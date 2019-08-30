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Все про:Кабмін (3041) децентралізація (242) Бабак (2)

 Децентралізація, як і раніше, актуальна, - міністерка розвитку громад і територій Бабак

Міністерство розвитку громад і територій продовжить роботу над завданнями, які були в пріоритеті в Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це заявила новопризначена міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У пріоритетних напрямках діяльності Міністерства розвитку громад і територій і надалі - децентралізація і регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура та будівництво. З нововведень, і це стосується всіх міністерств, - впровадження блоку з діджиталізації", - сказала вона.

При цьому Бабак наголосила на важливості питання діджиталізації, з огляду на діяльність міністерства щодо впровадження та ведення електронних реєстрів і послуг.

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За її словами, першочерговим завданням міністерства є напрацювання маршрутної карти, подача невідкладних ініціатив на розгляд найближчого засідання уряду, напрацювання перспектив розвитку структурних підрозділів відомства.

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із залу парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145592
 
 
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За 5 лет децентрализации в Киеве не появились райрады. И даже не обсуждалось их возвращение. Соевые Клячи пошли нах с такой вашей децентрализацией.
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Децентралізація плюс діджиталізація всєй страни...
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бабак - это вселенское зло в жкх. Бабак - это пеня. Бабак - это насильное объеденение жильцоа многоэтажек в ОСББ .....и это только "сходу", что припомнилось. А если крепко вспомнить, то еще накопается антинародных "реформ" бабак.
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а ес c5e83b5a Согласен полностью, более того она тупо пробивая Закон о ОСББ не озаботилась о юридическом обеспечении этого закона. И она из Кривого Рога. Были донецкие, виницкие теперь криворожские. Гаплык жителям многоэтажек.
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А с каких пор лингвисты стали считаться специалистами в ЖКХ? Пребывание в соответствующем комитете Рады - это не синоним наличия знаний и опыта. Она там столько непотребных законов нагородила, что не известно, как теперь выгребать. Похоже у зе полный кадровый абзац.
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