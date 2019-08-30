 Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року

Про це журналістам повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Ведомости".

За словами кремлівського посадовця, участь у святкуванні вже підтвердили 17 лідерів держав. У Москву на 9 травня збираються приїхати президент Франції Емманюель Макрон, а також лідери Індії, Куби, Чехії, Венесуели, Сербії, Білорусі, Вірменії, Молдови і "інших країн СНД", розповів Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Путін запросив свого американського колегу Дональда Трампа приїхати в Москву 9 травня 2020 р. Президент США відповіді поки не дав.

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