EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  5726  128
Все про:Коломойський (524) націоналізація (103) приватизація (136)

 Треба переглянути все, що було приватизовано, і повернути стратегічні підприємства державі, - Коломойський

Потрібна інша державна політика щодо стратегічних підприємств.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Зараз часи змінилися. Я переконаний, що треба переглянути все, що було приватизовано, і навпаки - повернути стратегічні підприємства державі, особливо в гірничовидобувній, металургійній промисловості та хімічній промисловості", - заявив Коломойський, зазначивши, що його підприємства не можуть бути винятком.

Водночас він висловив упевненість, що держава може бути ефективним власником: "Звичайно, для важкої промисловості, яка пов'язана з експлуатацією природних ресурсів, це природно. У нас -"Нафтогаз", "Укргазвидобування". Скільки завгодно за кордоном прикладів, навіть у таких авторитарних країнах, як Росія і Китай, це працює. Корпоратизація, контрольний пакет у держави, високі зарплати для персоналу. Я вважаю, стратегічні підприємства, природні монополії повинні бути під контролем держави. Державний капіталізм".

Коломойський уточнив, що підтримує приватизацію, крім стратегічних і природоресурсних підприємств.

Читайте також: Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою

"Я не збираюся при цій владі заробляти на державі. І не знаю, що у нас ще можна приватизувати. Але якщо ОПЗ, то там нема про що говорити, тому що треба спочатку врятувати завод від Фірташа, тому що Фірташ створив штучно кредиторську заборгованість, просудив її в західному суді і зараз намагається або отримати грош, або приватизувати в обмін на борги. 300 мільйонів доларів йому винні. Спроба була продати зараз - за 100-150 млн доларів, але щось бажаючих черга не вишикувалася. Якщо пам'ятаєте, я колись на тому конкурсі заплатив за ОП 625 мільйонів, але мені не віддали тоді завод, скасували конкурс. Ось 625 була хороша цифра, зараз так не вийде. Треба розчистити спочатку підприємство, розібратися з фірташівськими боргами. Потім вже держава для себе має вирішити - потрібен нам такий актив чи ні. Але я вважаю, що ОПЗ - стратегічне підприємство і поки діє аміакопровід Тольятті-Одеса, мені здається, що це треба контролювати державою, це не можна продавати, там потрібно тільки поставити чесний і добре оплачуваний менеджмент. Треба враховувати, що ОПЗ важливий, але він втрачає, тому що росіяни побудували на Тамані перевалку для аміаку", - зазначив Коломойський.

Як приклад стратегічно важливих галузей він навів нафтопереробку.

"Кременчуцький НПЗ це єдиний завод в Україні, який, за великим рахунком в 14-му році зіграв свою роль: і гас, і дизель для армії, все робили там, уявляєте, якби вони його зупинили, ми б не змогли забезпечити війська паливом. Потрібна інша державна політика щодо стратегічних підприємств. Знаєте, скільки людей охороняє зараз Кремечуцькиц НПЗ з 14-го року? 350 осіб приватної охорони. Всі озброєні до зубів. Тому що є підприємства, які є ключовими вузлами держави. У нас ще залишилося 2 західноукраїнські заводи, але вони в законсервованому стані. В 14-му, коли могла бути агресія і захоплення Кременчука, то в якомусь обсязі дизель могли б робити ті два заводи, у них первинна переробка була. А сучасна війна без палива неможлива. Ми планували розконсервувати тоді заводи", - розповів Коломойський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна злодійська бригада тирила протягом 1,5 року по 500 млн на місяць. Потім кононенки та кропачови вирішили зробити крайнім Крючкова, - Коломойський

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145590
 
   
 Топ коментарі
 
А начать нужно с ферросплавных заводов... Надо пересмотреть все, что было приватизировано, и вернуть стратегические предприятия государству, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8201
 показати весь коментар
 
Ау Ценцор, второй день один Коломойский через новость, это уже перебор))
 показати весь коментар
 
Спорим, раньше них сядешь ты - за кражу на рынке палки колбасы семье на пропитание? Надо пересмотреть все, что было приватизировано, и вернуть стратегические предприятия государству, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6462
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Так до сегоднешнего года и правили Украиной кучмовозы, Те кто кто за взятки забирал заводы, фабрики, колхозы. Вырезалось все на металлолом. Ничего не строилось. Когда при чучме говорят ВВП прыгонуло. Да ВВП и скаконуло за счет экспорта металлолома и распродажи за бесценок заводов и фабрик. А ахметка шахты выкупал за копейки, обогатительные комбинаты, которые строились десятилетиями, а были проданы за копейки. Почему эта мразь ни одной шахты не построило. Дорого и еще жди когда она окупит себя. А тут раз и потекло бабло и ахмету и чучме. Так же и облэнерго
 показати весь коментар
 
 
А феросплавный? Это то же для нищего государства доходное предприятие
 показати весь коментар
 
ВСЕ АКТИВЫ Ахметки ,Пети ,Бени и им подобных Доходные,иначе они бы от них избавились в раз, а те кто показывают убытки делают это намеренно , просто их никто еще как надо не копал
 показати весь коментар
 
Все у всех отобрать, а Беню поставить директором Надо пересмотреть все, что было приватизировано, и вернуть стратегические предприятия государству, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2297
 показати весь коментар
 
 
Сперва надо посадить надежно Пеца и компанию
 показати весь коментар
 
 
Читаю который день все эти высеры великого комбинатора и убеждаюсь, ничего хорошего нас не ждёт в будущем
 показати весь коментар
 
Що, Євлампій, не стати тобі мільярдером? Співчуваю...
 показати весь коментар
 
Беня знову перетворюється на жидобандерівця?
 показати весь коментар
 
 
Умники изголяющиеся тут о национализации, почитайте, бл..ть историю Зимбабве, Венесуэлы и.т.д, стран где проводилась тупая национализация, чем это все для них закончилось. В Украину после такого не зайдет ни один инвестор!!! Какой дебил вложит деньги в то, что завтра могут забрать. Вообще последние идеи Коломойского - Дефолт выгодно, раша ослабела и надо силой забирать Донбасс, теперь национализация. К чему и для кого он толкает страну? Думай-те, бл...ть.
 показати весь коментар
 
 
Если брать активы сыночка президенты Кучмы, то потенциальные инвесторы
как раз заинтересуются.
Кучма и Ахметов уже сколько лет гнобят всю страну.
 показати весь коментар
 
Если брать природу активов сынка президенты Кучмы, то потенциальные инвесторы
как раз заинтересуются Украиной, как страной, где коррупционное дерево
начали хоть немножко трясти. .
Кучма и Ахметов уже сколько лет гнобят всю страну - довели до войны и потери территорий
- это всё надо поднять и детально разобраться.
Задрали уже эти ДТЭКи с Роттердамами.
 показати весь коментар
 
все новости только про коломойского. будто у нас президент коломойский
 показати весь коментар
 
 
ПОНЕСЛАСЬ ***** ПО КОЧКАМ !!!!!!! БЕНЯ РЕШИЛ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ И ПОГРЕТЬ РУКИ ((((( Надо пересмотреть все, что было приватизировано, и вернуть стратегические предприятия государству, - Коломойский - Цензор.НЕТ 2903
 показати весь коментар
 
 
А государство - это я!. С Уважением, беня.
 показати весь коментар
 
И начать надо с предприятий Коломойского
 показати весь коментар
 
 
Я тоже не понимаю как можно было приватизировать "Мотор Сич"...
 показати весь коментар
 
 
Богуслаєва трба спитати. Це його диверсія.
 показати весь коментар
 
 
Облгази і обленерго - це зі старту треба націоналізувати. Всі ТЕЦ. Тобто Ахметов мусить за свій ДТЕК доплатити якісь нещасні пару мільярдів баксів і віддати його в держвласність. А за метінвест може не доплачувати, там нема за що доплачувати, і так заберем.
 показати весь коментар
 
Что то я вообще не могу понять у Бени совесть проснулась или его чем то прищучили? Или может он неизлечимо болен и стал бояться страшного суда?)))
 показати весь коментар
 
президент Коломойський хоче репреватизувати те, що тоді не встиг! браво зеро!
 показати весь коментар
 
беня да скажи ты уже прямо..хочу тот и тот и этот заводики
 показати весь коментар
 
Ой лучше не стать, я помню как мы все были миллионерами в 90-х, будет смешно если опять повторится все😊😊😊😊😊
 показати весь коментар
 
То есть Беня предлагает ещё переполовинить своё имущество? Ведь группа Приват на приватизации и поднялась.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору