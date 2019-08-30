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 Політика України
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Все про:Житомир (175) пропаганда (1238) суд (5481) блогер (53)

 У суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі показали його листування в соціальних мережах

У Житомирі суд продовжує вивчати докази, які надає прокурор у справі підозрюваного в державній зраді журналіста Василя Муравицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На судовому засіданні змінився прокурор. Цього разу сторону обвинувачення представляє Микола Юхимчук замість Вадима Левченка.

Прокурор надав скріншоти переписки у соціальних мережах, які за його словами, належать підсудному, із замовниками публікацій упродовж квітня-травня 2016 року.

Зокрема, у повідомленнях обговорюються теми публікацій про суспільно-політичне життя в Україні, кількість переглядів матеріалів на інтернет-ресурсах, а також Муравицький пересилає текстові документи.

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Крім того, у публікаціях та переписці згадуються прізвища Аблязімов та Бальцерович, що вже не раз звучали на судових засіданнях. Сторона обвинувачення акцентує, що це псевдоніми Муравицького, під якими він публікувався у проросійських ЗМІ.

За словами Юхимчука, усі згадані в протоколі огляду статті негативно зображують описані автором події.

Натомість захисниця підсудного Світлана Новицька акцентує, що озвучені публікації не мають доказового значення.

Нагадаємо, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Слідчі стверджують, що Муравицький за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. За даними СБУ та прокуратури, він писав замовні статті на підтримку окупації Криму та поширював інформацію про збір грошей для бойовиків. Сам блогер обвинувачення відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145616
 
 
 Топ коментарі
 
кацапню вишиванка відлякує, як чортів ладан
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
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у вас в кацапії тільки рєпа, які ще свині, мокш?
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Йорік: Пустіть! Я контужен на х*й! Пока ти, сука, в тилу баб портів, я в танкє горєл! Я - льотчік!

(с) Лесь
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А последние пять годков было модно одеть вышиванку и после врать да воровать. Этот не отстает от тренда!
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Эта национальная атрибутика , по моим скромным наблюдениям , вызывает у граждан Украины раздражение . Дяка Петру Алексеевичу и его шобле , это их заслуга . Уже набирает обороты такая формула : натянул вышиванку - значит преступник .
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Що, серйозно?
В тебе щось відклеїлося.
Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу.

...
Бо такий скособочений "висновок" можна зробити ВИКЛЮЧНО якщо "моніторити" українське життя з-поза меж країни (причому моніторинг робити в бидлокласниках та подібних сміттєзвалищах).
Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає.
"Раздражение", мля... *осёлface*
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" Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу. "

Штирлица уже тут провалили 461 раз , ты все проспал .

" Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає. "

Во Львове вполне возможно .
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Тобто якщо в Харкові, Дніпрі, Херсоні вдягти вишиванку - то ризикуєш зазнати борошна народного презирства чи навіть стусанів куркулями від зубожілого народу? Отак підійдуть - "ах ти бандера, ми тут оремо на трьох працях, висолопивши мови, а ти вдягнув вишиванку і крадеш народні засоби", я правильно зрозумів?
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" Отак підійдуть - "ах ти бандера, "

При чем тут Бандера ? Ну откуда вы такие ******** беретесь ? Бандера не крал у своего народа .

Ты текст в состоянии читать ? Не ? Тодi тримай картинку , може так щось зрозумiєш :

В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 1147
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*з огидливим кацапським акцентом* Скока нонче рянтген на рязани-т? Чай, гейгер-то соловьём заливаеццо, быдто малохольнай...
Бяда, бяда - знать, одной хромосомушки малым-мало, вона исьтьчо полезла, окаянная...
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Козломордый! Ты наглухо провалил підлога-тест! Сливайся быстрее и не пиши сюда больше! У суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі показали його листування в соціальних мережах - Цензор.НЕТ 6280
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Що особливо надає, зайвохромосомні навіть не розуміють, на чому спалилися У суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі показали його листування в соціальних мережах - Цензор.НЕТ 4891
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У них в рязани грибьі с глазами. Из едят, они глядят
(С)
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Живу на Харківщині, вишиванку одягаю із задоволенням. А дивляться на неї люди із захопленням, бо вона *******, ручної роботи, її мені мама вишивала. У Харкові теж часто бачу молодь у вишиванках. Вишиванка не винна в тому, що її одягають негідні люди.
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В Дніпрі просто ДОХРІНА молоді у вишиванках. Щоб пересвідчитись, достатньо прогулятися вулицями міста.
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Куприк.
кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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так то банальный копчик шоле? В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 2389теперь понятно почему он кацап...тех всегда поближе к задним полушариям тянет.этого не вытравишь,все на уровне подсознания
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кацапню вишиванка відлякує, як чортів ладан
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
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а нашо її прати? гімнастьорка не для цього!
гімнастьорка - для прєвасходства над астальнимі народамі! дєди ваєвалі, мля!
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Прати? Вони не знають, що таке мило та сечалка, яке там ще прання?
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У нас свыня в вышеванке пять лет бродило .
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От урод . тебе не стыдно **** . я воевал . Пока ты гнида здесь свою жопу грел . .
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Йорік: Пустіть! Я контужен на х*й! Пока ти, ****, в тилу баб портів, я в танкє горєл! Я - льотчік!

(с) Лесь
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в Украине воины никогда не кричат "************"...Это типично кацапский тренд.Так шо в спам
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И "диды" тоже "ваевали"... А ты на чьей стороне, "ваевал"?
Приходит старый-старый "Вовочка", в военкомат:
- Здравствуйте... Я слышал, вы тут рздаёте награды участникам Второй Мировой? Так я тоже участник...
Посмотрели документы:
- Дед, так тебе-же, в 45-м, только двенадцать исполнилось! Какой-же, ты "участник"?!
- Да я в 43-м, солдатам воду на батарею носил, и яблоки! Они меня так благодарили, так благодарили: "Я, я, зер гут, Вольдемар!"
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люблю, коли кацап бомбить!
розкажи, як тебе на колчаківських фронтах було поранено
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Блть, голова... рептілоїд якийсь або інсектоморф (прізвище Муравицький символізує).
І так, якого путіна створіння вдягнуло вишиванку?

В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях - Цензор.НЕТ 13
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да, полюцайська ґемба сімволізіруйєт
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Щось є від Троцького та Швондера (ще б густішу шапку волосся, і вуаля).
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та вже беркутів-убивць оправдують та випускають, то цього вилупка не варто тримати під вартою
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