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Все про:обшук (777) СБУ (4670) Шуфрич (209) НСТУ (99) ДБР (453)

 Обшуки в приміщеннях "Суспільного" призупинили, - Шуфрич

Обшук в адміністративних приміщеннях "Суспільного" мовника призупинено, співробітники погодилися надати документи. Ризику призупинення діяльності каналу немає.

Про це повідомляє пресслужба глави комітету ВР з питань свободи слова Нестора Шуфрича, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зранку Шуфрич побував на телеканалі. "Слідчими було надано інформацію, що у виробничих приміщеннях новин і студій обшуки не проводяться і не плануються, і загрози припинення діяльності каналу немає", - заявив він.

Обшук в адміністративних приміщеннях припинений. "Представники адміністрації каналу погодилися добровільно надати документи згідно з переліком, поданим слідством, відповідно до постанови суду. Також прийнято рішення таким же чином отримати документи, які цікавлять слідство, з благодійного фонду, який співпрацює з адміністрацією каналу", - додав Шуфрич.

За його словами, техніку і обладнання слідчі сьогодні вилучати не збираються.

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У п'ятницю, 30 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національній суспільній громадській телерадіокомпанії України і в будинках кількох її співробітників.

Державне бюро розслідувань на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб ВАТ "НГТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб.

Обшуки в приміщеннях Суспільного призупинили, - Шуфрич 01

Обшуки в приміщеннях Суспільного призупинили, - Шуфрич 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145604
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот, сразу видно, человек на своем месте и работает - защищает свободу слова в Украине!!!
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Скажи мені хто а 2015-2018 що Шуфрич буде займатися перевірками масс медіа я би сказав що "тільки в його вологих ватних мріях"
2019. - вологі ватні мрії здійснилися.
Ви зробили це разом.
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Ну вот, сразу видно, человек на своем месте и работает - защищает свободу слова в Украине!!!
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Так скоро каждый журналист с собой икону Шуфрича Справедливого носить будет, как обериг от органов.
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у нас Шуфрич вдруг стал защищать ТВ канал Авакова.. Ущипните меня!
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шуфрич показал свои полномочия, которыми его наделили зелибобики. Захотел - начал обыски, захотел - закончил их.
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Скажи мені хто а 2015-2018 що Шуфрич буде займатися перевірками масс медіа я би сказав що "тільки в його вологих ватних мріях"
2019. - вологі ватні мрії здійснилися.
Ви зробили це разом.
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Не перевірками масс медіа, а захистом масс медіа під час перевірок.
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Одне...
Це як гвалтівник буде на суді адвокатом жертви.
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Ви плутаєте тверде з холодним. Шуфрича можно звинувачувати в багато чому, але в цькуванні СМІ - це щось не те.
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Как же хочется проснуться. Бред какой то Шуфрич и свобода слова понятия несовместимые.
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Да прямо уж. А когда он угнетал свободу слова? Этим скорее Петя занимался.
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щось давненько він без фінгалів ходить.
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