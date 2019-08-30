 У суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі показали його листування в соціальних мережах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На судовому засіданні змінився прокурор. Цього разу сторону обвинувачення представляє Микола Юхимчук замість Вадима Левченка.

Прокурор надав скріншоти переписки у соціальних мережах, які за його словами, належать підсудному, із замовниками публікацій упродовж квітня-травня 2016 року.

Зокрема, у повідомленнях обговорюються теми публікацій про суспільно-політичне життя в Україні, кількість переглядів матеріалів на інтернет-ресурсах, а також Муравицький пересилає текстові документи.

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Крім того, у публікаціях та переписці згадуються прізвища Аблязімов та Бальцерович, що вже не раз звучали на судових засіданнях. Сторона обвинувачення акцентує, що це псевдоніми Муравицького, під якими він публікувався у проросійських ЗМІ.

За словами Юхимчука, усі згадані в протоколі огляду статті негативно зображують описані автором події.

Натомість захисниця підсудного Світлана Новицька акцентує, що озвучені публікації не мають доказового значення.

Нагадаємо, Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Слідчі стверджують, що Муравицький за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. За даними СБУ та прокуратури, він писав замовні статті на підтримку окупації Криму та поширював інформацію про збір грошей для бойовиків. Сам блогер обвинувачення відкидає.