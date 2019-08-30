 Супрун анонсувала початок роботи Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала тимчасова виконувачка обов'язків голови МОЗ Уляна Супрун.

Також вона пожартувала, запропонувавши альтернативну назву: "Комітет з питань здоров'я нації і смерті ворогам": "В питаннях охорони здоров'я не може бути напівзаходів".

"Бажаємо ефективної роботи і рішучості для змін, час яких прийшов", - написала Супрун.

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Нагадаємо, петиція про збереження Уляни Супрун на посаді глави МОЗ набрала необхідні 25 тисяч голосів.





