємо, 30 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати до розгляду в парламенті зміни до Конституції України в частині зменшення кількості народних депутатів і закріплення пропорційної системи виборів.

29 серпня Зеленський вніс на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи.