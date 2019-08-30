 "Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву

Медведчук розповів, що разом з Вадимом Рабіновичем передав Миколі Карпюку і Станіславу Клиху український хліб та сало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", що належить Медведчуку.
"Дійсно, це питання серйозно просунулося, і тому це все дає впевненість у тому, що найближчим часом цей обмін відбудеться, і в цей обмін буде включено тих людей, зокрема з приводу яких ми тривалий час ставили питання їх звільнення. І ми сьогодні були раді їх побачити, вони були раді отримати привіт з України, від родичів", - розповів кум Путіна.
Вадим Рабинович попросив усіх, хто бере участь у процесі переговорів про обмін, утриматися від коментарів.
"Припиніть займатися самопіаром на обміні полонених! Дайте людям повернутися додому. Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей. Рот свій закрийте і дайте доробити справу!" - заявив він.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Давай, звони Баканову! 🤔
А Рабіновича?
Уважаемые слушайте не только любимые вам каналы.
"Прекратите заниматься самопиаром на обмене пленных! Дайте людям вернуться домой. Вы - паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте и дайте доделать работу!" - заявил он....
Х - хуцпа
і не тільки ритм, а й теми
знову "темники"
Он думает о цене эл. энергии для своих предприятий,и наверно собирается повысить и проценты за и кредиты - 49 % годовых
не круглая сумма...
Шухрич був вже давно .
Й його було завжди не незамало .
Але саме при Пепі Мертветчук розжився каналами особистої відверто ********** пропаганди ....
А "отнять" это как ?!
Легче не дать купить , чем потом по софкоидным схемам "отнять". Это шо , позвонить судье ?!
Пепа так делал , да и Ибукович до него . Бжоляр не делал так , а Кучмо все сцали и без звонка .
Пора прощаться с софкоидным наследием и его схемами и методами давления !
Про то, что пора "распрощаться с софкоидным наследием" пойди расскажи ЗЕ - он постоянно нарушает Конституцию и его это мало волнует.
https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraine-zapustili-schetchik-narushenij-zelenskogo-v-chem-obvinyayut-prezidenta.htm
А вы думали... ...им ещё в ножки все поклонятся...
Ему выгодней пленных отдать "своим" -- 5 колонну поддержать. Типичный коммуняцко- ГБшный ход.
ето не обяснить - кто понимает тому и не нужно ничего обьяснять,
кто нет - тому бесполезно....
Саме цеи займається медведчук та рабінович
Вован спит и видит , что этих двоих угрохали как Бузыну. Может даже сам это сделать.
...А потом про этот случай раструбят по ВВС... В. Высоцкий.
А може про Юрія Бойко та Шуфріча ?!
Если подлый лекарство нальет тебе - вылей!
Если мудрый нальет тебе яду - прими!
(Омар Хайяма)
А Зеленского как кремль развел - он будет в любом случае в проигрыше.
Да,нам еще надо пройти этап французской революции, когда за день 150 голов отрубывали...
Значит уверенны в своей безнаказанности. Откуда такая уверенность?
Неужели от беспомощности украинских властей?!
В Америці, до речи, за таке дуже суворе покарання існує.