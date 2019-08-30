 Щотижня до відповідальності треба притягувати високопосадовця, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Рябошапка заявив після свого представлення на посаді глави відомства.

"Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру справді органом, який координуватиме всі правоохоронні органи й ставитиме перед ними завдання у сфері боротьби зі злочинністю й контролюватиме виконання цих завдань, причому жорстко", - сказав Рябошапка в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.

"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня когось має бути притягнуто до відповідальності з високопоставлених чиновників. Якнайбільше активів, грошей, які було вкрадено у цієї країни й у наших людей, має бути знайдено й повернуто країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - додав генеральний прокурор.

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На церемонії були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Богдан і колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, який подякував колегам за роботу і побажав Рябошапці успіхів у його подальшій роботі.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.