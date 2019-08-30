 Значна частина міністерств сьогодні не зможе працювати, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов у коментарі, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 29 серпня під час затвердження складу нового Уряду були створені нові міністерства шляхом об‘єднання декількох міністерств, які працювали в попередніх Урядах, а також шляхом зміни їхніх назв. "Зменшення кількості міністерств - достатньо логічний крок, але він повинен професійно готуватись", - сказав Олександр Турчинов, пояснивши, що після вчорашнього голосування втратили свою легітимність міністерства, які працювали за минулих Урядів та не отримали нових очільників і не потрапили до складу нового Кабміну.
Він пояснив, що ліквідація цих міністерств - юридично складний, витратний і тривалий процес. "Разом з тим, всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв та новообраних міністрів: ані положень, які потрібно затверджувати, ані штату, а головне - жодної копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону "Про бюджет України", закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації", - сказав Олександр Турчинов.
Він пояснив, що для нормального функціонування новостворених міністерств "ВРУ повинна знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу новостворених структур і підрозділів".
"Серйозні державні рішення мають спиратися не тільки на інформаційну складову. Є ще одна важлива складова, яка має назву "державне управління". Такі рішення потребують серйозної підготовчої роботи, яку бажано проводити до їхнього ухвалення", - резюмував Олександр Турчинов.
Ты в своем Нарьян-Маре перегрелся на солнце ? 😁
Прежде чем это делать..надо бы внести изменения в бюджет...или одновременно... и именно об этом и говорит Турчинов......но зебобикам это не понять...они считают что бюджет Украины это их личная тумбочка с баблом...
Изменение ОДНОЙ БУКВЫ в названии министерства означает НОВОЕ минимстерство, что требует от ВСЕХ сотрудников написать заявление по собственному желанию. По КЗОТУ они должня быть предупрежденыны за две недели. Потом нужно утвердить Положення про Министерство. Потом НОВОЕ Министенрство не получит ни копейки из существующего бюджета, под каждое НОВОЕ министерство нужно изменять бюджет, потом сформироватьт штатное расписание, потом принять всех сотрудникуов обратно, а пока все игры не закончатсчя - никто работать не будет.
Нужно срочно спрасить Игорёшку - он паяснить, куда, тудыть её в качель, как рихвармировать министерсва!
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
И Я ПОДПИСАЛ ЭТОТ ПРИКАЗ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявил Турчинов.»
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/827023-Turchinov-otdal-prikaz-streljat--v-Krymu--no-ego-ne-poslushali © News.bigmir.net
П.С. Если принял должность президентскую, ты за все отвечаешь. Иначе какая-то фигня получается. Давайте скан приказа, и заодно скан приказа на вывод войск из Крыма.
Закон один для всех. Даже для кровавого Пластыря.
Есть голый факт - при и.о. президента Турчинова без боя слили Крым. Это просто факт. Остальное - это пиар и разного рода отмазки.
не получается.........
«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
какая же ето мука - галасавать!
Вроде никакую....
пускай сидит дома и ждет ареста по списку Портнова..., а не выступает....
Секретарь РНБО допустивший и вскормивший реванш про-московских сил, Медведчука, Рабиновича и др.... - должен быть арестован этими силами одним из первых...
Так будет справедливо...
Он думал, что имитировать под музыку стук причинным местом по клавишам рояля, это концерт.
А оказалось, позор!
Надеюсь, что внутренний конфликт будет -- быстро и чётко, но в Рамках Национальной Хунты , а не Смуты.
Оне на изменения в Конституции замахнулись , а тут какой-то се бюджет и финансирование министерств . Вчерась ночью (с часу до пол третьего) оне проголосовали около 100 решений Рады . Шо им стоит протолкнуть функционал с двух министерств старых , на одно новое вместе с баблом
А покедово - как горицо - нет бабосов , нечего дербанить .
https://www.youtube.com/watch?v=jbWCd7fxL_g
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или не даст.бо в последнее время все повторяет,что дефолт-это хорошо.
-ШЕФ!,так низзя!!!
-Шо низзя!- счаз можно, "эпоха зубажиння кончилась"!
Цей діяч, з неоціненним і неперевершеним досвідом, де саме і в чому саме прославився? Протирав штани в своїй легендарній кімнаті і з тупою міною на обличчі вилазив з неї на екскурсії туди, де, нібито, без його участі, ну, ніяк не могли створити ніким ще не бачену чудо-зброю.
А скільки дивізіонів крилатих ракет він розгорнув - про це одному Господу Богу відомо.
Щас он сропли вытрет о бюдет - и вапрос ришится сам собой!