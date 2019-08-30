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 Політика України
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Все про:Кабмін (3041) Турчинов (859)

 Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов

Всі новостворені міністерства або ті, що змінили назву, сьогодні не зможуть працювати.

Про це сказав Олександр Турчинов у коментарі, передає Цензор.НЕТ. 

Він нагадав, що 29 серпня під час затвердження складу нового Уряду були створені нові міністерства шляхом об‘єднання декількох міністерств, які працювали в попередніх Урядах, а також шляхом зміни їхніх назв. "Зменшення кількості міністерств - достатньо логічний крок, але він повинен професійно готуватись", - сказав Олександр Турчинов, пояснивши, що після вчорашнього голосування втратили свою легітимність міністерства, які працювали за минулих Урядів та не отримали нових очільників і не потрапили до складу нового Кабміну.

Він пояснив, що ліквідація цих міністерств - юридично складний, витратний і тривалий процес. "Разом з тим, всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв та новообраних міністрів: ані положень, які потрібно затверджувати, ані штату, а головне - жодної копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону "Про бюджет України", закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації", - сказав Олександр Турчинов.

Він пояснив, що для нормального функціонування новостворених міністерств "ВРУ повинна знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу новостворених структур і підрозділів".

"Серйозні державні рішення мають спиратися не тільки на інформаційну складову. Є ще одна важлива складова, яка має назву "державне управління". Такі рішення потребують серйозної підготовчої роботи, яку бажано проводити до їхнього ухвалення", - резюмував Олександр Турчинов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145615
 
   
 Топ коментарі
 
Прав Пастор, как всегда. А то получается, что Зе собрал команду полететь куда-то в сказочные края, сели в самолет, и Зе спрашивает: "А кто-то умеет управлять самолетом?" Значительная часть министерств сегодня не сможет работать, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3518
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вас цапов не перепутаешь - он скоко ненависти к пастору - но а по существу не чего не написал , ну это и так понятно, шо он таки прав)))
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Прав Пастор, как всегда. А то получается, что Зе собрал команду полететь куда-то в сказочные края, сели в самолет, и Зе спрашивает: "А кто-то умеет управлять самолетом?" Значительная часть министерств сегодня не сможет работать, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3518
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только самолёт под руководством "опытных пилотов" за 28 лет почему-то залетел из Европы куда-то ближе к Гаити или Африке южнее Сахары..
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Ассоциация с ЕС и безвиз.....

Ты в своем Нарьян-Маре перегрелся на солнце ? 😁
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а-а-а..класс..а я наивно полагал, что это простые украинцы своими жизнями на Майдане заработали..а это как то умоляет три десятка лет грабежа "элитой" страны..? в открытых источниках достаточно информации об экономических "успехах" откровенно африканского уровня под руководством супер-профи государственных управленцев..и я, слава Богу, в Киеве всю жизнь живу..
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Хватит вонять, страдалец. В окошко выгляни. Или прививками контуженный?
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по сути вопроса есть что сказать..? или интеллеХта хватает только на личностные оскорбления..? потом админ удаляет скопом весь "пласт конфликтного диалога" и опа - неудобного поста и нет..красота..
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И что дала экономике ассоциация с ЕС? Падение ВВП в 2 раза, обнищание украинцев в 3 раза + потерю 4 миллиардов от транзита газа?
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Закачай свой газ себе в зад, и возрадуйся. К твоему сведению, Украинская экономика самая диамично развивающаяся в Европе, а вы с своим пуйлом в .опе...
Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8794
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Ещё один нищий. Адрес давай, сухариков вышлю!
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прямо зараз з Борщагівки не погано видно..знаєш де це..?
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не знаєш..в ольгіно такі місцини не відомі..
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Убрали ненужные министерство, остальные - остались И бюджеты на них остались. Он с Порошенко любит поучать, хотя сами довели Украину до краха.
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Бюджеты остались...вот только в Законе о бюджете Украины нет ни слова о новых министерствах... и значит деньги направленные на них будет ни что иным как кража бюджета...
Прежде чем это делать..надо бы внести изменения в бюджет...или одновременно... и именно об этом и говорит Турчинов......но зебобикам это не понять...они считают что бюджет Украины это их личная тумбочка с баблом...
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Тот чмырь даже не зелебобик, Он из Ольгино.
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Дурак ты, Семя.
Изменение ОДНОЙ БУКВЫ в названии министерства означает НОВОЕ минимстерство, что требует от ВСЕХ сотрудников написать заявление по собственному желанию. По КЗОТУ они должня быть предупрежденыны за две недели. Потом нужно утвердить Положення про Министерство. Потом НОВОЕ Министенрство не получит ни копейки из существующего бюджета, под каждое НОВОЕ министерство нужно изменять бюджет, потом сформироватьт штатное расписание, потом принять всех сотрудникуов обратно, а пока все игры не закончатсчя - никто работать не будет.
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ну так дебилам все по ку-ку... им главное понты средний палец как Зебобик демонстрировал вчера в прямом эфире канала Рада...
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Пять лет разворовывал страну ,вместе с порохом ,Турчинов очень богатый человек,проработав на гос службе. Теперь умничает . В Украине всё нужно менять,если хотим выскочить из ямы,куда загнали 5 предыдущих оглоедов.
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Да, да!
Нужно срочно спрасить Игорёшку - он паяснить, куда, тудыть её в качель, как рихвармировать министерсва!
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Интересно, кто-то все-таки предъявит старому стукачу КГБ за Крым? "Огня не открывать, сопротивления не оказывать, выводить войска из Крыма"...
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вас цапов не перепутаешь - он скоко ненависти к пастору - но а по существу не чего не написал , ну это и так понятно, шо он таки прав)))
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Я те умоляю, на тебе по существу...

«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
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"Однако разрешения применить силу в Крыму Турчинов так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом Воронченко оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину."
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"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде.
И Я ПОДПИСАЛ ЭТОТ ПРИКАЗ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявил Турчинов.»
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/827023-Turchinov-otdal-prikaz-streljat--v-Krymu--no-ego-ne-poslushali © News.bigmir.net

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и где этот приказ? почему Воронченко его не получил?
П.С. Если принял должность президентскую, ты за все отвечаешь. Иначе какая-то фигня получается. Давайте скан приказа, и заодно скан приказа на вывод войск из Крыма.
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Насколько помню батальоны морпехов в Феодосии и Керчи уже были заблокированы на . что пастор возмущался - на вас нападение вам стрелять положено по уставу какие ещё приказы вы ждёте . какие танки в 36 береговой - три штуки без бк и 10 штук бмп с бк . бригада была почти отправлена на майдан в Киев они оправдывались . что им нечем обороняться. командир и замполит насколько знаю служат сейчас кацапам за то что сдали
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и - начать войну без союзников с ядерной страной - ну да - прикольно - а не напомнишь мне в процентах сколько всего военных вышло в Украину и сколько осталось предателей Родины?))))))
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что то чеченцы об этом не задумывались, и теперь получают дань с кацапии...Не?
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Не Путин приказал выводить войска из Крыма, вот в чем принципиальный вопрос....не Путин приказал не оказывать сопротивления элементарного... Хотя может и он. Турчинов только озвучил.
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еще раз ,по существу - тема - Значительная часть министерств сегодня не сможет работать, - Турчинов - и заканчивай цапские вбросы здесь выдавать - не кому не интересно
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Ха-ха-ха... танками давить "мирное население", которое вышло "на протест"? так для кремлядей лучше повода и не придумать, для полномаштабного; а весь мир отморозился бы, типа, "разбирайтесь сами"
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Хе, не катит. В Донбассе мы оказали сопротивление несмотря на приказы Турчинова. Для полномасштабного нападения кремлядей ВООБЩЕ не надо повода. Реально не надо, им ничего не мешает и сейчас. Зассали бы на Донбассе, как в Крыму, получили бы Новороссию от Одессы до Харькова.
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Ой, Андрейка, расскажы, как ты там в Данбасе сапративлялся лично!
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Менше вір Вороненкову. Зараз говорити можна все, показувати себе героєм. Хто б тоді стріляв? Здали б ті танки і всю техніку, так само як це трапилось в Краматорську .
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Анализ стенограммы СНБО по сдаче Крыма от 28.02.2014. А.Турчинов грубейшим образом нарушил пп. 1, 19, 31 ст. 106 Конституции Украины, а также ее следующие статьи: 2, 17, 65, 73, 102. Нарушителями статей 2, 17, 65, 73 Конституции Украины стали также ВСЕ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СНБО 28 февраля. Члены СНБО, являвшиеся в тот момент народными депутатами Украины, нарушили также и ст. 79 Конституции Украины. Кроме того, ими были нарушены несколько статей Закона Украины об обороне.
Закон один для всех. Даже для кровавого Пластыря.
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А кто тогда проголосовал за введение военного положения?
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Он один и проголосовал. И что. Он же старый комсомолец. Он же и Тимошенко на заседание СНБО незаконно привел.
Есть голый факт - при и.о. президента Турчинова без боя слили Крым. Это просто факт. Остальное - это пиар и разного рода отмазки.
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пастора подставили а ключевые фигуры без которых это НИКАК не могло произойти это фирташ лёвочкин пинчук кучма ахметов..... хоть стой хоть падай - без их "участия" никак
не получается.........
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и что им Турчинов сделал, всем этим нехорошим товарищам?
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Андрюха, ты наверное в армии не служил. Какие войска, на полк рота охраны разукомплектованной техники, призывной состав из крысчян? Чудной ты, я служил в Феодосии.
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У меня родня и сейчас в Крыму живет, в Севастополе. Ну ладно, повторю тебе "Радио Свободу", хроники сдачи Крыма Турчиновым...

«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
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напоминаю тема - про работу министерств Украины - а не личность - Кровавого пастора - ваше отношение к нему мне и другим уже понятно)))) (флуд это - за это банят)
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Так работать, как "работали" при Пете и Гройсмане, министерства уже не смогут работать.
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Вони десь місяців зо два ніяк не зможуть працювати. Все, прошу Пана, знаєте про Бюджет і бюджетну дисципліну? Відомства, які були в вертикалі міністерств, що зазнали змін, не отримають фінансування (підготовка до зими, зарплата, закупівля витратних матеріалів і т.д.)
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Лось ! Который украл водоконал . И выслал каждому киевлянину долги от 8 до 20 тысяч .
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хах ми закони вчєра пачькамі прінімалі коториє тока стряпчіє пішут так і правітєльство всьо разруліт прафісіанали жє
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а какую должность сейчас занимает Турчинов?
Вроде никакую....
пускай сидит дома и ждет ареста по списку Портнова..., а не выступает....
Секретарь РНБО допустивший и вскормивший реванш про-московских сил, Медведчука, Рабиновича и др.... - должен быть арестован этими силами одним из первых...
Так будет справедливо...
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Интересно, в начале 2013-го он тоже такое говорил?
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Все вышло, как у Зе.
Он думал, что имитировать под музыку стук причинным местом по клавишам рояля, это концерт.
А оказалось, позор!
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в чем позор в том что воры и падлы день не поработают и не нагреют тебя быдло на свою зарплату?
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вопрос что мешало? 5 лет украли у страны падлы
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В Украине готовят серьёзную Смуту! ...в рамках внутреннего конфликта...
Надеюсь, что внутренний конфликт будет -- быстро и чётко, но в Рамках Национальной Хунты , а не Смуты.
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Это не главное,главное новые рыла вокруг кормушки собрались.
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Имея 254 штыка в ЗРаде оне легко могут компенсировать данный пробел ...

Оне на изменения в Конституции замахнулись , а тут какой-то се бюджет и финансирование министерств . Вчерась ночью (с часу до пол третьего) оне проголосовали около 100 решений Рады . Шо им стоит протолкнуть функционал с двух министерств старых , на одно новое вместе с баблом
А покедово - как горицо - нет бабосов , нечего дербанить .
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Цей процес займе кілька місяців (ліквідація, створення ,інвентаризація, передача, затвердження положень, штатів та змін до бюджету. Не менше 3-4 місяців
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Министры, кеттанов в Украине 50 гривен, а в ордло 28 рублей - 13 гривен, такой же самый.
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Ту прав, чтоб ликвидировать гос.структуру нужно прописать механизм, пристроить чиновников, а НПА вообще не успевают привести в соответствие . Отак и живем, бесконтрольный дерибан бюджета, и прекратить никто не хочет
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Ой мля иди нафиг говорящая жопа, тоже мне эксперт нашелся...
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Сгоняй, открой фирму по быстрому, одна нога здесь, другая в Кривом Роге..
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ну собственно зебилов предупреждали что вы выбрали хаос....

https://www.youtube.com/watch?v=jbWCd7fxL_g
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А откуда вылезло это недоразумение? Давно не было слышно о нём. Пора бы и органам подключаться.
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кто о чем-кацапня все об органах Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1727.сидели бы уже ровно на бутылках,органные
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Доработали бы год в старом формате, а с нового пожлуйста. Ведь это новые юридические лица нужно формировать теперь.
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Не говори.... беда.... А с нового года уже и не беда.... да? Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7194
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О герой комиксов о кровавом пасторе..... Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2062
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии мы свяжемся с вами в самое ближайшее время)))
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кстати,топор у кровавого пастора любимый инструмент...но он никогда не позволяет инструментам чего то вякать. Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1645использует строго по назначению...
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та фигня какая...бородатая бабушка даст денех под процент...ростовщический.
или не даст.бо в последнее время все повторяет,что дефолт-это хорошо.
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Турчинов, скажи по-простому - "Ищу высокооплачиваемую работу! Готов на любую должность в новом министерстве! Церковь не предлагать!"
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Все правильно,но что для новых лиц какие то там законы,бюджет,перебюджет? Есть революционная целесообразность! Нет бюджета?-пох! "Вася! Покрутити там КРАНТИК-
-ШЕФ!,так низзя!!!
-Шо низзя!- счаз можно, "эпоха зубажиння кончилась"!
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Нема там ніяких проблем, без офшорно-кондитерської корупції і казнокрадства все елементарно вирішується.
Цей діяч, з неоціненним і неперевершеним досвідом, де саме і в чому саме прославився? Протирав штани в своїй легендарній кімнаті і з тупою міною на обличчі вилазив з неї на екскурсії туди, де, нібито, без його участі, ну, ніяк не могли створити ніким ще не бачену чудо-зброю.
А скільки дивізіонів крилатих ракет він розгорнув - про це одному Господу Богу відомо.
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Ещё одион ипанутый камандир эскодрона сопляков летучих....
Щас он сропли вытрет о бюдет - и вапрос ришится сам собой!
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Хватит соплей и "советов" от лузеров. Ваши "министерства" существовали 5 лет, но ничем, кроме обогащения кучки подонков и себя любимых, за счет нищего народа, не занимались. Так же как и ваша Рада, за 5 лет не принявшая элементарных, нужных стране законов- то, что было сделано новой Радой за ОДИН ДЕНЬ работы! А посему- идите лесом со своими "оценочными суждениями". Будете гавкать, когда получите команду "Голос!". Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9898 А пока- сидите в своей Будке и зализывайте раны. Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5730
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