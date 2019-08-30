 За 20 років із держбюджету за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум $240 млрд. Електронне відшкодування, і все, це вже історія, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
За його словами ПДВ крали впродовж 20 років.
"Я пам'ятаю, як ми з Арсенієм Петровичем головою об стіну Шлапака били, щоб він ввів електронні рахунки й автоматичне повернення ПДВ з 1 січня 15-го, однак зробили пізніше. І все! Закінчилася величезна корупційна схема, багаторічна, з відкатами по відшкодуванню" , - розповів він.
"Електронне відшкодування, і все, це вже історія. Напевно, якісь невеликі схеми присутні, завжди є нюанси, але головну проблему вирішили - там була дірка, по 10-12 млрд доларів США в рік крали з бюджету. За 20 років ми не помилимося, якщо скажемо, що з держбюджету України за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум 240 мільярдів доларів. Це в 2-3 рази більше за весь наш держборг", - додав Коломойський.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.
да, в этом вопросе бене можно верить - сам в доле)
Босс и клерк с его офиса...
Бєня вивів максимум 8-10 лярдів..
460-це оборот . не його бабло..
А шо , видио нема , только текст
не міг же він брехати!
Для телебыдла есть 1+1.
Там в их голову загружают поведенческие матрицы, через правильно поданные новости, сериалы и дебильные шоу.
Как собаку Павлова, телебыдло приучают реагировать на определенные раздражители.
После чего, на рынке, в транспорте и в комментариях на сайтах можно часто услышать от телебыдла бессвязные фразы типа: офшоры, мальдивы, липецкая фабрика, еще парочку и т.д...
Это не результат аналитики телебыдла, к аналитике оно не способно, это чистой воды попугайничество - повторение того, что сказали по 1+1
Поэтому Бене нет смысла скрывать, то что он стал главным Бенефициаром страны.
Так как 73% телебыдла неспособны к собственной аналитике, то можно говорить все что угодно.
Они все равно будут как попки повторять заготовленные заранее для них на олигархических каналах фразы.
Наприклад, точно відомо, що 24 моряка Петро Срака відправив прямісінько до лап окупантів у своїх особистих інтересах.
А скільки він наших хлопців звільнив, порохоскот?
ви б перше пи..іли про Зраду..(
не только в Европе, а кажется во всем Мире.
(капитан Очевидность)
Так может надо было Беню назначать Ген Прокурором, а зе-бильчики?
Он бы всех пересажал... кроме себя, разумеется.
Зє!біли, вам не здається, що вас надурили? Оббрехали нормальну людину і на тфй брехні заїхали у владу?