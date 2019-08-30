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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12867) втрати (1425) 36 окрема бригада морської піхоти (43) операція Об'єднаних сил (1523)

 Від 1 серпня в зоні ООС загинуло 8 українських воїнів, - Бутусов

Ще 8 українських воїнів - це небойові втрати.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"Сьогодні о 9.00 під час обстрілу українських позицій під Водяним російський снайпер смертельно поранив сержанта 36-ї бригади морської піхоти Сергія Савінова. Поранення важке, врятувати не вдалося ..." - розповів він.

"Від 1 серпня в зоні ООС у ході перемир'я загинуло 16 українських воїнів, в тому числі: 8 - бойові втрати; 8 – небойові втрати (причини - хвороба, необережне поводження з гранатою, самогубства, підозри у вбивстві)", - констатував Бутусов.

Читайте також: Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145585
 
 
 Топ коментарі
 
Дороги, потонули- нещасний випадок. Хлопці свідомо ризикують життям, щоб захистити нас і " утомленных войной "патриотов", любителей сериалов". Це абсолютно різні речі. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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до своєї дружини так звертайся, холопе...
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Дура, что ты мелешь???
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до своєї дружини так звертайся, холопе...
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К чему вообще тогда тут упоминать эти небоевые потери?
16 смотрится более круто для обсера Зе?
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большая каска по праву перешла от прежнего обладателя к фермаршалу бутусову
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Ужас, и это называют перемирием.... убирают фортифицированные сооружения. Сдача Украины будет идти несмотря ни на что.
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*** порохосраки вы вообще берега попутали? У вас из за Зе разжижение серго вещества в балде! Тему то видите???
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Кровавое перемирие

Вечная память погибшим за наше мирное небо
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ну хз....
дорога каждая человеческая жизнь
но если посмотреть статистику, сколько за этот период погибло на дорогах и утонуло.....
а там война всё же.....
как никак
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но тем не менее народ смертельно устал от войны....
большинство за капитуляцию...
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да привыкли, кажется, уже как-то....
кого война касается каким то образом - это одно.
другие живут обычной жизнью.
того патриотического подъёма уже нет, думаю - вина власти, а частично - усталость.
мож, правильно - отгородиться нахрен, да и всё, до поры, до времени.

но прокатит ли такое с таким больным на всю голову соседом?
большой вопрос
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Тому соседу, точнее соседке уже самой сложнее "подмахивать" Китаю так, чтоб это выглядело как обоюдно удовлетворительный процесс
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Дороги, потонули- нещасний випадок. Хлопці свідомо ризикують життям, щоб захистити нас і " утомленных войной "патриотов", любителей сериалов". Це абсолютно різні речі. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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Не боевые потери это на совести командиров. Получается 50 на 50. 50 в бою, а 50% по дурости, от болезней, от не профессионализма.
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Так во время Второй мировой войны походу тоже потери нужно разделить на 2. Остальные тоже погибли от болезней, несчастных случаев, при форсировании рек и убийств. А если учесть сколько погибло от рук Сталина и Жукова так потери вообще разделить на 100.
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Раньше потерями считалось те смерти которые случились на фронте. Теперь же походу нужно доказать что тебя убила пуля врага, предварительно взяв винтовку врага на експертизу и самого врага в качестве свидетеля. Тем бедолагам которые погибли от взрывов и осколком вряд ли можно будет доказать что они не сами самоубились гранатой или били молотком по снаряду
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даже 8 (боевых) потерь чьих-то детей - это много для договоренного "устойчивого перемирия"
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