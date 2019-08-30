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 Політика України, Економіка
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Все про:Ахметов (362) Коломойський (524) ДТЕК (37) Центренерго (19)

 "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський

"Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК і підтримувати рівень цін на ринку, який визначається державою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Він спростував інформацію, що на "Центренерго" зайшли його люди: "Не мої люди, а професійні і зрозумілі нам люди, директор Потапенко. Президент у ході передвиборчої кампанії поставив завдання, що тарифи мають знижуватися, в тому числі - і на електроенергію - і Потапенко працює на це завдання".

Разом з тим, він зазначив, що нова команда "Центренерго" координується з ним "на теоретичному рівні": "Є концепт, ми повинні зрозуміти для себе - чи можливо це. А якщо можливо - то реалізувати. Я це роблю не для того, щоб заробити, збагатитися. Я допомагаю виконувати стратегію, визначену президентом".

Відповідаючи на запитання про те, чим відрізняється колишня управлінська команда від нинішньої, Коломойський пояснив: "Тоді крали через посередників, а зараз укладають прямі контракти між "Центренерго" і шахтами, налагоджується схема імпорту вугілля з різних джерел і вирішується питання збільшення виробництва електроенергії. Раніше "Центренерго" штучно стримували, блоки гасили, не давали працювати, щоб ціну на ринку задирати високу, прикриваючись діями держави. Подивіться на ціни, які зараз на ринку, вони трохи знизилися, далі буде більше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж, - Коломойський про схему з оцінювання нерухомості

"Центренерго" - це противага ДТЕКу, як це не парадоксально звучить. Є один варіант стратегії - приватизувати. Державні шахти туди усім гамузом треба передати, тому що не можна продати ласий шматок, а всі ці нерентабельні шахти залишити державі, щоб вона їх продовжувала дотувати. Тобто всі шахти державні треба приватизувати, і на додачу, щоб було цікаво - "Центренерго", і подивимося, чи буде черга з охочих. Є й інша стратегія: це єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК і підтримувати рівень цін на ринку, який визначається державою. Який шлях обрати? Якщо запитають моєї поради, я б вибрав другий варіант. Антимонопольний комітет у нас не діє, можлива змова, так само, як Кононенко і Порошенко з Ахметовим зробили щодо "Роттердам+", - заявив Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145619
 
 
 Топ коментарі
 
Спасібо отєц родной. Хто б еще позаботился за народ украинский...
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Народ Украины - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и Коломойскому .
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Ну да. Центрэнерго, которое взяд "под крыло" беня - единственное хорошее из всех "энерго", готово бороться против всех остальных плохих "энерго", которые еще не перешли под крыло бени.
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Спасібо отєц родной. Хто б еще позаботился за народ украинский...
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и поддерживать определяемый государством уровень цен на рынке.Источник: https://censor.net.ua/n3145619

А когда Игорь Вал. цены за кредит убавит (49% годовых!) скромно помалкивает...
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Этот "отец родной" прихватил Центрэнерго через своего смотрящего -- донецкого бизнесмена Виталия Белякова, который присматривает теперь еще и за всей угольной отраслью. Основными контрагентами и выгодополучателями новых схем стали предприятия группы Приват. В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи.
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Я не понимаю, что за хрень?! все новости забиты мнением коломойского?!!!!
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Еще выше - "папа" Карабас президента. Правда не понятно какого конкретно:

"Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4282
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все новости забиты мнением коломойского?!!!!

Дык он в интервью Гордону прямо сказал- не буду я на подхвате президентом - меня устраивает когда он будет у меня на подхвате...
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каломойші, сьогодні, явно нєфіг робити "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4999 а завтра шабат
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А чо ж не похвастаться.
Чоловік обув цілу країну в 40 мільйонів голів. Крутіше нього тільки Кортес з ацтеками.
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Покупаем попкорн, все признаки приближающейся войны Бени и Ахметова уже есть.
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Народ Украины - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК и Коломойскому .
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До сих пор как-то не особо получалось.. "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9680
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Надо выкинуть грабли , включить мозги и под плинтус загнать вату . Ради детей и внуков .
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Ну да. Центрэнерго, которое взяд "под крыло" беня - единственное хорошее из всех "энерго", готово бороться против всех остальных плохих "энерго", которые еще не перешли под крыло бени.
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Ахмєтка, а ти дума відсидітись - відмовчатись, як завжди?
ні, дзуськи! доведеться з єврейською мафією пободатись!
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Шура, я дам вам парабеллум - будете бороться с еврейской мафией за Рината.
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краще з розумним загубити, ніж з тобою знайти
дякую, не у цім житті
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Мне это не о чем не говорит . Есть электро станции у которых переизбыток энергии . Все списывается на рыжое падло , и вешается на народ .
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Все списывается на рыжое падло , и вешается на народ .

А беня с той же когорты - считает деньги Ахметова, а сам за кредиты берет 49% годовых!
На предприятиях Коломойского, там где в смене было 5 чел. сократили до 3-х, на обед- 15 минут, охраной труда и не пахнет!
В "метинвесте " Ахметова три раза на месяц дают зарплату, очень качественная обувь,медленное,но хорошее, по сравнению с СССР снабжение .
Зарплата от 5тыс гр до 15 тыс для рабочих,для ИТР не знаю. Бардака тоже достаточно типа соцсоревнования советских времен. Хороших специалистов можно пересчитать на пальцах... В основном мажоры, как и везде.
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А не проще ли за геноцид украинского народа конфисковать ДТЭК в пользу государства, а его хозяев арестовать? Детский сад, а не коломойский - народ ждёт решительных действий, а не дешёвых коломойских понтов, бо тэрпэць народа Украины на грани срыва и тогда за геноцид украинского народа ответят все кого народ Украины захочет убить.
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Каких действий? Зебобики, вы так и не поняли, они пришли уничтожать, а не строить?) Он вам ничего не должен)
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Да вы уже настроили будок...на боольшее не способны
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Не плачь зебобик, полезай взад в будку)
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Да вы уже настроили будок...на боольшее не способны

Барыга последние деньги тратит на пиар в сетях- боится чтоб не посадили...
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Есть профисионалы на форуме ? Покажите сколько выделяют атомные станции и копанки рыжей падлюки .
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Тебе лучше у бени спросиить,здесь в основном ботоферма
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Что сегодня на цензоре так много Коломойского?! Каждая третья новость с Беней! Уж слишком много его стало!
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Главред цензора взяв інтервю в справжнього президента країни! Як же тут не смакувати кожний висєр коло..пардон ІгорВалєріча окремою статтею
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Бєня виграв вибори, ось і вся відповідь.
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Бєня виграв вибори, ось і вся відповідь.

Сначала Ахметов поставил Януковича, а теперь беня поставил своего...
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Что сегодня на цензоре так много Коломойского?!

Повелось так у царей - кто у власти - тот еврей...
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А як нащот торговлі на крові?тут вже пороха не пришиєш!
Чи заради того щоб посунути ахмета можна і з кацапами гешефт робити
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Кто у нас президент Украины? Почему беглый олигарх, который недавно вернулся в страну, благодаря Зебилу, рассказывает, что делать и как жить?!
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Почему беглый олигарх, который недавно вернулся в страну, благодаря Зебилу, рассказывает, что делать и как жить?!

Дык за свои деньги он может и в Америке статьи печатать...
Вован Трампа в друзьях имеет,Рашу тудей финансирует - читайте дедушку Ленина - от подкупа, от содержания... Мустафа Н. был в БПП,а теперича - истинный патриот Украины!
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В этом мире уже все смешалось, люди, кони.
Надеюсь трампа, через год не будет в Белом Доме. А там все будет по другому.
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слухаем беню - теперь он руководит Украиной - как он скажет так и будет
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