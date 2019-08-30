 Уряд не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спілкуючись із журналістами в Києві в п'ятницю, пише Главком із посиланням на Інтерфакс.
"Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму", - підкреслив прем'єр, відповідаючи на запитання про ціни на газ для населення, яке довгий час було спірним у відносинах між минулим Кабінетом міністрів і Міжнародним валютним фондом.
За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава повинна допомогти.
Підсумовуючи, він зазначив, що цифри в одержуваних громадянами платіжках, звичайно, є проблемою уряду, і він буде вживати заходів, щоб усі, хто потребує, отримували допомогу держави, однак без повернення до адміністративного регулювання цін.
Нагадаємо, останнім часом низка політиків неодноразово виступали з пропозицією про використання інструментів ручного обмеження цін на енергетичних ринках. Зокрема, глава профільного комітету у Верховній Раді Андрій Герус заявляв про необхідність зниження цін на електроенергію на конкурентних біржових сегментах ринку шляхом встановлення прайс-кепа (граничної ціни) на 15-20% нижче чинного обмеження.
уже 28 лет прошло а сказочники все не успокоются все строчат фантастику! спустись на землю!! мы живем при власти монополий и олигархов так что иди и усохни БЛА БЛА БАЛЛАШКА!!
Жизнь показывает,,что когда государству от нас что-то надо,оно просит называть себя "Родиной".Все прошедшие годы независимости,государством себя считали президенты и их ручные партийные депутаты,а для того что бы они (депут.) были ручные,им либо что-то давали,либо что-то отбирали.
После месяца работы новой ВР можно будет уже что-то прикидывать,а пока это выглядит как плачь по прежней власти и как нам хорошо жилось,и как соблюдалась КУ и регламент ВР.
-Бо у нас саме Уряд, руками НКРЄ і Коболєва, залишивши по-боку регулюючу функцію АК, виконуючи замовлені "ахмєтовими" в МВФ "вимоги" по підвищенню тарифів адміністративно їх і встановив..
- Тому, спочатку повністю демонополізуйте економіку, забезпечте вільне підприємництво, і широку та вільну економічну конкуренцію, а потім вимовляйте згадані постулати...
-А в умовах, коли ціни (тарифи) були адміністративно (а не ринково) встановлені вашими "папєрєдніки", так само адміністративно Ви їх і знизьте до економічно обгрунтованого рівня рентабельності ... Щоб "ахмєтови" і іжє з ними ...на цих тарифах (цінах) не добавляли щорічно в свій гаманець по 1-1,5 млрд. дол., а бюджет не платив субсидій ... а народ не емігрував...
-А якщо бажаєте повправлятися в економічній теорії, тоді спершу доведіть обсяг зарплати в Національному Доході України до 60-70 %% , а співвідношенні зарплат чиновників з з середньою зарплатою "пересічних" до співвідношення 10:1.. А сплату ЄСВ з доходів бариг. розповсюдьте на всі 100 % їх доходів .. оподаткуйте їх доходи від акцій, " представницькі витрати", а не залазьте в кишені обездолених...
PS: - розумію, що протеже Коломойського казати іншого не має права... Але, ще кілька таких пасажів і Гончарук стане для мене "черговим гройсманом"...
А тепер різко порозумнішали
Да и в ЕС то же самое....
Нужно отправить туда Гончарука, прочитать в Сенате США пару лекций об экономике...
декларации помню..., а указов нет...
Перед самыми выборами что то такое было..., но то такэ...- сами понимаете...
расскажи мне про рыночные отношения в монопольном рынке! ДАВАЙ НАЧИНАЙ Я ЗАПИСЫВАЮ!!
Ну, наконец пенсия, которой при Порохе невмоготу было, вздохнет после выборов с облегчением!
а Ігорь Валєріч гаваріл лохатим, што можно цени снізіть...
как жи ж так-то???
Ну все ****** ЗЕЛЕ! РАЗ ВСЕ ГРАЖДАНЕ САМИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ! НУ ЖДИ ЗЕЛЯ ГРАЖДАН В ГОСТИ!!
1 Подымать доходы граждан (а это реально они не могут это сильно зависит от коньюктуры рынка)
2 Понижать тарифы (а это то что они могут сделать)
що значить не повинно втручатися? а якщо це монополія?
то розділити тоді монополію!
Главное не давать отключаться!
Исходнач продукция --- предельно допустимая наценка
Деньги будут оседать не /спекулянтов/ а в производителя
Это развитие. и прочеее