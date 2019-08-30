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 Політика України
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Все про:Коломойський (524) контрабанда (988) митниця (557) Нефьодов (78)

 Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою

Питання контрабанди - це всього лише питання політичної волі, а побороти її цілком реально.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Він висловив сподівання, що новопризначений глава митниці Нефьодов зможе вирішити ситуацію з контрабандою на митниці: "Контрабанда найнегативніша, вона ж у всіх на виду, вона діє отруйливо і всіх деморалізує. Ракова пухлина. Сподіваюся, Нефьодов розбереться".

Також він спростував інформацію про проведення наради Боголюбова з Бакановим щодо контрабанди: "Це неправда, можливо, про щось розмовляли, не більше. Тому що приходять в основному давати поради у боротьбі з контрабандою самі ж контрабандисти. Я не вірю, що колишній контрабандист або нинішній приходить і каже: "Давайте я допоможу, я знаю як". Це той, якого відірвали від корита, і він тепер прийшов, по-перше, щоб насрати їм зараз, а по-друге - щоб зайняти їхнє місце. Від цього всього бруду треба триматися подалі, це тільки вимаже і скандали підуть".

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На думку Коломойського питання контрабанди - це всього лише питання політичної волі, а побороти її цілком реально.

"Є три види контрабанди. Перша - човники, тут нема як боротися. Людям жерти нічого, вони стріляти почнуть, якщо їх не пропускатимуть. Човник - для себе везе, щось на продаж, нічого страшного, людям якось треба жити, не треба на це звертати поки навіть уваги. Друге - є чорна контрабанда, вона завжди була, є і буде, з нею треба боротися. Чорна контрабанда - це приїхав контейнер і за документами пропав. Або приїхали, сказали, що там одне, а там інше, взагалі не заповнили документи, митник закрив очі. І третє - є сіра контрабанда. Тобто приїхали, пересортиця, товар назвали один, а там інший, знизили тарифи, занизили митну вартість. Недостовірне декларування", - пояснив Коломойський.

"Що робити? По-перше, чому їдуть розмитнюватись туди, де зручно? Тому що на одну і ту ж позицію на різних митницях різні тарифи! Треба повністю вирівняти всі тарифи. По-друге, треба для початку криміналізувати статтю про контрабанду, а то у нас за це навіть не затримують. Але спрямована боротьба має бути не на човників, а на великих контрабандистів типу Курченка. По-третє, штрафи треба встановити в 10 разів вищі, ніж можливі заподіяні несплатою податків збитки. По-четверте, при виявленні контрабанди треба конфісковувати не лише товар, а й транспортний засіб - як знаряддя злочину. І ось так буде наведено порядок. Підкреслюю, боротися зараз треба тільки з великими потоками імпорту, чіпати човникову контрабанду в жодному разі не можна. По-п'яте, технічне обладнання на кордоні. Електронні замки, проїзд через сканер, завезення під відеокамери. По-шосте - електронні марки на товар для контролю при імпорті. Витратити треба 20-25 млн дол на всю країну - і вся історія закінчиться", - розповів свій рецепт боротьби з контрабандою Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145599
 
   
 Топ коментарі
 
ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ВОТ ОН, МЕССИЯ! МЕССИЯ БЕНЯ!!!!
Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой - Цензор.НЕТ 7471

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беня умняки херачит 3й день подряд ...
я бы ето обозвал руководсвом для начинаюх слуг народа - трясковец два...
бо с пепервого не вштырило...
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«Даффай пра свінарчуков і ліпєцкую хфабріку»?

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Всі ці пропозиції коломойського недостатні! Контрабанда діє бо програмне забезпечення яким користуєтсья митниця дозволяє підробляти документи і замінювати їх заднім числом! Саакашвілі намагався втілити в Одесі програмне забезпечення розроблене міжнародними компаніями для митниці в Грузії, там де неможливо проводити махінації з деклараціями та документами! Це стало останньою краплею для мафії порошенка! Саакашвілі був вигнаний з України, щоб не паламати всі схеми на митниці! Насправді зупинити контрабандні потоки можна тільки тоді коли митниця не буде мати можливості мухлювати з документами в електронній базі митниці!
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Мародёр с приступом слёг? Ничего, передай, пусть привыкает, а скоро и на нары, хватит сою контрабасом таскать!
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чо так думаешь? мот он как раз с добрыми намерениями, мот он собирается Петрусю передачки носить...
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чего надоел,это настоящий президент Украины тебе вещает
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бачиш, Юріка задів - видалили, хоч там і не було лайки
такий собі "цензор нєт"
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Ну действительно, вроде официальный президент Украины .
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ВОЗРАДУЕМСЯ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ВОТ ОН, МЕССИЯ! МЕССИЯ БЕНЯ!!!!


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беня умняки херачит 3й день подряд ...
я бы ето обозвал руководсвом для начинаюх слуг народа - трясковец два...
бо с пепервого не вштырило...
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Йде сеанс розкодування.
Як у «Майстрі і Маргариті»
Вата в шоці.

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Щось бені стало забагато. Навіть сумніви беруть - хто ж в нас таки президент зараз?
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Коломойский все правильно глаголит, так и должно быть
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п..діти - не мішки носити..... а цей пархатий тільки п..дить, а сам думає, щоб то ще вкрасти Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою - Цензор.НЕТ 5019
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Вирівняти всі тарифи -це пачка цигарок в Україні не менше 150 грн...

Я ЗА.
Я,правда,не палю. Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою - Цензор.НЕТ 7133
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