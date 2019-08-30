 У суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі показали його листування в соціальних мережах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
На судовому засіданні змінився прокурор. Цього разу сторону обвинувачення представляє Микола Юхимчук замість Вадима Левченка.
Прокурор надав скріншоти переписки у соціальних мережах, які за його словами, належать підсудному, із замовниками публікацій упродовж квітня-травня 2016 року.
Зокрема, у повідомленнях обговорюються теми публікацій про суспільно-політичне життя в Україні, кількість переглядів матеріалів на інтернет-ресурсах, а також Муравицький пересилає текстові документи.
Крім того, у публікаціях та переписці згадуються прізвища Аблязімов та Бальцерович, що вже не раз звучали на судових засіданнях. Сторона обвинувачення акцентує, що це псевдоніми Муравицького, під якими він публікувався у проросійських ЗМІ.
За словами Юхимчука, усі згадані в протоколі огляду статті негативно зображують описані автором події.
Натомість захисниця підсудного Світлана Новицька акцентує, що озвучені публікації не мають доказового значення.
Нагадаємо, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Слідчі стверджують, що Муравицький за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. За даними СБУ та прокуратури, він писав замовні статті на підтримку окупації Криму та поширював інформацію про збір грошей для бойовиків. Сам блогер обвинувачення відкидає.
В тебе щось відклеїлося.
Ніколи Штірліц не був ТАК близько до провалу.
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Бо такий скособочений "висновок" можна зробити ВИКЛЮЧНО якщо "моніторити" українське життя з-поза меж країни (причому моніторинг робити в бидлокласниках та подібних сміттєзвалищах).
Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає.
"Раздражение", мля... *осёлface*
Штирлица уже тут провалили 461 раз , ты все проспал .
" Якщо живеш в Україні - достатньо прогулятися вулицями і подивитися на людей різного віку, особливо на молодь - тисячі хлопців та дівчат із задоволенням носять вишиванки, і їхня популярність щось нікуди не падає. "
Во Львове вполне возможно .
При чем тут Бандера ? Ну откуда вы такие ******** беретесь ? Бандера не крал у своего народа .
Ты текст в состоянии читать ? Не ? Тодi тримай картинку , може так щось зрозумiєш :
Бяда, бяда - знать, одной хромосомушки малым-мало, вона исьтьчо полезла, окаянная...
(С)
кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
а ти назло хахлам носі гімнастьорку - кацапську народну рубаху
гімнастьорка - для прєвасходства над астальнимі народамі! дєди ваєвалі, мля!
гарна спроба, кацап
аніка-воєн
ги
(с) Лесь
Приходит старый-старый "Вовочка", в военкомат:
- Здравствуйте... Я слышал, вы тут рздаёте награды участникам Второй Мировой? Так я тоже участник...
Посмотрели документы:
- Дед, так тебе-же, в 45-м, только двенадцать исполнилось! Какой-же, ты "участник"?!
- Да я в 43-м, солдатам воду на батарею носил, и яблоки! Они меня так благодарили, так благодарили: "Я, я, зер гут, Вольдемар!"
розкажи, як тебе на колчаківських фронтах було поранено
І так, якого путіна створіння вдягнуло вишиванку?