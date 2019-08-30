EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4135  95
Все про:Китай (237) Мотор_СІч (16) США (5324)

 США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР

Посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що США не мають права "нахабно втручатися" у співробітництво України і Китаю у військовій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.

"Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, у період якого висловився в недружньому ключі стосовно співпраці між Китаєм і Україною... США не повинні нахабно втручатися у зовнішні відносини України і Китаю, вимагаючи зробити вибір між США і Китаєм... Україна не вимагає наставників ззовні. Я абсолютно впевнений у спільному майбутньому України та Китаю", - заявив він.

Він також підкреслив, що всі обвинувачення на адресу Китаю в крадіжці технологій інших країн - це чистої води наклеп.

"Успіхи розвитку Китаю досягнуті тільки завдяки китайському народу і ніколи не були вкрадені ... США бояться загрози її монополії у сфері телекомунікацій. Поки Китай розвиває свої сучасні технології, ми розгортаємо співпрацю з іншими країнами. Зокрема з Україною. І ця співпраця відбувається тільки у строгих рамках дотримання прав інтелектуальної власності. Брехня, обман і крадіжка - все це не про нас", - зазначив посол.

Читайте також: Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС

Ду Вей вважає, що сьогодні оборонна галузь України потребує вливання інвестицій. Водночас, на його думку "США багато років не забезпечували великі інвестиції в оборонну сферу України".

"Я хочу сказати, що Китай і Україна - дружні країни і стратегічні партнери", - підкреслив він.

З його слів, багато років обидві країни продуктивно співпрацювали в різних сферах, починаючи з аграрної сфери. Товарообіг між Україною і Китаєм минулого року досяг майже 10 млрд $. Посол висловив упевненість, що цьогоріч товарообіг перевищить 10 млрд $. Тоді як, за його словами, товарообіг зі США торік становив лише 4 млрд $, а в першому півріччі 2019 року - лише 2 млрд $.

Нагадаємо, в липні 2019 року стало відомо, що вірджинська Skyrizon Aircraft Holdings Limited, пов'язана з Китаєм, збирається отримати контроль над "Мотор Січ" спільно з "Укроборонпромом".

27 серпня радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив у Києві, що США застерігають Україну від співпраці з Китаєм.

Напередодні газета "The Wall Street Journal" писала, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон намагається запобігти майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії "Мотор Січ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145624
 
 
 Топ коментарі
 
Китай друг Украины США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1310 Хитрая вражина,которая подыгрывает Кремлю в ООН,а в стагнующей,уязвимой Украине устроила экспансию за гроши.
 показати весь коментар
 
Ви мене не переконаєте.... тому, що Китай - це зло для будь якої економіки.... Вони тільки штовхають своє лайно по всьому світові, не купуючи нічого, за вийнятком сировини.... Кому нафіг потрібні такі партнери? Їх цікавлять виключно наші військові тезнології
 показати весь коментар
 
ще нам китайських кондомів не вистарчало США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 4414 гнати їх в шию і закрити весь імпорт цього китайського хламу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А рашка вообще первопричина всех военных бед Украины, но это не мешает вести с ними бизнес и покупать / транзитировать газ и США почему-то с этим ничего сделать не может.
Ссориться с нынешним Китаем - это огромная ошибка.
 показати весь коментар
 
Пусть США повторят или улучшат китайские условия по покупке "Мотор Сич" и никто с ними не будет ссориться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
США не потрібно вкладати гроші в Мотор-Січ! США потрібно щоб Мотор-Січ перестало існувати безкоштовно, вони цього добивались 28 років і тільки Богуслаєв не давав їм добити завод! А більшість оборонних заводів України довели до банкрутства та знищили і це не без участі США, яка покривала всіх українських Президентів-корупціонерів і скрізь польци дивилась на пограбування України всі 28 років!
 показати весь коментар
 
"сквозь" буде не скрізь, а крізь.
от ти і спалився, ботик кацапський
 показати весь коментар
 
 
да у него айпишка из фсбшного пула.
вишь страна не определяется
 показати весь коментар
 
Мало того, что Украина фактически осталась один на один в войне с рашкой, так теперь ещё и попала в жернова между США и Китаем, которым одинаково пох на нас.
 показати весь коментар
 
Опыт Белоруссии с китайскими инвестициями просто пугает. «Великий камень» - разговоры о нем начались еще в 2010 году. Планы - грандиозные: возле аэропорта должны появиться десятки высокотехнологичных фабрик и заводов, выпускающих продукцию для ЕС и стран Таможенного союза, жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовые и научно-исследовательские центры. Когда парк заработает на полную мощность, в нем будет работать 120 тысяч сотрудников. Помочь парку набрать темп должны налоговые льготы для предприятий-резидентов. Сейчас зарегистрировано 44 резидента, которые вложили в строительство 1,1 миллиарда долларов. Из построенных объектов: административное здание, выставочный центр, гостиница, логистический центр, несколько производственных зданий для сдачи в аренду и пару производств, которые еще на запустились.
 показати весь коментар
 
 
так отож...и экономика китая на спаде.с них наверное и начнется очередной экономический кризис
 показати весь коментар
 
 
Так на ціх 44 компаніях працюють виключно китайські співробітники. Більш того,всі китайські компанії,в Білорусі мають пільгове оподаткування. Так,китайці принесли гроші,на ці гроші збудували виставковий центр де торгують своїми товарами, податків не сплачують і що має Білорусь?,аж нічого. Ні робочих місць, ні податків. В угода виписана китайцями жорстко, так що білорусам зась її росірвати.
 показати весь коментар
 
 
Пусть Китай поможет в войне с кацапами как США! Хай себе сидят у реки и ждут! Ждуны *****! Как голосуют в ООН? Вместе с ******!
 показати весь коментар
 
 
це кацапський постійний тренд: дружити з Китаєм у пику США.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Співробітництво з КНР має продовжуватись попри примхи Трампа та США! Для нас Китай це важливий споживач наших товарів та послуг на мільярди доларів щороку і втрачати це через якісь там побоювання США Україна не буде! Співробітництво з США не на тому рівні щоб боятись його втратити! Мізерний рівень американської військової допомоги це не те що нам потрібно сьогодні! А нам сьогодні потрібні нові військові літаки, протикорабельні ракети - все це є в КНР і ми можемо купити все це без будь яких обмежень! Не зрозуміло чому раніше ми не звертались до КНР з проханням продати бойові системи! Думаю КНР нам би не відмовив!
 показати весь коментар
 
ти вже китайську пічку купив..... на цьому співпрацю можна і завершити
 показати весь коментар
 
 
так..так...норвежська....зроблена, маленькими вузькоокими звірятками, за вкраденою технологією США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1992
 показати весь коментар
 
 
игореня,и самое важное - перенять руководящую роль Компартии !
без этого китайцы только по губам тебе помажут..
 показати весь коментар
 
 
Господи, этот придурок просто на ходу переодевается.
 показати весь коментар
 
"Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор." .Видать китаезы серьезно обиделись на штаты.Ну как же???Уже практически заполучили оборудование и технологии для производства движков для вертушек и ракет которые ни они ни кацапы не могут сколхозить.Итут им дают по рукам и говорят "низзя,аяяй"Источник: https://censor.net.ua/n3145624
 показати весь коментар
 
ще нам китайських кондомів не вистарчало США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 4414 гнати їх в шию і закрити весь імпорт цього китайського хламу
 показати весь коментар
 
 
Не пишіть дурню про "гнати" і "закрити"..
До речі, президент "нормально" голосуючих США - насправді все більш відвертий ************...
 показати весь коментар
 
Ви мене не переконаєте.... тому, що Китай - це зло для будь якої економіки.... Вони тільки штовхають своє лайно по всьому світові, не купуючи нічого, за вийнятком сировини.... Кому нафіг потрібні такі партнери? Їх цікавлять виключно наші військові тезнології
 показати весь коментар
 
 
Да и то, если и покупают какую-то военную технику, то только для разбора и дальнейшего скоммуниздивания, невзирая ни на какие права, патенты и прочее.
 показати весь коментар
 
 
В принципі всі так роблять. Головне щоб були мізкі які розуміються на тому що копіюєш і технологічний рівень щоб повторити копію. Совок копіював всі американські мікросхеми поки позволяв технологічний рівень, а у 80х сша зробили ривок а ссср надірвався, так і зустрів 90ті із процесором інтел8086.
 показати весь коментар
 
О каких технологиях ты бредишь ? Ты посмотри лучше на экономику Китая и на их ВПК ! Это кому ещё нужны технологии , вопрос
 показати весь коментар
 
Ану раскажи что у Китая нет своих вертолетов и они мечтают заполучить наши технологии , или что они до сих пор с ППШ бегают и считанные взвода имеют АКТ-47 .
Чудик ! Они уже 5G вводят во всю , одни из первых в мире , и работают над 6G , а ты о каких-то технологиях лепечешь
 показати весь коментар
 
в китаю немає нормальних двигунів для цих сраних гелікоптерів.... тому їх і цікавить Мотор Січ.....
 показати весь коментар
 
Ну и как же они при таких технологиях до сих пор авиадвигатели не освоили? Нах им та Мотор-Сич сдалася с их-то технологиями?
 показати весь коментар
 
 
Китай руду у нас покупает , а здесь весь цикл на месте , начиная от руды и заканчивая выплавкой и литьем лопастей турбин , шлифовкой и обточкой , сборкой . И все это обходится в разы дешевле чем обходилось бы в Китае , себестоимость , да и зарплата раза в 2-3 меньше у нас
 показати весь коментар
 
Китайские товары давно стали высококачественными. Просто нужно покупать у нормальных компаний а не подвальных.
 показати весь коментар
 
 
так і є - лайно високої якості..... made in by stolen technology
 показати весь коментар
 
как показала жизнь -с китайцами можно сотрудничать но до определенного момента.Там где дело касается военной продукции и товаров двойного назначения нужно вежливо посылать в пешую эротическую командировку.Мотор Сичь принадлежит людям у которых от родясь не было ни стыда не совести,моральным уродам.Такие и мать родную продадут и за пятачек в церкви перднут.Нужно государству забирать контрольный пакет и уделить должное внимание этому предприятию.По большому счету это гордость Украины
 показати весь коментар
 
 
погоджуюсь.... богуслаєв ще та кацапська ****
 показати весь коментар
 
Ну про дружбу це щось новеньке. Мабуть диктатуру буде шмаркля в Україні впроваджувати і досвід Китаю дуже знадобиться.
 показати весь коментар
 
 
Все больше стран в отношении Штатов используют слова типа "нагло", "не суйте свой нос" и прочее.
Объективно вес США 🇺🇸 не кажется стремительно растущим.
Германия и Турция уже послала. А кто виноват? 🤔 Реально, в чем вопрос?
 показати весь коментар
 
Думаю Кремль после Сирии,Украины скоро ЕС раздерет на куски,а потом и в Британии устроит желтые береты...
 показати весь коментар
 
 
Думаете?
Но здесь то кремль не при чем, это Китай США посылает.
Впрочем, последние привыкать стали.
А как же Трамп обещал сделать Америку снова великой?
 показати весь коментар
 
А "быть великим" означает непременно совать свой нос в чужие дела? Трамп так не считает.
 показати весь коментар
 
 
Почитай историю китайской компании которая претендует на покупку Мотор Сич. Ее просто нет.
Сомнительная "контора никонора" которая сразу передает права интелектуальной собственности и саму технологию Московии у которой нет качественной технологии по производству авиационных двигателей и двигателей для кораблей.
 показати весь коментар
 
 
кацапотроли вошли в роль "плохого и хорошего полицейского"? деревянно как то получается
 показати весь коментар
 
 
Китай друг Украины США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР - Цензор.НЕТ 1310 Хитрая вражина,которая подыгрывает Кремлю в ООН,а в стагнующей,уязвимой Украине устроила экспансию за гроши.
 показати весь коментар
 
 
Странно, а мой почти такой же коммент удалили. Кто их удаляет?
 показати весь коментар
 
все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.Источник: https://censor.net.ua/n3145624

СМЕШНО.
 показати весь коментар
 
 
Китайцы пусть сибирью занимаются. У них там родственники.
 показати весь коментар
 
 
Послу і всім тим грошовитим хунвейбінам треба чітко розяснити політику оріентовану на західні цінності.Алей американці мають вже щось накінець порозуміти
 показати весь коментар
 
 
З за спин китайців стирчать вуха кремля, у цій справі... Цапам потрібні двигуни для гелікоптерів... - хай будують гвинтокрили та ******** наших хлопців???
 показати весь коментар
 
 
а китай обязан Украине предоставить поддержку в связи с кацапской агрессией!!!
 показати весь коментар
 
 
"Йдуть китайці "нахилом...". Я не знаю, чи будуть вони воювать з США, однак, проковтнувши Сибір, вони продовжать експнсію на захід...(На схід - нема куди...). Рано, чи пізно, вони "упруться" у наші кордони... І воно нам треба - своїми руками посилювать майбутнього агресора? (Одного уже забезпечили двигунами для "Калібрів", а тепер він нам же, і всій Європі, ними ж, і погрожує ...).
 показати весь коментар
 
 
Он прав. С Китаем нужно договориться. Все, что восточнее Урала - им, до Урала - нам. Кое-что можно отстегнуть Чечне и прибалтам, если помогут. Путина с Кабаевой - в киевский зоопарк высиживать яйца краснокнижным стерхам.
 показати весь коментар
 
 
Товарооборот между Украиной и Китаем может и достиг 10млрд, только это импорт+экспорт, или только импорт в Украину?))И да, не слышал, чтобы ВСУ пользовались китайскими Джавелинами))
 показати весь коментар
 
 
А те, которые им передали из штатов?Чьего они производства?
 показати весь коментар
 
Китай выступил против аннексии Крыма? или сделал вид что его это не касается?
 показати весь коментар
 
 
Китай на Луну полетів тільки завдяки шпіонажу, тому не треба виправдовуватись. Якщо США допомагають, треба враховувати їх інтереси. Хай Китай Україні допоможе - наступить на москалів, а вони повернуть нам і Крим і донбас і компенсації, тоді нормально буде.
 показати весь коментар
 
 
Америка великая страна, и лучше знаем что надо Украине.
 показати весь коментар
 
 
Типо, Америка готова строить совместный с Украиной истребитель с украинскими двигателями?
 показати весь коментар
 
Китай жодного разу не голосував в ООН на користь Укоаїни, не признав московію агресором.
 показати весь коментар
 
 
привет китайским братьям!
кстати, у Китая есть ядерное оружие? хотя ну его нафиг мадеинчина
чувак, забирайте Сибирь и Дальний Восток пока кацапы их не угробили! вы чего там жмётесь, вы посмотрите сколько земли занехаено Россией, давно пора навести порядок
 показати весь коментар
 
За аферой по "продаже" Китаю компании "Мотор-Сичь" торчат и уши Кремля , которьій желает в обход украинских санкций получать двигатели для новьіх самолетов Як-130, Бе-200, вертолетов Ми и Ка , а также всей линейки транспортников Ан .
А ушлому китайскому послу стоит напомнить о покупке у Украиньі авианосца "Варяг" за
35 млн.долл. под плавучее казино, и предложить Китаю либо разоружить флагман "Ляонин", либо честно доплатить Украине справедливую цену. Ценник стартует от 1 ярда
долларов...
 показати весь коментар
 
 
Никогда Китай не будет работать на Россию, двигатели им нужны в первую очередь для себя, и может потом они и будут продавать России.
Все остальные терки на этом пространстве китайцам искреннее похеру.
 показати весь коментар
 
Хочешь поговорить о доверии?
Ладно. Скажи мне, какая страна Запада сделала ставку на Украину по настоящему, а не словами и мелкими монетами. Сможешь?
 показати весь коментар
 
А в Украине бьіла власть , которой можно бьіло доверять , с самого 1991г. ?
 показати весь коментар
 
и лицензия на L-15 для производства в Украине..Надо торговаться, что с одними, что с другими..
 показати весь коментар
 
мг...напомните сколько резолюций по Украине против рашки Китай поддержал? *** вам на рыло
 показати весь коментар
 
 
Столько же, сколько Украина за все годы настоящей войны голосовала в унисон с Россией и Китаем по другим резолюциям ))
 показати весь коментар
 
О как припекло! А они думали по-быстрому хапнуть завод и паРаше двигатели клепать. Но пока не сростается
 показати весь коментар
 
 
Хай згорить, зогниє, пропаде пропадом, але щоб все правильно було оформлено! Я думаю. сєпар Богуслаєв вже давно все продав, а тепер просто хоче все правильно оформити.
 показати весь коментар
 
Из всего сотрудничества с Китаем я одобряю только демаркацию украино-китайской границы. США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 9592
 показати весь коментар
 
 
как ни крути, а китаец брешет, голосования в оон, покупка корыта под казино - нах китайцев
 показати весь коментар
 
 
Ця саранча як ввійде в Україну - хрін її потім виженеш... Спочатку завод, потім земля, ліси, ріки ....тільки запусти...і розмножуються як кролики ( ось звідки у Зєлі план +10 млн .населення за його правління)...
 показати весь коментар
 
 
Так а може нехай Китай від Раші нам поможе захиститись? Жі Чінґ Пінґ, війська в Донбас введи!
 показати весь коментар
 
 
Если потом территории будут китайскими, то без проблем помогут и людьми и вооружением.
 показати весь коментар
 
В одному абзаці - 3-4 брехні. І це посол, а не просто якийсь чувак.
 показати весь коментар
 
 
Правильно дайте подзатыльник рыжему америкашке.
 показати весь коментар
 
А я вот думаю,из-за чего это Трамп засомневался в выделении 700 лямов на оборону Украины,теперь понятно,какая роль в этом великого коммунистического друга Китая Богуслаева
 показати весь коментар
 
 
Какая наглая русская морда у этого посла! США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР - Цензор.НЕТ 5877
 показати весь коментар
 
Ukr_Che‏ @Ukr_Che 4 часа назад

с 29 августа на "Мотор-Сич" отменили перевозку сотрудников - в связи с трудностями на предприятии.
 показати весь коментар
 
Вот только США правовое демократическое государство, а в Китае режим, при котором убивают людей по политическим, религиозным и т.п. убеждениям.
 показати весь коментар
 
 
У Болтона на першому місці своі державні інтереси, а у нас зараз не поймеш що і буде. Бо у руля державою, схоже, люди "третьоі сили". Це згодом зрозумієте. Ну, а Китай- це не партнер і не друг. Це щось на зразок -" дай" і "прощай" !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору