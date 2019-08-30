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 Політика України
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Все про:Медведчук (484) Москва (635) обмін (433) Рабінович (105)

 "Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву

Представники фракції "Опозиційна платформа - За життя" побували в СІЗО "Лефортово", де утримуються незаконно утримувані в Росії українці, що готуються до обміну.

Медведчук розповів, що разом з Вадимом Рабіновичем передав Миколі Карпюку і Станіславу Клиху український хліб та сало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", що належить Медведчуку.

"Дійсно, це питання серйозно просунулося, і тому це все дає впевненість у тому, що найближчим часом цей обмін відбудеться, і в цей обмін буде включено тих людей, зокрема з приводу яких ми тривалий час ставили питання їх звільнення. І ми сьогодні були раді їх побачити, вони були раді отримати привіт з України, від родичів", - розповів кум Путіна.

Вадим Рабинович попросив усіх, хто бере участь у процесі переговорів про обмін, утриматися від коментарів.

Читайте також: Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

"Припиніть займатися самопіаром на обміні полонених! Дайте людям повернутися додому. Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей. Рот свій закрийте і дайте доробити справу!" - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145613
 
 
 Топ коментарі
 
агов баканов, чому ці чорти на волі? агов рябошапка де підозри? портнов де тєлєга в дбр? хоча хто ж союзників то зачіпа
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А что, Рабинович уже участвует в переговорах по обмену? Ишь, пристроился к куму хуйла и уже себя величиной почуствовал.
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а мертветчук не пиаром занимается???????????
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агов баканов, чому ці чорти на волі? агов рябошапка де підозри? портнов де тєлєга в дбр? хоча хто ж союзників то зачіпа
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Вова, погонял бы ты лучше не фекальных, а вот этих чертей !
Давай, звони Баканову! 🤔
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це ви про кого? про Зе, шефіра, бєню, рабіновича і ще кучу чиновників???
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А что, Рабинович уже участвует в переговорах по обмену? Ишь, пристроился к куму ***** и уже себя величиной почуствовал.
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когда рабинович сказал "паразиты" видимо оговорился,имея ввиду себя
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а мертветчук не пиаром занимается???????????
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Как кто. При Порошенко он сидел тише воды и ниже травы, а сейчас в Верховной раде сидит.
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Это когда его в "минский процесс" Порошенко в 2014-м поставил или, когда с Мертвечуком на пару под себя подмял весь автогаз в Украине? Или когда Мертвечуку отдал весь рынок автодизеля в Украине?
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Конечно сидел ! То в самолете , мотался то в Минск , то в Москву, то рядом с ****** сидел , выполнял задание 2 хозяев , как Труффальдино из бергамо , Фигаро
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Недоразвитое, я тебе невменяемому уже не раз и не два писал, что не показывай ты твою откровенную тупость на людях.
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Ты для меня квартирант, который проживает в Украине.
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Невменяемое, что еще в твоей воспаленной нити, держащей уши, возникло?
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Питання - при кому медведчука більше - при Порохі, чи при зебілі?
А Рабіновича?
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Похоже все читают новости с одного и того же канала. А вот иные каналы печатают сведения а том,что Путин требует в обмен Цемаха. И это перед судом по сбитому Боингу. Уже и Англия заявила,что в случае выдачи Цемаха Россия развалит процес .Украина может потерять всю мировую поддержку.
Уважаемые слушайте не только любимые вам каналы.
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С моряками не дал обосраться Климкин. С Цемахом... Климкин-то уже отошел от дел...
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Щоб ви з путінии під себе додєливали
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Вадим Рабинович попросил всех, кто участвует в процессе переговоров об обмене, воздержаться от комментариев.
"Прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных! Дайте людям вернуться домой. Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - заявил он....
Х - хуцпа
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а ви помітили шо новості кажду минуту - це камєртон ритм задайє
і не тільки ритм, а й теми
знову "темники"
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а шо думаєт ігарь валєрічь па поваду етіх чєртєй "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 4816 ілі там вєсавая катєгорія другая
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Игарю Валеричу пох.. У него другие интересы.
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а шо думаєт ігарь валєрічь па поваду етіх чєртєй

Он думает о цене эл. энергии для своих предприятий,и наверно собирается повысить и проценты за и кредиты - 49 % годовых
не круглая сумма...
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ТВАРИ ЛИЦЕМЕРНЫЕ ВРАГИ УКРАИНЫ ТАКИМ КАК ВЫ НАПЛЕВАТЬ НА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ ТО ЧТО ЗА УЗНИКОВ НАШИХ,ВЫ КАК РАЗ ТВАРИ И ПИАРИТЕСЬ,ЛЕТАЮТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ НА ПОКЛОН,К ПУЙЛУ К МЕДВЕДЕВУ
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ця гнида вже Стусу передачок наносила "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 8439
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При Пете был только Медведчук, а при ЗЕ и Медвудчук и еще сто таких как Медведчук.
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Да ладно ... "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 4957

Шухрич був вже давно .
Й його було завжди не незамало .

Але саме при Пепі Мертветчук розжився каналами особистої відверто ********** пропаганди ....
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И в Верховной Раде Шуфрич был был при Пете ? А за 100 дней ЗЕ мог бы уже сто раз отнять все каналы у Медведчука, но не делает этого - значит его это устраивает.
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Нестэр в Зраде уже лет 20 как выпасаицццо в отличии от Кумахуйла ... И голосовал за 16 сичня законы . Он в Зраде непрерывно с 2012 года , и до 2010 бывал и у рыгов и у Эсдеков ...

А "отнять" это как ?!
Легче не дать купить , чем потом по софкоидным схемам "отнять". Это шо , позвонить судье ?!
Пепа так делал , да и Ибукович до него . Бжоляр не делал так , а Кучмо все сцали и без звонка .

Пора прощаться с софкоидным наследием и его схемами и методами давления !
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А "отнять" это значит "отнять". Эти каналы постоянно что-то нарушают. Там отозвать лицензию за нарушение можно запросто.
Про то, что пора "распрощаться с софкоидным наследием" пойди расскажи ЗЕ - он постоянно нарушает Конституцию и его это мало волнует.
https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-zapustili-schetchik-narushenij-zelenskogo-v-chem-obvinyayut-prezidenta.htm
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Вот за этих двух агентов КГБ , в недалеком будущем , будут топить лолиботы . Делайте скрин . Гыглик , ты готов послужить Медведчуку "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 7444
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От и освободят пленных, благодаря Медведчуку и Рабиновичу! ...паляныця, сало, связи...
А вы думали... ...им ещё в ножки все поклонятся...
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я думаю,украинцы не такие наивные, все понимают что ***** решил освободить пленных,потому что жопу припекло от санкций!
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...ничего там особо, лично ***** не припекло...
Ему выгодней пленных отдать "своим" -- 5 колонну поддержать. Типичный коммуняцко- ГБшный ход.
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раз пашлі на дєла я і рабіновіч .... "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 7181 еті хатят атжать пабєду за обмєн у зе і хотят вєрнутца с плєнимі послє долгіх пєрєгаворов в панідєльнік под камєри ! званітє баканаву пусть встрєчаєт етіх чертіл у трапа вжулянах
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ети две падлы передергивают на возвращении хлопцев домой...
ето не обяснить - кто понимает тому и не нужно ничего обьяснять,
кто нет - тому бесполезно....
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"Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей"

Саме цеи займається медведчук та рабінович
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Це якийсь страшний сон.

Вован спит и видит , что этих двоих угрохали как Бузыну. Может даже сам это сделать.
...А потом про этот случай раструбят по ВВС... В. Высоцкий.
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Хлеб и сало) Сами в "Столовой" Верховной Рады икорку с лососятиной жрут, а парням хлебушек?! Позорище, блин... Видать, еще и в Москве всё это купили, чтобы лишнего не таскать)
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При зеленському кум ху-ла став народним депутатом і продовжує займатись питанням військополонених А шо розказували а як кричали
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В Шевченка є "За шмат гнилої ковбаси , ви матір рідну віддасте . Лиш попроси " .
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Це мабуть Тарас про Мертветчука й Марчучку ?
А може про Юрія Бойко та Шуфріча ?!
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Дякули задрочені, і ваша участь є в тому що це падло мертветчук вилізло із небуття,петро ж все вірно робив
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рабинович тварь двуликая. Вчера в раде кричал, что журналистам затыкают рот, нет свободы слова, а сегодня уже "Вы - паразиты, ...... Рот свой закройте и дайте доделать работу"Источник: https://censor.net.ua/n3145613
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***
Если подлый лекарство нальет тебе - вылей!
Если мудрый нальет тебе яду - прими!
(Омар Хайяма)
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Прекратите заниматься самопиаром, сказал кум ***** фотографируясь с украинскими заключенными в росийской тюрьме "Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей": Медведчук и Рабинович снова посетили Москву - Цензор.НЕТ 8002
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***** освобожнением наших пленных убьет даже не двух а трех зайцев. Первое ето ообменяет моряков которых и так должен был отпустить чтобы избежать санкций. Второе ето вытащил своих агентов из украинских тюрем. И третье ето еще и пропиарил своих крыс Мертвечука и Рабиновича
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Агенты ***** Медведчук и Рабинович получили приказ освобождать Цемаха, разгоняют информацию в СМИ, и будут давить на родственников.
А Зеленского как кремль развел - он будет в любом случае в проигрыше.
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Ні, я був впевнений, що про обмін домовився наш ЗЄотєц{cлуга} народа, а виявляється то мертвечук з рабіновічом. Що за яролаш? Хто кому слуга? Хто може гукати "ей, челавєк"?
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Вони провокують на громадянську реакцію, щоби надати другій стороні поле для маневру.
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Рискую быть забаненым модератороми за мат, но по другому тут не скажешь: народ, вы видели ещё когда-нибудь таких двух *********, не ???
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народ, вы видели ещё когда-нибудь таких двух *********, не ??? "Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву - Цензор.НЕТ 82

Да,нам еще надо пройти этап французской революции, когда за день 150 голов отрубывали...
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Баканов и Рябошапка, арестуйте этих чертей.
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"Вы паразитируете на горе... и.т.д." Кто бы говорил? 😉 Голуби мира прям...
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А ведь эти уроды имеют доступ к гостайне. Медведчук Путину рассказывает?
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Вночі кААляційно голосували. Зараз, "допомагають" звільняти бранців. При Порохові вони погано звільняли, при презЕ звільняють гарно, креативно, *******. Тим більше, що і "свой человек" рабіновіч приєднався
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Ребята не прилетели сегодня только потому, что "эти" не успевали по пиариться. Вот же твари.
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Он мусорный бак утепляет. Так на всякий случай.
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Они совсем с катушек слетели. Из Москвы по-хамски поучают власти Украины.
Значит уверенны в своей безнаказанности. Откуда такая уверенность?
Неужели от беспомощности украинских властей?!
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СБУ повинно терміново з'ясувати, чи вела оця парочка хоч якісь переговори хоч з кимось з Московії, стосовно звільнення Українців з полону, і якщо вела, то негайно заарештувати за ведення цих перемовин, бо вони самовільно взяли на себе фукції державних органів влади, чим зашкодили Державі!
В Америці, до речи, за таке дуже суворе покарання існує.
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В нашем случае только украинский народ покарает этих птенцов кремлёвского Фюрера "Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву - Цензор.НЕТ 6524
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Брати хліб та сало в цих чортів антиукраїнських ,можуть траванути як юща, тай у ворогів колаборантів та лакеїв *****, брати хліб, це всеодно що в лугандогця мед з тротилом.
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