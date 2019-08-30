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 Політика України
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Все про:аварія (271) Гонтарева (283)

 Мене збила машина на пішохідному переході, і тепер я в госпіталі Лондона, - Гонтарева

Ексголову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі "LIGA.net".

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер в госпіталі. Зараз поліція проводить розслідування це нещасний випадок чи погрози почали реалізовуватися", - зазначила Гонтарева.

Вона повідомила, що має серйозні травми.

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"Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другу", - написала Гонтарева.

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145611
 
   
 Топ коментарі
 
Хто там її збивав,забухане чувирло перечипилось та впало на капот,як це ще вона не видала,шо беня заказав її
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Зе-тыпил, тебя не понять:
Ты хочешь, что бы ее посадили и она все "схемы" на допросах открыла?
Или хочешь "засунуть все концы в воду"?
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Скупа чоловіча сльоза майже непомітно ковзнула по моїй неголеній щоці. 😥
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Сатановская , ушибы стопы лечат и в Украине , так что не гони приезжай и отдыхай на зоне .
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Пастор шлаг пятый раз выпадал из окна и бился головой о мостовую, но яд не срабатывал. ))
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Как повестка от ГБР, так сразу резко портится здоровье
Ну шо ты будешь делать, прям хоть к повесткам одеяло в клеточку сразу прикладывай
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как эта лярва не хочет в Украину. Даже наезд авто на себя организовала. Тваоь.
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Я не вірю. Якщо сталося в понеділок, чому тільки сьогодні це стало новиною. Вона що без тями була всі ці 5 днів?
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кто украл миллионы тому пофигу законы
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Дура.Надо было писать,что машина сбила насмерть.Забыли бы может.
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