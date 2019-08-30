 "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
Він спростував інформацію, що на "Центренерго" зайшли його люди: "Не мої люди, а професійні і зрозумілі нам люди, директор Потапенко. Президент у ході передвиборчої кампанії поставив завдання, що тарифи мають знижуватися, в тому числі - і на електроенергію - і Потапенко працює на це завдання".
Разом з тим, він зазначив, що нова команда "Центренерго" координується з ним "на теоретичному рівні": "Є концепт, ми повинні зрозуміти для себе - чи можливо це. А якщо можливо - то реалізувати. Я це роблю не для того, щоб заробити, збагатитися. Я допомагаю виконувати стратегію, визначену президентом".
Відповідаючи на запитання про те, чим відрізняється колишня управлінська команда від нинішньої, Коломойський пояснив: "Тоді крали через посередників, а зараз укладають прямі контракти між "Центренерго" і шахтами, налагоджується схема імпорту вугілля з різних джерел і вирішується питання збільшення виробництва електроенергії. Раніше "Центренерго" штучно стримували, блоки гасили, не давали працювати, щоб ціну на ринку задирати високу, прикриваючись діями держави. Подивіться на ціни, які зараз на ринку, вони трохи знизилися, далі буде більше".
"Центренерго" - це противага ДТЕКу, як це не парадоксально звучить. Є один варіант стратегії - приватизувати. Державні шахти туди усім гамузом треба передати, тому що не можна продати ласий шматок, а всі ці нерентабельні шахти залишити державі, щоб вона їх продовжувала дотувати. Тобто всі шахти державні треба приватизувати, і на додачу, щоб було цікаво - "Центренерго", і подивимося, чи буде черга з охочих. Є й інша стратегія: це єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК і підтримувати рівень цін на ринку, який визначається державою. Який шлях обрати? Якщо запитають моєї поради, я б вибрав другий варіант. Антимонопольний комітет у нас не діє, можлива змова, так само, як Кононенко і Порошенко з Ахметовим зробили щодо "Роттердам+", - заявив Коломойський.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.
А когда Игорь Вал. цены за кредит убавит (49% годовых!) скромно помалкивает...
Дык он в интервью Гордону прямо сказал- не буду я на подхвате президентом - меня устраивает когда он будет у меня на подхвате...
Чоловік обув цілу країну в 40 мільйонів голів. Крутіше нього тільки Кортес з ацтеками.
ні, дзуськи! доведеться з єврейською мафією пободатись!
дякую, не у цім житті
А беня с той же когорты - считает деньги Ахметова, а сам за кредиты берет 49% годовых!
На предприятиях Коломойского, там где в смене было 5 чел. сократили до 3-х, на обед- 15 минут, охраной труда и не пахнет!
В "метинвесте " Ахметова три раза на месяц дают зарплату, очень качественная обувь,медленное,но хорошее, по сравнению с СССР снабжение .
Зарплата от 5тыс гр до 15 тыс для рабочих,для ИТР не знаю. Бардака тоже достаточно типа соцсоревнования советских времен. Хороших специалистов можно пересчитать на пальцах... В основном мажоры, как и везде.
Барыга последние деньги тратит на пиар в сетях- боится чтоб не посадили...
Сначала Ахметов поставил Януковича, а теперь беня поставил своего...
Повелось так у царей - кто у власти - тот еврей...
Чи заради того щоб посунути ахмета можна і з кацапами гешефт робити
Дык за свои деньги он может и в Америке статьи печатать...
Вован Трампа в друзьях имеет,Рашу тудей финансирует - читайте дедушку Ленина - от подкупа, от содержания... Мустафа Н. был в БПП,а теперича - истинный патриот Украины!
Надеюсь трампа, через год не будет в Белом Доме. А там все будет по другому.