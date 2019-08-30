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Все про:День Перемоги (235) Зеленський (2526) Кремль (204) Путін (10510) Росія (19541)

 Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року

Президент України Володимир Зеленський отримає запрошення на пам'ятні заходи на честь 75-річчя Перемоги, які відбудуться в Москві 9 травня 2020 р

Про це журналістам повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Ведомости".

За словами кремлівського посадовця, участь у святкуванні вже підтвердили 17 лідерів держав. У Москву на 9 травня збираються приїхати президент Франції Емманюель Макрон, а також лідери Індії, Куби, Чехії, Венесуели, Сербії, Білорусі, Вірменії, Молдови і "інших країн СНД", розповів Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Путін запросив свого американського колегу Дональда Трампа приїхати в Москву 9 травня 2020 р. Президент США відповіді поки не дав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145626
 
 
 Топ коментарі
 
некоторого рода предложения делают только неприличным женщинам...
путин Зеленского таким и считает....
Блядью, если коротко...
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Пусть перед поездкой в москву подойдет к Стене памяти убитых в российско-украинской войне и посмотрит в глаза нашим хлопчикам

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 1830
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Ти вже виклав факт, факт свого дебілізму.
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лять...кацапы такие кацапы,это надо уметь - так не плохо войти в роль зебобика,и так тупо спалиться на Катыне Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 2980
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чушь, конечно, кто сказал, что Зе до 9 мая останется президентом?
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Превращаемся в страну изгойку?Кто туда последнее время на 9 мая ездил?😄
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Чего разорались, кремль может хоть всех президентов мира пригласить, но приедут разве что Лукашенко да Дадон, ну может еще кто с Африки.))
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Зеленский, как пить дать поедет к путину. 100%.
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зелека не просто поедет - бегом побежит за российским рынком... все продаст за это
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Ну и к нам пригласить Кабаева на день рождения Бандеры.
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Ну и к нам пригласить Кабаева на день рождения Бандеры.
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Невже там не буде союзників по антигітлерівської коаліції Роберта Мугабе і Нетаньяху?
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Надеюсь что устроят свою вечеринку с Трампом, Джонсоном, и надеюсь Зелика нашего позовут, и он культурно пошлет тех некрофилов в Москве.
Уже одно появление рядом с такими кретенами как *****, автобусник, колхозник, додон, овар(земан), у нормальных людей, вызывает решительное отвращение. Позорище.
Пусть с Трампом празднует, без США и Британии советы бы войну никогда не выграли.
Настоящие победители это американцы, британцы и евреи, особенно те, кто создали атомную бомбу.
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Головне що до Польщі на річницю початку другої світової ***** не запросили.
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Ну, теперь надо ждать следующую падлянку от зеленского, отдаст Украину путину, по поручению коломойского.
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Так вот оказывается, кто агент кремля Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 3403 московская контора своего агента спалила.
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НИ ЗАБУДИМ НИПРАСТИМ ДИДЫ ВАЕВАЛИ-ТАК А ЧЕ НЕ ПРИГЛАСИТЬ ТО СВОЙ ЖЕ ПАРЕНЬ В ДОСКУ
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Я надеюсь что Зеля культурно откажется от компании тех кретенов в пользу другой компании из Трампа, Джонсона, Нетаньяху.... только без идиотизма как это было с буханкой хлеба и солью в Киеве.
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слишком толстый троллинг про участие зельца в компании Трампа и Джонсона Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року - Цензор.НЕТ 8713
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Меня на День Независимости порадовало одно, что зеленский со своей хотьбой насамом деле был на разогреве на марше ЗАХИСТНИКІВ УКРАЇНИ.
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Ты смотри, а Петю не приглашали..только грязью поливали в кацапо СМИ, а ЗЕлёнкин вона какой у нас популярный даже в Кремль на праздники приглашают....Не иначе как клоуну корпоративчик на день Победобесия заказали.
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та ну здрасьте! а новогодний чес? что коту под хвост?
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пусть у Пеци займет конхвэт. Будет х..йла угощать на трибуне
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Там во вражеской паРаше уже есть для 9 мая целая команда сбежавших ранее с Украины её прошлых продажных правителей.. А...резидент ЗЕК - Иуда тот там и сейчас прыгает по пенькам веселит кремлёвских фашистов, и от случая к случаю тырить у кацапов дорогие шапки себе на проживание... А уже после 9 мая у кремлёвских фашистов и их фюрера )(уйла появится свой персональный клоун ЗЕбил бывший их легитимный ...резидент в Украине.
Ну Украина переживёт такую утрату продажного "Слугу" вражеского кремля а не украинского народа который уже больше никогда в жизни не будет голосовать по приколу за всякую скрытую антиукраинскую заразу.
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Вы когда-нибудь видели как удава кормят мышами ?
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Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы плюс *****..... ну их нафик эту кампанию конченных кретенов. Нормальный человек побрезгует этим.
Если Зеля нормальный так нужно культурно отказаться и устроить свою вечеринку, с Трампом, Джонсоном, Нетаньяху.... только без того идиотизма как то было с той буханкой хлеба и солью в Киеве.
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вообще не надо ничего устраивать, день т.н. "победы" - праздник только для ваты.
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Велик вклад Индии, Венесуэлы, Кубы в победу над фашизмом.
И Франции что сразу сдалась.
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Мужественная борьба индийского народа с немецко-фашистскими захватчиками была описана еще до нашей эры в индийском эпосе Махабхарата...позже - в Камасутра...постоять с индусом на трибуне победившей страны (!!!) - честь для украинского президента... ведь Украина в WWII сидела на Говерле и пряники перебирала, а сражался тока великай рускай народ...
Почему бы зеленому не пригласить ***** на 2 мероприятия: во-первых, вчерашний День Памяти и, во-вторых, на 8 мая, когда Украина отмечает (не празднует) день капитуляции фашистской Германии, что стало бы невозможным без великой жертвы украинского народа, а не лапотных сцыкунов, спасавшихся за уралом или перешедших целыми армиями на сторону противника
Если узеленский примет это предложение и будет стоять на одном гектаре с мировым террористом, куплю билет на интерсити, приеду, как-то доберусь до его офиса, экономя на том и на этом, и харкну в жидовскую харю...
Хао, я всё сказал...
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****..куда дебила пригласят?на какой парад?
господи мне от тебя ни чего не надо..пусть только самолетик с ним на кремль упадет
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Телепузики зеБЕнины или зелебобики, вы довольны теперь? Позорище! Жду недождусь, когда украинцы погонят зеленого наркомана ссаными тряпками!
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Не погонят, достаточно им посадить пару- тройку среднего звена коррупционеров и этому населению можно говном по губам мазать всю пятилетнюю каденцию.
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Погонят! У нас народ такой, должен несколько раз на грабли наступить, получить хорошо по голове! Хорошо почувствовать опасность, только тогда мыслить начинает адекватно!
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Та куда уж больше...что еще? Оторваться от рояля и членом по лбу пощекотать???
Тут вчера один ярый патриот выговаривал мне за использование мною лингва-франка вместо украинского...выговаривало патриотичное, выбравшее себе в гетьманы жида...а я - не патриот...потому что у меня украинские идеалы, а не прожидовская платформа...
ПыСы пишу на лингва-франка, потому что исторически воспитывался в такой среде. В быту и вне дома бегло говорю на украинском, но пишу безграмотно...допускаю уйму орфографических и стилистических ошибок (і, и, окончания, etc.). Тому мову тут поплюжити не хочу...
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блаЗЕня сразу предупреждаем, что это "дорога в один конец"...
хотя, он до мая 2020-го может и сам не досидеть в кресле.
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Два с половиной года будет сидеть, а потом поедет на ростов.
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Газета.ру: почему сорвался обмен заключенными? LIVE

30.08.2019
13:57

Во-первых, Киев так и не выразил готовность к политическому урегулированию по Минским соглашениям. Формально это с обменом пленных никак не связано, но в Кремле хотели бы предварительно понять - готова ли новая украинская власть продвигаться по пути к миру на Донбассе///////////

То есть, они даже не скрывают, что являются террористами и удерживают заложников, выставляя требования для их освобождения
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А это для зеБЕниного телепузика, разве открытие? Или для зебобиков? Кажется у нас война с 2014 года с оккупантами.
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До мая следующего года Зеленский и не для того созреет.
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Время, как водичка в Крым, бежит быстро. Скоро в 2020 и совмесный парад... Эх, Зеля, ты Зеля...
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***** очень тонко умеет подталкивать украинское руководство к действиям и акциям которые обваливают рейтинг украинской власти и авторитет её в глазах народа Украины, и если Зе согласится ему придётся испытать судьбу овоща.
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Пора Зеле ленточку гладить правильную...
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Якщо поїде - нехай і не повертається. Йому тут сраку надеруть.
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Я не удивлюсь если щас по Г+Г начнут так потихоньку пиарить что не плохо бы день победы с мышебратьями отметить, ну мол Украина же тоже учавствовала в победе..ну вот давайте ка с мышебратьями и отметим...Вот и преЗЕдент сьездит почтит память павших бойцов, а 73% ЗЕбилов будут радостно визжать -- да, да за пабьеду, давайте дидов на палке носить, преЗЕдент должен нас помирить с мышебратьями, мы хотим в Крым на отдых!! Щас ЗЕбильчиков начнут окучивать по полной..благо это совсем не сложно. Может даже очередную серию Голоумки снимут где преЗЕдент торжественно прибывает в Кремль и яростно и самозабвенно празднует день Пабьеды!! Что конечно же только на пользу Украине. Ждёмс..
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Зашквару в цьому немає, адже дві третини населення це підтримують, вважаючи за велике досягнення Зе.
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Наждо хйло пригласить на празднование дня рождения Бандеры.
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ну что вы ведётесь. это такая же хрень как гепа поддерживает пороха. Твари прекрасно понимают свой негативный образ и умело им пользуются
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А Гелетея пригласят на парад в Севастополь.
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Наверно 9 мая наш ....резидент ЗЕбил - капитулянт будет праздновать со своими хозяевами кремлёвскими фашистами )(уйла победу коммунофашистов палача сталина над фашистами гитлера. Заодно с ЗЕбилом они празднично отметять и преступную анексию кремлёвскими фашистами оккупантами украинского полуострова Крым.
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Алаверди..нехай Зеленський запросить )(уйла на День Незалежності...або на .14 жовтня Покрови --День українського козацтва та День захисникаУкраїни.
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Какая же все таки циничная эта тварь-хуйло. Прощупывает почву за 9 месяцев наперед. Это тактика гебешного *****. Запустить самому, а лучше через дЭбилов типа жирика тему и потом несколько месяцев наблюдать на реакцию и подготовить уже очередную пакость.
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Интересно кого Украина выносит через 9 месяцев Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 5966
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вивісити портрети )(уйла і сказати що він приїзжає в Київ..а відмовиться --сказати що він засцяв Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 4941
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Уря...пошли первые международные успехи преЗЕдента. А..ну что парахаботы, выкусили? А вы говорили Зеленский провалил международную политику. А вот вам дуля.....получите парахаботы! Мы на парад паедем!! Там все лидеры будут. Вот как нашего преЗЕдента уважают!! А вы парахаботы с Петей сидите в Украине и не рыпайтесь, вас то не приглашали, и Петю вашего на парады тоже не приглашали, так шо завидуйте молча!!
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зеЛеная падаль к этому времени будет на ростове.c янЫком
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Самое страшное, мало кто сомневается в том, что президент Украины поедет к пуйлу на парад... путч так путч, зеля...
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Напередодні заходів у Польщі з нагоди початку другої світової ординським шакалам
треба якось затьмарити цю подію оскільки ***** не запрошений.
Тому це чмо Ушаков розродився списком запрошених на Побєдобєсіє за вісім місяців до 9 травня.
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Это естественно. На этот праздник всегда съезжаются губернаторы всех регионов РФ. Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году - Цензор.НЕТ 3799
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И колорадочку на шию повісе за заслуги пэред атечиством.
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Скажу одно: Если Владимир Александрович решит ехать- значит это правильно. Я сам был на Майдане, но сейчас необходимо отдать всю власть в руки всенародно избранного Президента и не мешать ему восстанавливать страну после эпохи барыг и мародеров.
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а когда он начнёт? В смысле восстанавливать? Кремль запросить Зеленського на святкування Дня Перемоги наступного року - Цензор.НЕТ 7502
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Його запрошують підписати акт про капітуляцію.
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Якщо заради миру, то чому б і не з'їздити???
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А что, этот чарлик возьмет и поедет...
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