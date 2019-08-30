 Щотижня до відповідальності треба притягувати високопосадовця, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Рябошапка заявив після свого представлення на посаді глави відомства.
"Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру справді органом, який координуватиме всі правоохоронні органи й ставитиме перед ними завдання у сфері боротьби зі злочинністю й контролюватиме виконання цих завдань, причому жорстко", - сказав Рябошапка в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.
"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня когось має бути притягнуто до відповідальності з високопоставлених чиновників. Якнайбільше активів, грошей, які було вкрадено у цієї країни й у наших людей, має бути знайдено й повернуто країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - додав генеральний прокурор.
На церемонії були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Богдан і колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, який подякував колегам за роботу і побажав Рябошапці успіхів у його подальшій роботі.
Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.
так как везде свои люди, друзья, кумовья, бизнес-партнеры, родственники жены и тд, не было кого привлекать, посмотрим, что у этого выйдет ли дальше красивых балачок)
вы сперва хоть подозрение попробуйте объявить и увидите как международное сообщество вам по рукам надает. шо там с люстрацией Порошенко? бобик здох?
балаболы...
еще раз спрашиваю - шо там с люстрацией Порошенко и Ко.? не на часi или просто не за что люстрировать? а как же вы их сажать собирались?!! балаболы и пустобрёхи! все что вы можете - обгадиться публично. например, сегодня с анонсом обмена пленными и последующим опровержением. клоуны дешевые...
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
думай!ТЕ
Весна пришла, показала кто крадёт)))
А к Новому Году преЗЕДент на радость пипла
Т.е. всё должно быть исполненно до уровня a Jail # .
как-та ні па-рузгє
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности - это именно тот самый, который и был подан Порошенкоом в 2017.
Похоже, что ПЕСы передумали за него голосить ибо его и подавали тока потому, что был договрняк: его не примут.
Надо было создать национальную руськую сказку для лохов о добром царе и злых боярах
Поскольку в компетенции прокуратуры дела на чиновников до заместителя главы обладминистрации, то это задача, скорее, для НАБУ.
Сытник, справишься?
...мдя уж... ...насколько всему миру известно, прокуратура следит за соблюдением законности -- как со стороны граждан, так и со стороны гос. структур. ...и доводит дело до суда, если ей это надо...
К ответственности привлекает Суд!
...рябошапки, такие голобородьки...*)
То-то у Рябого ухмылка такая ехидная. Жизнь удалась?
это ж так и недель не хватит
Наших пленных хлопцев уже обменял, теперь всех чиновников посади.
Дайте ему шаурму.
Огласите весь список,пжста.
Но чего еще ждать от организма, в первый же день лажанувшегося сообщением о пленных?
«Вип'ємо за тих, кого посадять»