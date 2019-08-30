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 Політика України
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Все про:Коломойський (524) ФДМ (72) Хомутиннік (34) оцінка (14) Трубаров (14)

 Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж, - Коломойський про схему з оцінювання нерухомості

Питання, скільки оцінювання нерухомості коштує і що це за реформа. Якщо це 100 грн за хорошу роботу системи, а не тисяча вісімсот, може, і корисна ідея.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

У 2018-му внесення в базу даних інформації щодо угоди з нерухомістю коштувало 0 гривень 0 копійок, а зараз 1 800 за угоду. Корупція в тому, що за користування державною базою даних платять не державі - а приватним компаніям, прокладкам. Рішенням Фонду держмайна створені посередники, які отримують гроші за надання громадянам держпослуг.

Коментуючи цю інформацію, а також можливу причетність до цієї схеми глави ФДМ Трубарова, екснардепа Хомутинніка, Коломойський заявив: "Трубаров з Хомутинніком взагалі не спілкується, вони в жахливих стосунках. Вони вороги. В інтерв'ю він його навіть лаяв. Трубаров нормальний дуже, до речі, хлопець, я його знаю. Напишіть запит на Трубарова, він завтра це скасує. Серйозно, напишіть!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 20 років із держбюджету за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум $240 млрд. Електронне відшкодування, і все, це вже історія, - Коломойський

"Я не знаю цієї теми, думав, це для держави. Скільки загальна сума доходу, скільки ці компанії теоретично заробляють на рік? (За даними ЗМІ - порядка 3-4 млн грн в робочий день. - Ред.) Ого! Хвилиночку, порахуймо . Множимо 250 робочих днів, скажімо, на 3,5. 913 млн гривень! 33 млн дол. на рік. І вони державі нічого не платять? А пика не лусне? Це тоді питання Антимонопольного комітету", - додав Коломойський.

"Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж. Ви ж все записуєте, тепер я собі записав. Я хочу почути теж, я запитаю у Трубарова, щоб бути в курсі. Питання, скільки це коштує і що це за реформа. Якщо це 100 грн за хорошу роботу системи, а не тисяча вісімсот, може, і корисна ідея. Інакше виходить тендерна палата №2, так? Треба перевірити", - резюмував він.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145612
 
 
 Топ коментарі
 
Сограждане, а вас не подташнивает от того, что каждая третья новость тут за Беню и его умные советы?
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Я, так понял у нас новый премьер-министр, в виде Кол.
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Так по делу говорит, тут не поспоришь.
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Сограждане, а вас не подташнивает от того, что каждая третья новость тут за Беню и его умные советы?
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Яскрава деталь сприйняття дійсності олігарха коломойського - він вирішує кому скільки і на чому заробляти в бізнесах в яких він не приймає участь ділячі прибутки! А як щодо тих бізнесів в яких коломойський приймає участь? Не забагато там прибутків? Він ще досі не звик до свого становища напіварештанта, тяжко йому буде в тюрмі.
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ты часто слышал откровения Бени ? Пусть лучше сам рассказывает , ..........................Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости - Цензор.НЕТ 6403
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Если бы наши сограждане так же думали, как Поярков, в ВР не было бы ни старых харь, и новых рыл.
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На Цензорі сьогодні знову Шоу Бені неХіло.
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мастирять Бєню, як самого чесного та ніколи незаплямованого схемами громадянина, на посаду головного антикорупціонера країни!
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Я, так понял у нас новый премьер-министр, в виде Кол.
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"Надо проверить", - резюмировал он.

Нахиба Украине Рада, Правительство, Президент... -- если есть Украинская Коломойская Республика?
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спитайте за шо бєня платить ? ні за шо. у нього будівельний бізнес є, звісно не платить і там.
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По тихому ввели барыги пороха оценку и сейчас переоформить гаражный бокс (не в центре) в Киеве стоит примерно 1000 долларов США.
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"Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости" - время от времени, Беня вылазит из табакерки и начинает учить жить благородно, для Украины, причём Цензор ловит каждые его чих, может Зе, в качестве благодарности, помогает ему остаться на плаву и в теме?
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Я не понимаю, что за хрень?! все новости забиты мнением коломойского?!!!! Кто этот тип?
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Отець української демократії, особа наближена до ЗЕмператора.
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А мне он нравится. Говорит по делу. Ворье бесится...
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Це той що стибздив гроші Приватбанку, я не помиляюсь???
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По ділу Коломойський говорить лиш тоді,коли його інтереси збігаються з загальними..
а це буває у рідкісних випадках...
Переважно Бєня "розводить лохів"
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шось весь цензор уже засрали Коломойским
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вы зарегистрировались чтоб этот высер сделать ?
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Взагалі-то всі ці схеми від Мін'юста, а Мін'юст -- це аваківське кодло. Авакав в свою чергу -- єдиний незамінний міністр Узеленського...
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