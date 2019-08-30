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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (524) ПДВ (94) Шлапак (10) Яценюк (1507)

 За 20 років із держбюджету за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум $240 млрд. Електронне відшкодування, і все, це вже історія, - Коломойський

ПДВ крали впродовж 20 років.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

За його словами ПДВ крали впродовж 20 років.

"Я пам'ятаю, як ми з Арсенієм Петровичем головою об стіну Шлапака били, щоб він ввів електронні рахунки й автоматичне повернення ПДВ з 1 січня 15-го, однак зробили пізніше. І все! Закінчилася величезна корупційна схема, багаторічна, з відкатами по відшкодуванню" , - розповів він.

Читайте також: Треба переглянути все, що було приватизовано, і повернути стратегічні підприємства державі, - Коломойський

"Електронне відшкодування, і все, це вже історія. Напевно, якісь невеликі схеми присутні, завжди є нюанси, але головну проблему вирішили - там була дірка, по 10-12 млрд доларів США в рік крали з бюджету. За 20 років ми не помилимося, якщо скажемо, що з держбюджету України за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум 240 мільярдів доларів. Це в 2-3 рази більше за весь наш держборг", - додав Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145608
 
   
 Топ коментарі
 
Гончарук: Ми "окреслили червоні лінії" Авакову, за які не можна переступати. На фото Гончарук саме окреслює Авакову червоні лінії.

За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8438

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ТАК ЭТО Ж ТАКИ СЕМАЧКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ШО ЭТОТ ТИП ЗА 10 ЛЕТ ВЫВЕЛ ИЗ УКРАИНЫ 467 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США. За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2054 За то сейчас Казначейство и ФБР США сильно интерес имеет до Бени. За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8270
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Блин, они даже не скрывают, что Коломойский стал реальным правителем страны. Ну, хоть бы ради приличия не светился так явно.
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За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский
да, в этом вопросе бене можно верить - сам в доле)
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Гончарук: Ми "окреслили червоні лінії" Авакову, за які не можна переступати. На фото Гончарук саме окреслює Авакову червоні лінії.

За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8438

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Авакян Гончаруку:-"Мальчік, водочкі прінєсі"
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Обсяг відшкодування ПДВ олігархам це 200 млрд грн на рік, потрібно повністю відмовитись від відшкодування ПДВ головним ресурсним експортерам! Не має бути ніякого відшкодування ПДВ за продукцію металургії чи зерна, газу чи нафти! Відшкодування ПДВ може бути тільки для продукції машинобудування з високою доданою вартістю!
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ТАК ЭТО Ж ТАКИ СЕМАЧКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ШО ЭТОТ ТИП ЗА 10 ЛЕТ ВЫВЕЛ ИЗ УКРАИНЫ 467 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США. За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2054 За то сейчас Казначейство и ФБР США сильно интерес имеет до Бени.
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Але ж все одно парашенко зрадник і мародер, а порохоскот- нелюди.
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брехня.

Бєня вивів максимум 8-10 лярдів..

460-це оборот . не його бабло..
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А что по этому поводу желает сказать преЗЕдент?
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Не знаю как преЗЕдент, но президент у нас на ближайшие пять лет - Беня.
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Он спонсор твоей пейсатой ЗЕкоманды.
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Беня рассказал о том, как работает одна из его успешных схем
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" Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского - вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь "

А шо , видио нема , только текст За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6473
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Блин, они даже не скрывают, что Коломойский стал реальным правителем страны. Ну, хоть бы ради приличия не светился так явно.
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зюзя казав, що він - не маріонетка Коломойського
не міг же він брехати!
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А Беня вообще заявил, что олигархия побеждена)))
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У собак Павлова, слина тече після загоряння лампочки, у зебіків, після згадки про Пороха. На все інше реакції немає. Бреши, правду кажи, насміхайся- все хАрАшо, все на благо !!!
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А смысл скрывать?
Для телебыдла есть 1+1.
Там в их голову загружают поведенческие матрицы, через правильно поданные новости, сериалы и дебильные шоу.
Как собаку Павлова, телебыдло приучают реагировать на определенные раздражители.
После чего, на рынке, в транспорте и в комментариях на сайтах можно часто услышать от телебыдла бессвязные фразы типа: офшоры, мальдивы, липецкая фабрика, еще парочку и т.д...
Это не результат аналитики телебыдла, к аналитике оно не способно, это чистой воды попугайничество - повторение того, что сказали по 1+1
Поэтому Бене нет смысла скрывать, то что он стал главным Бенефициаром страны.
Так как 73% телебыдла неспособны к собственной аналитике, то можно говорить все что угодно.
Они все равно будут как попки повторять заготовленные заранее для них на олигархических каналах фразы.
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Много бєні в лєнтє - єто просто новая редакционная политика инфошлюх бутусіков.
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ребята,простите что не в тему,зебики ну как там с обменом,*великого зе мокнули в мордой в дерьмо,ой простите в национальных рашенский продукт?
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Скільки заручників звільнила сива свиня за часів свого царювання?
Наприклад, точно відомо, що 24 моряка Петро Срака відправив прямісінько до лап окупантів у своїх особистих інтересах.
А скільки він наших хлопців звільнив, порохоскот?
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а уж как при зе ********** в киеве мол уже,и мордой в гавно,хуйло зе ткнул,вот при Порохе такого точно не біло
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обмін на умовах Кремля?

ви б перше пи..іли про Зраду..(
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Скільки з тих грошенят на рахунках Коломойського ?
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Беня в Бутусова спецкором став,в армії порохоботів поповнення
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В 90х самая богатая республика . Под девизом - "уничтожим бандитов " . Кучма создал клан неприкосаемых . Куда вошел ахметов и его зять .
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Вот что- что но бандюк чучма никогда не говорил уничтожать бандитов. Вы же понимаете, что зародил эту воровско-бандитскую систему чучма. За 12 лет власти он привел к кормушки рецидивистов похожих на себя. Страшно то, что урод чучма распродал нажитое Украинцами добро, а эти хотят забрать последнее - Украинскую Землю. Вот у чучмы и надо спросить капк оно умудрилось самую богатую страну привести к самой нищейи
не только в Европе, а кажется во всем Мире.
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Народ его любит, против народа не попреш...
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Беня там взял что хотел уже давно. Краник можно больше не открывать. Но если беня попросит ...
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Афигенные истории от Коломойского!...
(капитан Очевидность)
Так может надо было Беню назначать Ген Прокурором, а зе-бильчики?
Он бы всех пересажал... кроме себя, разумеется.

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Виявляється "гнусний шикаладний барига" вирішив проблему, і тепер крадіжки через ПДВ уже історія!
Зє!біли, вам не здається, що вас надурили? Оббрехали нормальну людину і на тфй брехні заїхали у владу?
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Они узаконили воровство и теперь никто не ворует.Все честно заработаное. Взяли у нарда надра распродают руду,газ, лес, зерно, еще и НДС получают из бюджета. НДС и комуналка это святое для олигархата.
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Сам Бєня за всі ці роки не вкрав ні копійки,крістальной души чілавєк
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Альооо , мудрий нарідіот , в вас вкрали , лишень на пдв 240 млрд. доларів , а ви знову їх вибрали. собі в поводирі . Як таке може бути ? . Чому ви постійно обираєте тих хто вас грабує і принижує? .
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После этих бениных откровений, думаю, уже ни у кого нет сомнений в том что зюзя - марионетка колмойского. Об этом, кстати, сразу заявил порох после первого тура выборов. Но глупый нарид продолжал верить бениному телевизору. В итоге получили теневого олигарха президента и его марионетку в роли 6го презедента.
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Какие бьІли времена! 240 млрд.-мародерьІскомуниздили на одном НДС.А тут,хлобьґсь!И Депутатскую Неприкосновенность какой-то Зеля как хером по роялю слизал?Да,свинастые?А как же,если ещё и на шаурму пустить захочет?Пока не заметил такое-кинулись бегом спамить!!!
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бєня проінформований не з проста, тому шо через приват теж відмивали, і він отримував свій відсоток
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Я не понимаю, что за хрень?! все новости забиты мнением коломойского?!!!! Кто этот дядька?
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НСД и налог с прибыли нужно отменить, и ввести налог с продаж, который платят все и не украдешь. Если Зе этого не сделает, то экономике капец.
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