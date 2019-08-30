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 Зеленський 2 вересня планує зустрітися з усіма новими міністрами, - Новосад

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, планує провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, виступаючи перед колективом відомства після свого представлення.

"У понеділок буде перша зустріч президента з усіма новопризначеними міністрами та іншими органами", - сказала Новосад.

Нагадаємо, на зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський сказав, що за новий уряд голосуватимуть пакетом.

Пізніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145637
 
 
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Никак не могу привыкнуть , что он не ведущий "Лиги смеха" .
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може кого узнает...это наверное встреча одноклассников
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С Аваковым 2 раза. Как с новым и как со старым Зеленский 2 сентября планирует встретиться со всеми новыми министрами, - Новосад - Цензор.НЕТ 4815
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Я даже знаю первую фразу на встрече:"Ну шо, пацаны, надо что-то делать.."
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