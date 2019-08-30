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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ВР (5506) медицина (777) страхування (34) Супрун Уляна (520)

 Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Сьогодні розпочне роботу новий парламентський комітет під новою назвою - "Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала тимчасова виконувачка обов'язків голови МОЗ Уляна Супрун.

Також вона пожартувала, запропонувавши альтернативну назву: "Комітет з питань здоров'я нації і смерті ворогам": "В питаннях охорони здоров'я не може бути напівзаходів".

"Бажаємо ефективної роботи і рішучості для змін, час яких прийшов", - написала Супрун.

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Нагадаємо, петиція про збереження Уляни Супрун на посаді глави МОЗ набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоровя нації, медичної допомоги та медичного страхування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145582
 
 
 Топ коментарі
 
Эта ведьма ещё тут буйствует. Чемодан, Борисполь, США...................
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В залежності для здоров'я нації чи на смерть ворогам.
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Интересно от американского гражданства Ульяна дейсвительно отказалась прямо перед увольнением?
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К эскулапам теперь точно обращаться не надо, посмоотрел на лучезарный ульянкин лик по телеку, написал обращение в цей комитет и почти здоров, даже зож не нужен
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Эта ведьма ещё тут буйствует. Чемодан, Борисполь, США...................
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Умиляет -СТРАХОВАНИЮ....Она 3 года рогами упиралась против медстраховки.
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так вніманіє па всєм зе франтам топім за супрун !тока положітєльнйє
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Первый раз делаю вино из груши . Не подскажите 300 гр . сахара на два кило достаточно . Спасибо .
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малавата. Токмо йєсі груши ну сладкійє-прісладкійє
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умнож на трі. І кіслоти нада лімонной, шоп вкус нє потєрять
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В залежності для здоров'я нації чи на смерть ворогам.
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Она уже никто. Пусть станет травой и цветами, дитя Видстока.
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спасіба пані Супрун шо навчили нас правильно руки мити.
Туалєт на всємірном фєстівалє маладьожі. Заходіт іносранєц за нім урускій. Іносранєц на виходє мойєт рукі, а урускій мімо на виход. Іносранєц удівльонно:
- в нашем коллєдже учілі послє туалєта мить рукі
урускій, нє останавліваясь:
- а в нашем коллєдже учілі нє сцать на рукі!
the End
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Там, ще рядом, онєгдот про сантєхніка й унітаз:
«Дак чьто, ви туда срьотє ?!!!»

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Люди делятся на две категории. Одни моют руки чтобы сходить в туалет, а другие после посещения туалета.
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вот как вас,********** супрунша на чистую воду вывела .те ,кто против ее лозунга "здоровье нации-смерть ворогам" и есть враги...а вы все против нее
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" Сара Абрамовна позовите ко мне 500 евро...",- это наверное вместо Супрун будет, хрен редьки не слаще Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - Цензор.НЕТ 5717
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як же Україна виживе..
без цінних простих роз'яснень Супрун:


Протяги-це вітер!
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Супрун уже никто и зовут её никак😁🖕.
29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения - на этой должности она заменит Ульяну Супрун. Рассказываем о биографии новой главы Минздрава. https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/amp/nova-ochilnicya-moz-zoryana-skalecka-shcho-vidomo-pro-nastupnicyu-suprun-50039956.html
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