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 Політика України
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Все про:ГПУ (3185) Рябошапка Руслан (77)

 Щотижня до відповідальності треба притягувати високопосадовця, - Рябошапка

Новий керівник Генеральної прокуратури України Руслан Рябошапка заявляє про наміри регулярно притягувати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Рябошапка заявив після свого представлення на посаді глави відомства.

"Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру справді органом, який координуватиме всі правоохоронні органи й ставитиме перед ними завдання у сфері боротьби зі злочинністю й контролюватиме виконання цих завдань, причому жорстко", - сказав Рябошапка в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.

"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня когось має бути притягнуто до відповідальності з високопоставлених чиновників. Якнайбільше активів, грошей, які було вкрадено у цієї країни й у наших людей, має бути знайдено й повернуто країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - додав генеральний прокурор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган. ФОТО

На церемонії були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Богдан і колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, який подякував колегам за роботу і побажав Рябошапці успіхів у його подальшій роботі.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145593
 
   
 Топ коментарі
 
был уже такой план по посадкам в НКВД...., в 20-30-е годы....
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
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знаю я тут двоих... ОПГ у них называется G2. Украли $5,5 млрд. и вывели в офшоры мелкими частями, у одного точно есть $41 млн. краденого.
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кто же с себя начинает?! с Зеленского надо начинать. тогда поверю, что новая власть чего-то там реформировать пытается а иначе, Зеленский - барыга на крови и Роттердаме+. Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8233
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А если НЕТ ,то придут большевики и расстреляют ВСЕХ ...
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или есть план,или план курил,одно из двух
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Та так лет на пять чиновников хватит! Может хоть по 2-3 в неделю?
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На это весь расчёт. Чтобы никогда не заканчивались...
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разнарядку таку спустілі от камєрТона
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знаю я тут двоих... ОПГ у них называется G2. Украли $5,5 млрд. и вывели в офшоры мелкими частями, у одного точно есть $41 млн. краденого.
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Согласен,начинайте с коллаборантов в раде медведчука,бойка,портнова
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до этого...пока ни у кого не выходило)
так как везде свои люди, друзья, кумовья, бизнес-партнеры, родственники жены и тд, не было кого привлекать, посмотрим, что у этого выйдет ли дальше красивых балачок)
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Я полагаю, что если на Майдане установить плаху, и каждую неделю...
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Начинайте с кумовей ,барыги и бывшего херпрокурора.Одному в тюрьму не привыкать,поделится с Петей шконкой,кум как никак)))
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да, потрох ше не сидів! Тра' шоп понюхав парашу - а то так мальчіком останєца
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так вроде ГБР уже начало, только что то пришить ему ничего никак не могут Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1655
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дурень думкою багатiє...
вы сперва хоть подозрение попробуйте объявить и увидите как международное сообщество вам по рукам надает. шо там с люстрацией Порошенко? бобик здох?
балаболы...
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Да мир объявит войну Украине за пороха)))Можешь дурень не представляться)))
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не за Пороха, Костя, а за политически мотивированные преследования и репрессии. и поверь, мало не покажется. вот хоть у раши спроси про санкции животворящие.
еще раз спрашиваю - шо там с люстрацией Порошенко и Ко.? не на часi или просто не за что люстрировать? а как же вы их сажать собирались?!! балаболы и пустобрёхи! все что вы можете - обгадиться публично. например, сегодня с анонсом обмена пленными и последующим опровержением. клоуны дешевые...
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А тех высокопоставленых чиновников, у которых отрубаны рукиКаждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3603, будут привлекать к ответственности?Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7462
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а какже?! конечно будут! правящую партию инвалидов обязательно привлекут к ответу! Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8171
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был уже такой план по посадкам в НКВД...., в 20-30-е годы....
Но там тысячами..., а здесь один человечек в неделю.... - мало....
Нужно больше..., что бы руководители ждали арестов каждую ночь.. - потому что у Рябошапки есть план...
Хорошо то как...
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Это смотря какой человек. Всяких Зиновьевых, Ягод, Бухариных, Ежовых и прочих Якиров с Уборевичами тысячами и тогда не сажали.
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Это верно- всяких вышеперечисленных тысячами нет. А обыкновенных- так десятками тысяч, и не только сажали- расстреливали...
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Их тоже потом посадили и расстреляли... - вот тогда и заговорили о Гулагах и несправедливых репрессиях.., а до этого Микол в расход пускали.... - но это правильно было, потому что они были сплошь несознательными элементами...
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Я потому и написал-смотря какой человек. Если посадить мелкого клерка-чиновника, якобы получившего взятку в виде коробки конфетя то это будет пшик, хотя такое можно многим предъявить. А если посадить бывшего генпрокура к пример, то эффект будет совсем другой.
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болтуны... у вас же в одной процедуре по три ошибки, как минимум. это - Клондайк для аппеляций и пересмотров с последующим восстановлением в должности и компенсациями.
думай!ТЕ
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Значит респект Раде предыдущего созыва, делающей всё правильно и согласно процедурам. Отдельный респект янтарному Розенблату, и любителю обнимашки Барне. Как же вы, мерзавцы, надоели-воровали и прикрывались законами, которые сами же и писали. А теперь всё, баста карапузики, кончилися танцы.
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бу-га-га! танцы говоришь кончились? да они только начались! в этом сезоне в моде танцы на граблях. начали с того, что поданых в Раду законов не оказалось онлайн. мошенники и воры впишут текст после голосования! ура!!!
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Сами выбрали-сами и разберёмся. Представителей дойчланда это мало касается, вам ещё СП-2 достраивать вместе с ******))
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Байку про полтора миллиона расстрелянных лично сраленым я много слышал. Вы по сути лучше скажите.
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а по сути - врет ваш рябошапка,шо дышит...ему бы,после вброса про обмен,вообще на месяц заткнуться надо,а он придурковатого включил
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Человек день как назначен, а вы хотите от него всё и сразу? Вброс кстати был кстати не его, там уже давно озвучили первоисточник, он только перепостил не проверив.
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Так и сейчас Андреев с богданами и шапками сажать не будут))))
Весна пришла, показала кто крадёт)))
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Успокойтесь, вам надо ещё памочь атбить прарассийкий рыванш)))
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\\Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, \\

А к Новому Году преЗЕДент на радость пипла
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Даешь 37 год! А если не поймают и не привлекут, то поймать и привлечь тех, кто ловит... На потеху публике, значит. Кто такое заявляет- тот либо дурак, возомнивший себя всевластием, либо хитрец, раздающий популистские, хоть и невыполнимые обещания. Типа- плевать на законы, на доказательства, общепринятые правовые нормы и прочее... Короче, слуги несут себя хозяевами, во как.
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Сегодня рябошапка оказался **********, по его версии обмен состоялся
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"Привлекаться" это "present continuous" , а должно быть "past perfect" .
Т.е. всё должно быть исполненно до уровня a Jail # .
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Каждую неделю - чиновника, а каждый день - прокурора: за крышевание песка, янтаря, наркоты, металла, казино, валюты и т.д. и т.п.
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Первым пойдёт Луценко,ему уже как бы не привыкать .Страна требует качественных перчаток.Юра это умеет
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Східна Європа це Бєларусь Молдова Україна
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кацап, якось нє скрєпно називатись Даніло
как-та ні па-рузгє
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Польша,Чехия,Литва,Латвия,Словения...и до фига еще стран
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ну мародера уже посадили тепер можна і Луценка Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9520
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це навіть не дешевий популізм, це щось безплатне
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лучше два, это не считая суки в мантии и прокурВОРА Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6932
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Плановое правосудие - новая форма большевизма в Украине
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ждем флешмобов на тему "я не говорил будет, я сказал должен"...
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Ну все ясно. Знов збільшаться хабарі "чєсним" прокурорам та суддям. Свєжо прєданиє....
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Кстати. есси кто не в курсе, напоминаю или сообщаю:
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности - это именно тот самый, который и был подан Порошенкоом в 2017.
Похоже, что ПЕСы передумали за него голосить ибо его и подавали тока потому, что был договрняк: его не примут.
Надо было создать национальную руськую сказку для лохов о добром царе и злых боярах
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а зебилам все не понять,что все что 'приняли" любой суд отменит )развели вас ,идиотов снова
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хорошо бы, конечно, но уж очень похоже на план по "посадкам".
Поскольку в компетенции прокуратуры дела на чиновников до заместителя главы обладминистрации, то это задача, скорее, для НАБУ.
Сытник, справишься?
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Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка

...мдя уж... ...насколько всему миру известно, прокуратура следит за соблюдением законности -- как со стороны граждан, так и со стороны гос. структур. ...и доводит дело до суда, если ей это надо...
К ответственности привлекает Суд!
...рябошапки, такие голобородьки...*)
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Без судебной реформы - это все имитация борьбы и популизм.
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Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам... Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу: она ведь у нас одна. (с) Маленький Принц
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Сначала одну половину судей привлечь, под видеокамеры.. Потом вторую половину.. А то ведь только имитация оргазма получается.
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Похоже на план по расстрельным делам образца 1937 года.
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Садить троих своих друзей? План ГПУ на три дня?
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Он издевается? Какой такой один чиновник в неделю? Воров в законе куда больше. НАМНОГО больше. Имя им ЛЕГИОН.
То-то у Рябого ухмылка такая ехидная. Жизнь удалась?
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А если Рабиновича -так прям аплодисменты !
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Это 18 недель...и нет зеленого кабмина......а потом что ?? самого презЕдента за жабры брать или как..?? Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5897
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Кого-то Рябошапка мне напоминает.... Вспомнил!!! Гелетея! Тот тоже планировал, и громогласно заявлял, что День независимости мы будем праздновать в Севастополе...
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А мені нагадує дрімучий совок,коли до чергової річниці "Актября" або "Первамая" обов"язково щось би мало бути.
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Одна з найбільших "веселух" подібного роду, з мені відомих - здача Балаковської АЕС. Гнали "аж бігом", щоб встигнуть "відрапортувть", до чергового з"їзду ВЛКСМ. Зробили "гарячу прогонку" пари, через трубопроводи, під високим тиском... Лопнув десь шов. Перегріта пара (під 300 градусів), вдарила в машинний зал. Обварені, але ще живі люди, вибігали назовні, з них падали шмтки звареного м"яса... На місці загинуло шестеро... (Дочка сусідки там живе, дружила, в дитинстві, з моєю майбутньою дружиною, так розповідала...). А радіації, в Поволжі, з Балакова, "надихало" стільки, що на Чорнобиль вистачить... Просто, у часі "розтягнуто"...
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"Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены ..." Коломойському!
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Репошапка, сделай всем шапочку!
Наших пленных хлопцев уже обменял, теперь всех чиновников посади.
Дайте ему шаурму.
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Це як "Хліба і видовищ",тільки без хліба ? І чого так скромно,один на тиждень ? Типу шоу на вихідні ?
Щотижня до відповідальності треба притягувати високопосадовця, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8744
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"Каждую неделю к ответственности должен привлекаться высокопоставленный чиновник".

Огласите весь список,пжста.
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Так для того і залишили 30% старого складу.Не нових же садити.
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Вообще-то прокуратура должна соблюдать Закон, а не выполнять план по посадкам.
Но чего еще ждать от организма, в первый же день лажанувшегося сообщением о пленных?
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