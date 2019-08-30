 Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Він висловив сподівання, що новопризначений глава митниці Нефьодов зможе вирішити ситуацію з контрабандою на митниці: "Контрабанда найнегативніша, вона ж у всіх на виду, вона діє отруйливо і всіх деморалізує. Ракова пухлина. Сподіваюся, Нефьодов розбереться".

Також він спростував інформацію про проведення наради Боголюбова з Бакановим щодо контрабанди: "Це неправда, можливо, про щось розмовляли, не більше. Тому що приходять в основному давати поради у боротьбі з контрабандою самі ж контрабандисти. Я не вірю, що колишній контрабандист або нинішній приходить і каже: "Давайте я допоможу, я знаю як". Це той, якого відірвали від корита, і він тепер прийшов, по-перше, щоб насрати їм зараз, а по-друге - щоб зайняти їхнє місце. Від цього всього бруду треба триматися подалі, це тільки вимаже і скандали підуть".

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На думку Коломойського питання контрабанди - це всього лише питання політичної волі, а побороти її цілком реально.

"Є три види контрабанди. Перша - човники, тут нема як боротися. Людям жерти нічого, вони стріляти почнуть, якщо їх не пропускатимуть. Човник - для себе везе, щось на продаж, нічого страшного, людям якось треба жити, не треба на це звертати поки навіть уваги. Друге - є чорна контрабанда, вона завжди була, є і буде, з нею треба боротися. Чорна контрабанда - це приїхав контейнер і за документами пропав. Або приїхали, сказали, що там одне, а там інше, взагалі не заповнили документи, митник закрив очі. І третє - є сіра контрабанда. Тобто приїхали, пересортиця, товар назвали один, а там інший, знизили тарифи, занизили митну вартість. Недостовірне декларування", - пояснив Коломойський.

"Що робити? По-перше, чому їдуть розмитнюватись туди, де зручно? Тому що на одну і ту ж позицію на різних митницях різні тарифи! Треба повністю вирівняти всі тарифи. По-друге, треба для початку криміналізувати статтю про контрабанду, а то у нас за це навіть не затримують. Але спрямована боротьба має бути не на човників, а на великих контрабандистів типу Курченка. По-третє, штрафи треба встановити в 10 разів вищі, ніж можливі заподіяні несплатою податків збитки. По-четверте, при виявленні контрабанди треба конфісковувати не лише товар, а й транспортний засіб - як знаряддя злочину. І ось так буде наведено порядок. Підкреслюю, боротися зараз треба тільки з великими потоками імпорту, чіпати човникову контрабанду в жодному разі не можна. По-п'яте, технічне обладнання на кордоні. Електронні замки, проїзд через сканер, завезення під відеокамери. По-шосте - електронні марки на товар для контролю при імпорті. Витратити треба 20-25 млн дол на всю країну - і вся історія закінчиться", - розповів свій рецепт боротьби з контрабандою Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.