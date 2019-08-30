 МЕРТ не підтвердило, що знак "Корвалол Corvalolum" є добре відомим

Лікарський бренд "Корвалол Corvalolum" не є добре відомим позначенням, незважаючи на заяву АТ "Фармак" про протилежне. Про це заявила Наталія Дрюк, адвокат компанії AEQUO, що представляє інтереси ПрАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця", передає РБК-Україна.

За її словами, законодавство України передбачає два докази визнання знака добре відомим. По-перше, він вноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні. По-друге, відомості про такий знак публікуються в бюлетені "Промислова власність".

"7 серпня 2019 року представники "Дарниці" звернулися безпосередньо в установу, яка веде такий перелік – в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З відповіді міністерства випливає, що воно виключило відомості про добре відомий знак "Корвалол Corvalolum" з переліку на підставі рішень Господарського суду Києва від 12 липня 2018 року, тобто більше року тому", - пояснила Дрюк.







Вона також додала, що 10 вересня 2018 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" були опубліковані відомості про визнання недійсним рішення, яким знак "Корвалол Corvalolum" був визнаний добре відомим.

"Отже, на сьогоднішній день представники "Фармака" не надали жодних доказів існування добре відомого знака "Корвалол Corvalolum", яким вони, власне, і обгрунтовують свої вимоги до "Дарниці" з приводу знака "Корвалол-Дарниця", – заявила Дрюк.

Адвокат також зазначила, що соціологічне опитування споживачів щодо популярності товарного знака "Корвалол Corvalolum", який "Фармак" долучив до справи, не може служити доказом у суді.

"Соціологічне дослідження було проведено в серпні 2019 року. Але рішення МЕРТ про визнання знака добре відомим було прийнято у 2017 році. Відповідно, будь-які звіти, які не були в розпорядженні міністерства на момент прийняття рішення, не можуть впливати на рішення суду", - пояснила вона.

Як повідомлялося, 28 серпня в Господарському суді Києва поновилися судові розгляди між "Фармаком" і "Дарницею", які тривають в цілому вже 15 років. Спочатку процес був ініційований "Фармаком" з метою скасувати держреєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Дарниця". Але в даний момент "Фармак" виступає відповідачем, так як мова йде про апеляційної скарги "Дарниці" на рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), винесеного в 2017 році на користь "Фармака".

"Фармак" ще в 2011 році повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом суперечки було визначення "Корвалолу". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата (МЕРТ) визнала визначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення.

25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, зі свого боку, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Судді мотивували своє рішення тим, що "Фармак" мав виступати в цьому позові відповідачем, тоді як він виступав третьою особою, а відповідачем було МЕРТ. Юристи "Дарниці" вважають, що суд таким чином присікався до несуттєвої формальності.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

"Корвалол" - седативний препарат, який виробляють багато фармацевтичних підприємств пострадянських країн. Продається у вигляді оральних крапель.