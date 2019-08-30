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 Політика України
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Все про:ВР (5506) законопроект (710) Зеленський (2526) Конституція (290)

 Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками

Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити конституційний склад Верховної Ради до 300 депутатів, однією з обов'язкових вимог до кандидатів у нардепи зробити володіння державною мовою та скасувати "мажоритарку".

Про це йдеться в законопроекті №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи. Його текст опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що склад народних депутатів України пропонується зменшити до 300. Також передбачено введення такого виборчого цензу, як володіння державною мовою.

Крім того, проектом закону пропонується закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

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Проект передбачає, що в разі його прийняття Верховна Рада, обрана до набрання чинності цього закону, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів.

Зазначено, що метою запропонованих законопроектом змін є реформування окремих аспектів статусу парламенту заради оптимізації загальних основ статусу єдиного органу законодавчої влади.

Нагадаємо, 30 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати до розгляду в парламенті зміни до Конституції України в частині зменшення кількості народних депутатів і закріплення пропорційної системи виборів.

29 серпня Зеленський вніс на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради і закріплення пропорційної виборчої системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145638
 
 
 Топ коментарі
 
А які ж на початку 2019 року були фантазії у кадидатів !
Тимошенко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Народ не буде платити за газ. Народу будуть платити за користування газом» .
Гриценко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Створити Міністерство надлишків майна ВСУ ».
Бойко:
«Указ №1. Посадить Порошенка.»,
«Указ №2. Русскій язик второй государственний».
«Націоналісти»
«Указ №1. Посадить/на кол/розірвати Мародьора»,
«Указ №2. Підвищити преміальні нацжонам».

Ну, й як вам зараз всім в жопі?
Не тісно?

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Отличная мысль!
На треть рыл меньше! Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 1217
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Порошенко хотел, но люди кидались в ноги и умоляли: только не продавайте Рошен, не закрывайте Липецкую фабрику, не отменяйте неприкосновенность и - главное - не уменьшайте число наших любимых прекрасных замечательных депутатов!!!
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Ну конечно, ведь и управлять меньшим количеством легче.
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Предлагаю способ: заходит Зеля в Раду, в каждой руке по Узи и... сокращает. Зефаны будут биться в экстазе.
Если серьёзно - олигархи просто хотят сэкономить на покупке депутатов Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам - Цензор.НЕТ 7464
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А ты так за олигархов печешся , что бы они больше тратили ? А то что ты должен оплачивать все для 150 рыл в течении 5 лет тебя мало волнует ? И где вас таких ылитарных берут , в садике что ли , совсем плохо стало ?
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Также предусмотрено введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком.Источник: https://censor.net.ua/n3145638

.....................
це все профанація про "язиковий ценз": у наскрізь корумпованій країні водійські посвідчення навіть купують та дипломи про освіту. А що казати про якусь там довідку чи сертифікат/посвідчення про володіння українською.
Тому до дупи, володіє чи не володіє державною, нехай мовчить, якщо не володіє, але треба робити та писати у Конституції за такою схемою: якщо народний обранець в офіційних, публічних виступах висловлюється не державною мовою - автоматично втрачає мандат. Звичайно, зі встановленням процедури такої втрати. Тому на публіці, під час виконання депутатських повноважень - або розмовляй державною або мовчи. А розмовляти якоюсь іншою мовою, де завгодно можеш, але у своєму приватному житті.
І не треба тоді цих профанацій про язиковий ценз та "обов,язкове володіння чи знання депутатом державної мови". Не треба "знати" чи то "володіти", бо треба використовувати державну і ніяку іншу мову в депутатській діяльності.
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шоп використовувати, то тра' володіти. Але ти прав - володіти - не означайє використовувати
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про те я й дописував. Сьогодні не те що кожному нардепу, а мабуть кожному бомжу вистачить грошей щоб купити сертифікат про "володіння державною мовою". А далі маючи такий сертифікат, вже ніякий суд не позбавить умовного Азірова депутатського мандату чи то не відсторонить його як кандидата від участі у виборчій компанії. Тому це все профанація про "мовний ценз" як вимогу до нардепа. Треба вирішувати проблему в інший спосіб.
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Он прав. Можно еще больше сократить. Всех депутатов, кроме Слуги Урода, выгнать из Рады, т.к. их наличие там ни на что не влияет. Потом саму Слугу Урода сократить до одного Разумкова, который будет сам принимать решения и сам голосовать, ведь 250 человек для этого не нужно, они все равно единогласно голосуют как им скажут. Короче, одного Разумкова прокормить легче.
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Просто хочу сказать . Если ты талантливый пивун или боксер .Это не значит шо можете грабить Украину . ******** получите .
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нада круглую цьіфру: тіпа 144, ілі 128
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Нагадало: - Є 10 категорій людей - які знають двійкову система числення, і які її не знають.
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Я б оставил троих . Зелю , меня . и лысого .
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300 много давайте 30.... как раз квартал влезет......
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двацать восємь бєнінскіх каміссара
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Можна було б і "гнучкіший" пілхід до кількості депутатів запропонувати:
один депутат на сто тисяч виборців, наприклад.
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Предлагаю вместо трехста маленьких три, но больших.
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Всё это глупости. Я давно говорю - число депутатов должно быть равно числу округов. В каждом округе партии, участвующие в выборах, выдвигают ОДНОГО КОНКРЕТНОГО депутата.
И в жопу списки!
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зачем столько много? оставить 50 голов и каждый месяц по одному муролюбно реформировать привселюдно. как останется последний мыролюбец так и выборы проводить.
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Зависит ли от количества депутатов эффективность работы парламента? Как говорит опыт Молдовы, где 100 депутатов в парламенте, эффективность их работы не особенно зависит от их количества, все это бред. А вот ,если будут списки качество депутатского состава резко ухудшится. Люди должны знать в лицо, кого они выбирают. Нужны открытые списки по уже принятому ВР закону.
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лучше 350 - нормы представительской демократии присутствуют и в Польше, и в Германии - меньше депутатов - риск, что вдруг бодя сантропешный захочет контролировать всех..
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только 100, учитывая количество нашего населения. ты знаешь сколько депутатрв в рашистской госдуре? 450 на 150 млн.чел населения . с какого яух у нас 426 на 40 млн?
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Від кількості зебілів в парлементі нічого не змінеться, тому що ЗЕБІЛИ!
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потрібно змінити процедуру імпічменту в конституції, спростити щоб зробити її реальною.
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Да хоть 30! Будет еще проще "нужные" законы покупать. Нужно снимать неприкосновенность и принимать законы об индивидуальной ответственности, а так набрали опять полный зал @лядей сидят смс-ки строчат кто кому, что в жопу засунет. Как говорится цирк уехал - клоуны остались!
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земляки только факты и ничего более! кто не верит загуглитесь и проверьте!
рашка, население около 150 млн. чел. , в парламенте (госдума) - 450 депутатов
Украина, население в настоящее время около 43 млн. чел. , в парламенте страны (Верховной раде) - 426 депутатов.
Ну и кто мне объяснит с какого яух у нас столько непонятных дармоедов? я вважаю что 100 депутатов будет более чем дрстаточно! или мы так богаты? ну давайте тогда еще парламент увеличим до 1000 депутатов , каждому зарплату положим тысяч по 60 и будем ходить и гордиться что у нас самый большой парламент в мире!!! блин идиоты....
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земляк, тебя не смущает, что ты даешь ссылку на рашку..
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меня смущает соотношение населения и слуг народа.... и во вторых ты разве не понял мой сарказм? я к тому что у нас до сих пор все по совковски и все по рашкиному образцу . а так не должно быть! мы ведь всетаки Украина а не кацапстан!!!! согласен?
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согласен..пропорционалка лучше мажоритарки, но пропорционалка с региональными списками и от 3 представителей политических партий на округ..
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ну тогда 70 слуг народа в самый раз будет!
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У США при голосуванні більшість рахується від кількості зареєстрованих...
Наприклад при 70-ти..
Але там є закон про лобізм,і також виборці запитують -де ти був при голосуванні при вирішенні даного питання ... обовязково..
тому там немає прогульників,таких як Ярош... (
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Абсолютно правильна аналогія ! Адже в рф рішення приймаються однією людиною з придворними,а їхня дума існує для затвердження його рішень.( те,що там в кожному суб'єкті федерації своя дума,а ще є рада федерацій.хай вас не бентежить).
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Також передбачено введення такого виборчого цензу, як володіння державною мовою.
Значить зебізяни зроблять кацапську другою, або й навіть єдиною державною мовою.
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Правильне рішення ! Одного купити,або залякати набагато дешевше !
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У Бени перерасход на подкуп депутатов?
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Бєня вже припустив, що біля сотні "слуг" не утримаються перед великими грошима Мародера і перебіжуть до Пєці. Або будуть удавати з себе незайманих і голосувати по відмашці ПСів. Тому рік - граничний термін цієї Ради.
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А в передвиборчій програмі "слуг" хоч щось є про скорочення чисельності ВР? Чи хотєлки Бєні важливіші за волю більшості виборців?
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Купує мажоритарників Зе не Пєтя,а його ПАРТНЕР Ахмєтов.. Довший час...
чи докупить так необхідних йому пару десятків ЧЛЕНІВ за ці днів (від 29 до 3) -невідомо поки що..
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Ви хочете сказати, що члени слуг народу продажні?
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це стверджує сам ЗЕ.Пригрозивши повторним розпуском РАДИ.
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хоча і підтримую зняття недоторканості з депутатів(нехай привчаються обирати справжніх принципово порядних генпрокурорів). але якщо позбавляти депутатів недоторканості то треба і спрощувати в конституції процедуру імпічменту. такий собі "аналог" позбавляння "недоторканості президента". інакше це буде нечесно і несистемно.
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Мільон(краще більше) на Майдані Незалежності за імпічмент президенту і він має статись автоматично. Як один з механізмів. Прописати в Конституції.
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не проблема Майданом імпічнути ЗЕ..
Але не при рейтингу у населення у більше 50 відсотків і відсутності ПРИВОДУ.

(приводом буде
1.дозволити пуск Води у Крим
2)погодитись на Автономію ОРДЛО у складі України.
3)..приводи з"являються на момент події ,інколи неочікувано для всіх..
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Не важливо, що накоїть президент, що його люди захочуть поміняти. Важлива кількість людей на Майдані. Або в якомусь іншому місті, якщо на Майдані буде небезпечно. Гарантовано, що це будуть кияни на 90%, суто фізично. І киянам можна довіритись, бо кияни перші зацікавлені в цілісності держави і в її незалежності.
Вовіку, звісно, імпічмент не загрожує, але ця норма була б не зайва на майбутнє.
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Вовік читає думки суспільства.
А що ще треба зробити, Вовік? Знаєш? Підкажу Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками - Цензор.НЕТ 9556(посадити шкідника і мародера Порошенка на довічне з конфіскацією)
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Судить і садить суд..Не ЗЕ.
Побажав би Іншого.

Вовік,пора міняти ВККС за квотою Президента.
І за квотою Парламенту.. )
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Ні президент, ні ВР членів ВККС не призначає. Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками - Цензор.НЕТ 4070
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Судді Конституційного суду призначаються по квотному принципу.
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Це так. І це жодним чином не протирічить тому, що написав я.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обираються (призначаються):
1) з'їздом суддів України - вісім членів Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді щонайменше десять років, або суддів у відставці;
2) з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ - два члени Комісії;
3) з'їздом адвокатів України - два члени Комісії;
4) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями;
5) Головою Державної судової адміністрації України - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями.
Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить чотири роки з дня обрання (призначення). Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два строки підряд.
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Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити конституційний склад Верховної Ради до 300 депутатів


Що обговорювати ?
питання вирішене референдумом 2000 року.



однією з обов'язкових вимог до кандидатів у нардепи зробити володіння державною мовою та скасувати "мажоритарку"


тільки ЗА.

а ще за закриті списки (як зараз) і прохідний бар"єр 4(не 3 і не 5) відсотки.
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Пішов би далі і повчивсь би у американського Конгресу. Наприклад позитивне питання по Україні Конгрес ухвалив одноголосто....трьома голосами конгресменів. Чому так? А тому, що більшість в Конгресі вираховується з кількості тих, хто зареєструвавсь в цей день. Того дня зареєструвалось лише троє. Але порядок денний оголошується за тиждень до дня голосувань і це питання стояло єдиним в цей день. Це вирішує всі питання кнопкодавства. Рада буде працездатною в будьяку "нельотну погоду" і буде приймати закони за будь якої кількості нардепів в залі. Звісно така енертність Ради завадить приймати форсмажорні рішення, але можна зробити в цьому випадку якийсь механізм голосування на відстані. По сматфону, наприклад.
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Дурень. За партійними списками можна відразу скоротити до 5 фізичних осіб лідерів фракцій надавши їм "вагу голосу" пропорційно підтримці - результат буде той самий. Що 452, що 300 - суть режиму не зміниться. Тільки мажоритарна система - пропорційна, представницька демократія з жорсткою привязкою до громади (тільки жителі громади! можуть балотуватися від громади), з правом негайного відкликання скурвленого депутата тими хто за нього голосував. Все інше це облуда та маніпуляція. Ну от хто голосував за 76 жидів, 9 українців і 15 кацапів в списку ЗЕро? І тепер вам хочеться щоб жиди з Києва живучи в Києві захищали ваші інтереси в Дрогобичі або Кривому Розі? Коли таке було і де щоб представники етнічної меншини 0,1% населення були представлені у владі 76%? Влада окупована меншиною яка діє виключно в своїх власних інтересах. І що побажав Радуцький українцям в перший день роботи філіалу ВК? Оце їх слоган "**********". Так, так саме вам. Ви цього заслуговуєте "тєрпіли"... В Ізраїлі з 112 місць в Кнессеті всі меншини (не євреї) мають жорстку квоту - 9 місць прямо пропорційно складу населення... Якби не квота, то араби скупили б усі місця в Кнессеті і ми вже давно забули б про те що така держава взагалі існувала...
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Розумнику..ТИ напевне без елементарного розуміння,що таке партійний список..
Партія ,якщо напхає у списки "шмельцу",гІвна і сміття,сама собі підписує вирок...
тому ,що СПИСОК КАНДИДИТІВ у списку на сайті ЦВК наявний..

Приклад "прольоту із -за списку -Смєшко(мав на президентських виборах вдвічі більший рейтинг) :
Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів до 300 і проводити вибори тільки за списками - Цензор.НЕТ 7373
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Угу... А хто голосував за Розенблата? В "списку" одні "халявщики" які граються в "паровозика". Паровозик - це лідер. Може включити в список, а може і не включити якщо мало бабла чорним налом кандидат має. Ну на хєра він нужен без дєнєг? Що першим зробив ЗЕро? Всі його "ноліки" написали заяви про звільнення - всі на гачку. І він, а не виборці!, буде вирішувати хто захищатиме його інтереси. Не громада! "Партійні списки" це партійне рабство і смерть демократії. Електорат спершу назавжди стане "одноразовим". Потім зрозуміє і перестане ходити на вибори. І вже тоді на самі демократичні вибори будуть заганяти прикладами по пиці... Найстрашніший сон корумпованих ********* це мажоритарка. І всі канали які належать олігархам гучно і постійно єдиним фронтом *********, гундять і просто ******* про "шкідників депутатів-мажоритарників". А все просто - вони не можуть їх приручити - занадто дорого навіть за існуючої системи. Авжеж! Кожен мажоритарник пхає олігархату дулю в ніс і заявляє що він не драна галоша нанизана на шворку лідера партіїї, а дійсно народний обранець...
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Партія ,якщо напхає у списки "шмельцу",гІвна і сміття,сама собі підписує вирок... Так СН набрали тамаду, фотографа, няню, клоунов и паяццев и рейтинг более 50 процентов.
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А зачем они депутаты, вообще нужны. Такие как сейчас, которые голосуют за то, что им скажут. Даже не вникают в суть вопроса за который голосуют. Вот вчера голосовали кучу разных вопросов, ни одной поправки, даже не знают за кого голосовали. Оставить президента, им же назначенный кабмин. Народу не понравился, вышли на майдан подвесили за ногу, выбрали нового и всех делов.
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Цю норму теж треба прописати в Конституції, тобто Майдан, як вищий законодавчий орган. Щоб рішення приймалось автоматично за відповідної кількості людей на Майдані(мільон. півтора...)
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