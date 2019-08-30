 Від 1 серпня в зоні ООС загинуло 8 українських воїнів, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов
"Сьогодні о 9.00 під час обстрілу українських позицій під Водяним російський снайпер смертельно поранив сержанта 36-ї бригади морської піхоти Сергія Савінова. Поранення важке, врятувати не вдалося ..." - розповів він.
"Від 1 серпня в зоні ООС у ході перемир'я загинуло 16 українських воїнів, в тому числі: 8 - бойові втрати; 8 – небойові втрати (причини - хвороба, необережне поводження з гранатою, самогубства, підозри у вбивстві)", - констатував Бутусов.
16 смотрится более круто для обсера Зе?
Вечная память погибшим за наше мирное небо
дорога каждая человеческая жизнь
но если посмотреть статистику, сколько за этот период погибло на дорогах и утонуло.....
а там война всё же.....
как никак
большинство за капитуляцию...
кого война касается каким то образом - это одно.
другие живут обычной жизнью.
того патриотического подъёма уже нет, думаю - вина власти, а частично - усталость.
мож, правильно - отгородиться нахрен, да и всё, до поры, до времени.
но прокатит ли такое с таким больным на всю голову соседом?
большой вопрос