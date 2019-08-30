 Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала тимчасова виконувачка обов'язків голови МОЗ Уляна Супрун.
Також вона пожартувала, запропонувавши альтернативну назву: "Комітет з питань здоров'я нації і смерті ворогам": "В питаннях охорони здоров'я не може бути напівзаходів".
"Бажаємо ефективної роботи і рішучості для змін, час яких прийшов", - написала Супрун.
Нагадаємо, петиція про збереження Уляни Супрун на посаді глави МОЗ набрала необхідні 25 тисяч голосів.
ми жи ійо ні любєм!
ги
Туалєт на всємірном фєстівалє маладьожі. Заходіт іносранєц за нім урускій. Іносранєц на виходє мойєт рукі, а урускій мімо на виход. Іносранєц удівльонно:
- в нашем коллєдже учілі послє туалєта мить рукі
урускій, нє останавліваясь:
- а в нашем коллєдже учілі нє сцать на рукі!
the End
«Дак чьто, ви туда срьотє ?!!!»
без цінних простих роз'яснень Супрун:
Протяги-це вітер!
29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения - на этой должности она заменит Ульяну Супрун. Рассказываем о биографии новой главы Минздрава. https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/amp/nova-ochilnicya-moz-zoryana-skalecka-shcho-vidomo-pro-nastupnicyu-suprun-50039956.html