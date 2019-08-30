 США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.
"Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, у період якого висловився в недружньому ключі стосовно співпраці між Китаєм і Україною... США не повинні нахабно втручатися у зовнішні відносини України і Китаю, вимагаючи зробити вибір між США і Китаєм... Україна не вимагає наставників ззовні. Я абсолютно впевнений у спільному майбутньому України та Китаю", - заявив він.
Він також підкреслив, що всі обвинувачення на адресу Китаю в крадіжці технологій інших країн - це чистої води наклеп.
"Успіхи розвитку Китаю досягнуті тільки завдяки китайському народу і ніколи не були вкрадені ... США бояться загрози її монополії у сфері телекомунікацій. Поки Китай розвиває свої сучасні технології, ми розгортаємо співпрацю з іншими країнами. Зокрема з Україною. І ця співпраця відбувається тільки у строгих рамках дотримання прав інтелектуальної власності. Брехня, обман і крадіжка - все це не про нас", - зазначив посол.
Ду Вей вважає, що сьогодні оборонна галузь України потребує вливання інвестицій. Водночас, на його думку "США багато років не забезпечували великі інвестиції в оборонну сферу України".
"Я хочу сказати, що Китай і Україна - дружні країни і стратегічні партнери", - підкреслив він.
З його слів, багато років обидві країни продуктивно співпрацювали в різних сферах, починаючи з аграрної сфери. Товарообіг між Україною і Китаєм минулого року досяг майже 10 млрд $. Посол висловив упевненість, що цьогоріч товарообіг перевищить 10 млрд $. Тоді як, за його словами, товарообіг зі США торік становив лише 4 млрд $, а в першому півріччі 2019 року - лише 2 млрд $.
Нагадаємо, в липні 2019 року стало відомо, що вірджинська Skyrizon Aircraft Holdings Limited, пов'язана з Китаєм, збирається отримати контроль над "Мотор Січ" спільно з "Укроборонпромом".
27 серпня радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив у Києві, що США застерігають Україну від співпраці з Китаєм.
Напередодні газета "The Wall Street Journal" писала, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон намагається запобігти майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії "Мотор Січ".
Ссориться с нынешним Китаем - это огромная ошибка.
от ти і спалився, ботик кацапський
вишь страна не определяется
без этого китайцы только по губам тебе помажут..
До речі, президент "нормально" голосуючих США - насправді все більш відвертий ************...
Чудик ! Они уже 5G вводят во всю , одни из первых в мире , и работают над 6G , а ты о каких-то технологиях лепечешь
Объективно вес США 🇺🇸 не кажется стремительно растущим.
Германия и Турция уже послала. А кто виноват? 🤔 Реально, в чем вопрос?
Но здесь то кремль не при чем, это Китай США посылает.
Впрочем, последние привыкать стали.
А как же Трамп обещал сделать Америку снова великой?
Сомнительная "контора никонора" которая сразу передает права интелектуальной собственности и саму технологию Московии у которой нет качественной технологии по производству авиационных двигателей и двигателей для кораблей.
СМЕШНО.
кстати, у Китая есть ядерное оружие? хотя ну его нафиг мадеинчина
чувак, забирайте Сибирь и Дальний Восток пока кацапы их не угробили! вы чего там жмётесь, вы посмотрите сколько земли занехаено Россией, давно пора навести порядок
А ушлому китайскому послу стоит напомнить о покупке у Украиньі авианосца "Варяг" за
35 млн.долл. под плавучее казино, и предложить Китаю либо разоружить флагман "Ляонин", либо честно доплатить Украине справедливую цену. Ценник стартует от 1 ярда
долларов...
Все остальные терки на этом пространстве китайцам искреннее похеру.
Ладно. Скажи мне, какая страна Запада сделала ставку на Украину по настоящему, а не словами и мелкими монетами. Сможешь?
с 29 августа на "Мотор-Сич" отменили перевозку сотрудников - в связи с трудностями на предприятии.